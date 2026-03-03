NCAA Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
UMBC vs. New Hampshire, 1 p.m.
Mass.-Lowell vs. Albany (NY), 1 p.m.
Vermont vs. Bryant, 2 p.m.
NJIT vs. Maine, 4 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
UMBC-New Hampshire-winner vs. Mass.-Lowell-Albany (NY)-winner, 1 p.m.
Vermont-Bryant-winner vs. NJIT-Maine-winner, 1 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 11 a.m.
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Bellarmine Knights vs. Jacksonville, Noon
Florida Gulf Coast vs. North Alabama, 2:30 p.m.
E. Kentucky vs. Stetson, 5 p.m.
West Georgia Wolves vs. North Florida, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Cent. Arkansas vs. Bellarmine Knights-Jacksonville-winner, Noon
Lipscomb vs. Florida Gulf Coast-North Alabama-winner, 2:30 p.m.
Austin Peay vs. E. Kentucky-Stetson-winner, 5 p.m.
Queens University Royals vs. West Georgia Wolves-North Florida-winner, 7:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. TBD, 5 p.m.
TBD vs. TBD, 7:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 2 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Idaho St. vs. N. Arizona, 7:30 p.m.
Idaho vs. Sacramento St., 10 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Portland St. vs. Idaho St.-N. Arizona-winner, 7:30 p.m.
Montana St. vs. Idaho-Sacramento St.-winner, 10 p.m.
Monday, March 9
Montana vs. N. Colorado, 7:30 p.m.
E. Washington vs. Weber St., 10 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
TBD vs. Montana-N. Colorado-winner, 9 p.m.
TBD vs. E. Washington-Weber St.-winner, 11:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 11:30 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
SC-Upstate vs. Gardner-Webb, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
High Point vs. SC-Upstate-Gardner-Webb-winner, Noon
Winthrop vs. Charleston Southern, 2:30 p.m.
UNC-Asheville vs. Longwood, 6 p.m.
Radford vs. Presbyterian, 8:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. UNC-Asheville-Longwood-winner, Noon
Winthrop-Charleston Southern-winner vs. Radford-Presbyterian-winner, 2:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, Noon
Coastal Athletic Conference
At CareFirst Arena
Washington, D.C.
First Round
Friday, March 6
NC A&T vs. Northeastern, 2 p.m.
Second Round
Saturday, March 7
Stony Brook vs. Campbell, Noon
Drexel vs. NC A&T-Northeastern-winner, 2:30 p.m.
Towson vs. Hampton, 6 p.m.
William & Mary vs. Elon, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
UNC-Wilmington vs. Stony Brook-Campbell-winner, Noon
Monmouth (NJ) vs. TBD, 2:30 p.m.
Coll. of Charleston vs. Towson-Hampton-winner, 6 p.m.
Hofstra vs. William & Mary-Elon-winner, 8:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
TBD vs. TBD, 6 p.m.
TBD vs. TBD, 8:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 7 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93
Second Round
Tuesday, March 3
Green Bay 64, Fort Wayne 56
Wednesday, March 4
Robert Morris vs. Youngstown St., 7 p.m.
Detroit vs. Milwaukee, 7 p.m.
Wright St. vs. Cleveland St., 7 p.m.
Oakland vs. N. Kentucky, 7 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
TBD Team vs. TBD Team, 3:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
TBD Team vs. TBD Team-TBD Team-winner, 7 p.m.
TBD Team vs. TBD Team, 9:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
TBD vs. TBD Team-TBD Team-winner, 7 p.m.
Ivy League Conference
At Newman Arena
Ithaca, N.Y.
Semifinals
Saturday, March 14
Yale vs. Cornell, 11 a.m.
Harvard vs. Penn, 2 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Yale-Cornell-winner vs. Harvard-Penn-winner, Noon
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Iona vs. Sacred Heart, 6 p.m.
Fairfield vs. Manhattan, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Merrimack Warriors vs. Iona-Sacred Heart-winner, 6 p.m.
St. Peter’s vs. Fairfield-Manhattan-winner, 8:30 p.m.
Saturday, March 7
Quinnipiac vs. Marist, 6 p.m.
Siena vs. Mount St. Mary’s, 8:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
TBD vs. Quinnipiac-Marist-winner, 6 p.m.
TBD vs. Siena-Mount St. Mary’s-winner, 8:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 9 p.m.
Missouri Valley Conference
At Enterprise Center
St. Louis, Mo.
First Round
Thursday, March 5
S. Illinois vs. Drake, 4:30 p.m.
Valparaiso vs. Indiana St., 7 p.m.
N. Iowa vs. Evanvilee, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Friday, March 6
Belmont vs. S. Illinois-Drake-winner, 1 p.m.
Murray St. vs. UIC, 3:30 p.m.
Bradley vs. Valparaiso-Indiana St.-winner, 7 p.m.
Illinois St. vs. N. Iowa-Evanvilee-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. Murray St.-UIC-winner, 3:30 p.m.
TBD vs. TBD, 6 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, Noon
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Le Moyne Dolphins vs. Stonehill Skyhawks, 7 p.m.
LIU Sharks vs. Chicago St., 7 p.m.
Mercyhurst Lakers vs. Fairleigh Dickinson, 7 p.m.
CCSU vs. Wagner, 7 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
LIU Sharks-Chicago St.-winner vs. Le Moyne Dolphins-Stonehill Skyhawks-winner, Noon
CCSU-Wagner-winner vs. Mercyhurst Lakers-Fairleigh Dickinson-winner, 2 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 7 p.m.
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
SIU-Edwardsville vs. E. Illinois, 7 p.m.
Lindenwood Lions vs. UALR, 9:30 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 5
UT Martin vs. SIU-Edwardsville-E. Illinois-winner, 7 p.m.
SE Missouri vs. Lindenwood Lions-UALR-winner, 9:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 6
Tennessee St. vs. TBD, 8 p.m.
Morehead St. vs. TBD, 10:30 p.m.
Championship
Saturday, March 7
Semifinal winners, 9 p.m.
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Holy Cross 82, Lafayette 77
Bucknell 65, Army 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Colgate vs. Loyola (Md.), 7 p.m.
Lehigh vs. Holy Cross, 7 p.m.
Boston U. vs. American, 7 p.m.
Navy vs. Bucknell, 7 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Lehigh-Holy Cross-winner vs. Colgate-Loyola (Md.)-winner, 1 p.m.
Navy-Bucknell-winner vs. Boston U.-American-winner, 1 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 7 p.m.
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Friday, March 6
Chattanooga vs. The Citadel, 5 p.m.
UNC-Greensboro vs. VMI, 7:30 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
ETSU vs. Chattanooga-The Citadel-winner, Noon
Wofford vs. UNC-Greensboro-VMI-winner, 2:30 p.m.
Samford vs. Furman, 6 p.m.
Mercer vs. W. Carolina, 8:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
TBD vs. Mercer-W. Carolina-winner, 4 p.m.
TBD vs. Samford-Furman-winner, 6:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 7 p.m.
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Sunday, March 8
New Orleans vs. Houston Christian Huskies, 6 p.m.
Nicholls vs. Northwestern St., 8:30 p.m.
Quarterfinals
Monday, March 9
Texas A&M-Corpus Christi Islanders vs. New Orleans-Houston Christian Huskies-winner, 6 p.m.
Texas Rio Grande Valley vs. Nicholls-Northwestern St.-winner, 8:30 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
Stephen F. Austin vs. TBD, 7 p.m.
McNeese St. vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 5 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Oral Roberts vs. UMKC, 8 p.m.
Quarterfinals
Thursday, March 5
N. Dakota St. vs. Oral Roberts-UMKC-winner, 7 p.m.
St. Thomas Tommies vs. S. Dakota St., 9:30 p.m.
Friday, March 6
South Dakota vs. Omaha, 7 p.m.
North Dakota vs. Denver, 9:30 p.m.
Semifinals
Saturday, March 7
TBD vs. South Dakota-Omaha-winner, 8 p.m.
St. Thomas Tommies-S. Dakota St.-winner vs. North Dakota-Denver-winner, 10:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Semifinal winners, 9 p.m.
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75
Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80
Second Round
Wednesday, March 4
James Madison vs. Louisiana-Lafayette, 6 p.m.
Georgia Southern vs. Old Dominion, 8:30 p.m.
Third Round
Thursday, March 5
Southern Miss. vs. James Madison-Louisiana-Lafayette-winner, 6 p.m.
Arkansas St. vs. Georgia Southern-Old Dominion-winner, 8:30 p.m.
Fourth Round
Friday, March 6
Texas St. vs. TBD, 6 p.m.
South Alabama vs. TBD, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Saturday, March 7
Appalachian St. vs. TBD, 6:30 p.m.
Coastal Carolina vs. TBD, 9 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Troy vs. TBD, 6 p.m.
Marshall vs. TBD, 8:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 7 p.m.
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Portland vs. Pepperdine, 9 p.m.
Loyola Marymount vs. San Diego, 11:30 p.m.
Second Round
Friday, March 6
Washington St. vs. Portland-Pepperdine-winner, 9 p.m.
Seattle vs. Loyola Marymount-San Diego-winner, 11:30 p.m.
Third Round
Saturday, March 7
San Francisco vs. TBD, 9 p.m.
Pacific vs. TBD, 11:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. vs. TBD, 8:30 p.m.
Santa Clara vs. TBD, 11 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Gonzaga vs. TBD, 9 p.m.
Saint Mary’s (Cal.) vs. TBD, 11:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 9 p.m.
