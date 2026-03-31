NCAA Division I Hockey Glance

All Times EDT
ALBANY REGIONAL
At MVP Arena
Albany, N.Y.
First Round
Friday, March 27
Michigan 5, Bentley Falcons 1
Minn. Duluth 3, Penn St. 1
Championship
Sunday, March 29
Michigan 4, Minn. Duluth 3
LOVELAND REGIONAL
At Blue Arena
Loveland, Colo.
First Round
Friday, March 27
W. Michigan 3, Minnesota State Mavericks 1
Denver 5, Cornell 0
Championship
Sunday, March 29
Denver 6, W. Michigan 2
WORCESTER REGIONAL
At DCU Center
Worcester, Mass.
First Round
Thursday, March 26
Michigan St. 2, UConn 1
Wisconsin 5, Dartmouth 1
Championship
Saturday, March 28
Wisconsin 4, Michigan St. 3, OT
SIOUX REGIONAL
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Thursday, March 26
Quinnipiac 5, Providence 2
North Dakota 3, Merrimack Warriors 0
Championship
Saturday, March 28
North Dakota 5, Quinnipiac 0
FROZEN FOUR
At T-Mobile Arena
Las Vegas
National Semifinals
Thursday, April 9
Michigan vs. Denver, 8:30 p.m.
North Dakota vs. Wisconsin, 5 p.m.
National Championship
Saturday, April 11
Semifinal winners, 5:30 p.m.
