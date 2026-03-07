NCAA Conference Tournament Glances

Times EST (through March 7)
Times EDT (March 8)
America East Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Saturday, March 7
UMBC vs. New Hampshire, 1 p.m.
Mass.-Lowell vs. Albany (NY), 1 p.m.
Vermont vs. Bryant, 2 p.m.
NJIT vs. Maine, 4 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
UMBC-New Hampshire-winner vs. Mass.-Lowell-Albany (NY)-winner, 1 p.m.
Vermont-Bryant-winner vs. NJIT-Maine-winner, 1 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 11 a.m.
Atlantic Sun Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Bellarmine Knights 82, Jacksonville 79
Florida Gulf Coast 69, North Alabama 58
Stetson 92, E. Kentucky 76
West Georgia Wolves 93, North Florida 85
Quarterfinals
Friday, March 6
Cent. Arkansas 86, Bellarmine Knights 73
Florida Gulf Coast 77, Lipscomb 53
Austin Peay 69, Stetson 60
Queens University Royals 71, West Georgia Wolves 63
Semifinals
Saturday, March 7
Cent. Arkansas vs. Florida Gulf Coast, 5 p.m.
Austin Peay vs. Queens University Royals, 7:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
Cent. Arkansas-Florida Gulf Coast-winner vs. Austin Peay-Queens University Royals-winner, 2 p.m.
Big Sky Conference
At Idaho Central Arena
Boise, Idaho
First Round
Saturday, March 7
Idaho St. vs. N. Arizona, 7:30 p.m.
Idaho vs. Sacramento St., 10 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Portland St. vs. Idaho St.-N. Arizona-winner, 7:30 p.m.
Montana St. vs. Idaho-Sacramento St.-winner, 10 p.m.
Monday, March 9
Montana vs. N. Colorado, 7:30 p.m.
E. Washington vs. Weber St., 10 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
TBD vs. Montana-N. Colorado-winner, 9 p.m.
TBD vs. E. Washington-Weber St.-winner, 11:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 11:30 p.m.
Big South Conference
At Freedom Hall Civic Center
Johnson City, Tenn.
First Round
Wednesday, March 4
Gardner-Webb 65, SC-Upstate 64
Quarterfinals
Friday, March 6
High Point 81, Gardner-Webb 59
Winthrop 86, Charleston Southern 81
UNC-Asheville 85, Longwood 82
Presbyterian 91, Radford 85
Semifinals
Saturday, March 7
High Point vs. UNC-Asheville, Noon
Winthrop vs. Presbyterian, 2:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
High Point-UNC-Asheville-winner vs. Winthrop-Presbyterian-winner, Noon
Coastal Athletic Conference
At CareFirst Arena
Washington, D.C.
First Round
Friday, March 6
Northeastern 88, NC A&T 72
Second Round
Saturday, March 7
Stony Brook vs. Campbell, Noon
Drexel vs. Northeastern, 2:30 p.m.
Towson vs. Hampton, 6 p.m.
William & Mary vs. Elon, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
UNC-Wilmington vs. Stony Brook-Campbell-winner, Noon
Monmouth (NJ) vs. Drexel-Northeastern-winner, 2:30 p.m.
Coll. of Charleston vs. Towson-Hampton-winner, 6 p.m.
Hofstra vs. William & Mary-Elon-winner, 8:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
TBD vs. TBD, 6 p.m.
TBD vs. TBD, 8:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 7 p.m.
Horizon League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Monday, March 2
Cleveland St. 101, IU Indy Jaguars 93
Second Round
Tuesday, March 3
Green Bay 64, Fort Wayne 56
Wednesday, March 4
Robert Morris 68, Youngstown St. 53
Detroit 84, Milwaukee 63
Wright St. 90, Cleveland St. 61
N. Kentucky 85, Oakland 84
Quarterfinals
Sunday, March 8
Green Bay vs. N. Kentucky, 3:30 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Wright St. vs. Green Bay-N. Kentucky-winner, 7 p.m.
Robert Morris vs. Detroit, 9:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
TBD vs. Robert Morris-Detroit-winner, 7 p.m.
Ivy League Conference
At Newman Arena
Ithaca, N.Y.
Semifinals
Saturday, March 14
Yale vs. Cornell, 11 a.m.
Harvard vs. Penn, 2 p.m.
Championship
Sunday, March 15
Yale-Cornell-winner vs. Harvard-Penn-winner, Noon
Metro Atlantic Athletic Conference
At Jim Whelan Boardwalk Hall
Atlantic City, N.J.
First Round
Thursday, March 5
Sacred Heart 91, Iona 80
Fairfield 71, Manhattan 60
Quarterfinals
Friday, March 6
Merrimack Warriors 70, Sacred Heart 48
Fairfield 74, St. Peter’s 55
Saturday, March 7
Quinnipiac vs. Marist, 6 p.m.
Siena vs. Mount St. Mary’s, 8:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Merrimack Warriors vs. Quinnipiac-Marist-winner, 6 p.m.
Fairfield vs. Siena-Mount St. Mary’s-winner, 8:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 9 p.m.
Mid-American Conference
At Rocket Arena
Cleveland, Ohio
First Round
Thursday, March 12
Miami (Ohio) vs. UMass, 11 a.m.
Toledo vs. Bowling Green, 1:30 p.m.
Akron vs. Buffalo, 4 p.m.
Kent St. vs. Ohio, 6:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Miami (Ohio)-UMass-winner vs. Toledo-Bowling Green-winner, 5 p.m.
Akron-Buffalo-winner vs. Kent St.-Ohio-winner, 7:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 8 p.m.
Mid-Eastern Athletic Conference
At Norfolk Scope Arena
Norfolk, Va.
First Round
Wednesday, March 11
Morgan St. vs. Delaware St., 6 p.m.
Thursday, March 12
Norfolk St. vs. SC State, 6 p.m.
NC Central vs. Md.-Eastern Shore, 8:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
Howard vs. Norfolk St.-SC State-winner, 6 p.m.
Morgan St.-Delaware St.-winner vs. NC Central-Md.-Eastern Shore-winner, 8:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 1 p.m.
Missouri Valley Conference
At Enterprise Center
St. Louis, Mo.
First Round
Thursday, March 5
Drake 67, S. Illinois 63
Valparaiso 63, Indiana St. 62
N. Iowa 68, Evanvilee 59
Quarterfinals
Friday, March 6
Drake 100, Belmont 79
UIC 92, Murray St. 79
Bradley 90, Valparaiso 84
N. Iowa 74, Illinois St. 52
Semifinals
Saturday, March 7
UIC vs. Drake, 3:30 p.m.
Bradley vs. N. Iowa, 6 p.m.
Championship
Sunday, March 8
UIC-Drake-winner vs. Bradley-N. Iowa-winner, Noon
Northeast Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Wednesday, March 4
Stonehill Skyhawks 81, Le Moyne Dolphins 71
LIU Sharks 79, Chicago St. 75
Mercyhurst Lakers 70, Fairleigh Dickinson 61
Wagner 70, CCSU 60
Semifinals
Saturday, March 7
Mercyhurst Lakers vs. Stonehill Skyhawks, Noon
LIU Sharks vs. Wagner, 2 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
LIU Sharks-Wagner-winner vs. Mercyhurst Lakers-Stonehill Skyhawks-winner, 7 p.m.
Ohio Valley Conference
At Ford Center
Evansville, Ind.
First Round
Wednesday, March 4
E. Illinois 77, SIU-Edwardsville 71
Lindenwood Lions 72, UALR 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
UT Martin 66, E. Illinois 63
SE Missouri 68, Lindenwood Lions 66
Semifinals
Friday, March 6
Tennessee St. 68, UT Martin 55
Morehead St. 66, SE Missouri 61
Championship
Saturday, March 7
Tennessee St. vs. Morehead St., 9 p.m.
Patriot League Conference
At Higher-Seeded Schools
First Round
Tuesday, March 3
Holy Cross 82, Lafayette 77
Bucknell 65, Army 55
Quarterfinals
Thursday, March 5
Colgate 90, Loyola (Md.) 77
Lehigh 69, Holy Cross 66
Boston U. 75, American 73
Navy 74, Bucknell 69
Semifinals
Sunday, March 8
Lehigh vs. Colgate, Noon
Navy vs. Boston U., 2 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Navy-Boston U.-winner vs. Lehigh-Colgate-winner, 7 p.m.
Southern Conference
At Harrah’s Cherokee Center Asheville
Asheville, N.C.
First Round
Friday, March 6
The Citadel 88, Chattanooga 85
UNC-Greensboro 84, VMI 70
Quarterfinals
Saturday, March 7
ETSU vs. The Citadel, Noon
Wofford vs. UNC-Greensboro, 2:30 p.m.
Samford vs. Furman, 6 p.m.
Mercer vs. W. Carolina, 8:30 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
ETSU-The Citadel-winner vs. Mercer-W. Carolina-winner, 4 p.m.
Wofford-UNC-Greensboro-winner vs. Samford-Furman-winner, 6:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 7 p.m.
Southland Conference
At Townsley Law Arena
Lake Charles, La.
First Round
Sunday, March 8
New Orleans vs. Houston Christian Huskies, 6 p.m.
Nicholls vs. Northwestern St., 8:30 p.m.
Quarterfinals
Monday, March 9
Texas A&M-Corpus Christi Islanders vs. New Orleans-Houston Christian Huskies-winner, 6 p.m.
Texas Rio Grande Valley vs. Nicholls-Northwestern St.-winner, 8:30 p.m.
Semifinals
Tuesday, March 10
Stephen F. Austin vs. TBD, 7 p.m.
McNeese St. vs. TBD, 9:30 p.m.
Championship
Wednesday, March 11
Semifinal winners, 5 p.m.
Southwestern Athletic Conference
At Gateway Center Arena
College Park, Ga.
First Round
Monday, March 9
Alabama St. vs. Alcorn St., 2 p.m.
Grambling St. vs. MVSU, 8:30 p.m.
Second Round
Tuesday, March 10
Prairie View vs. Alabama St.-Alcorn St.-winner, 2 p.m.
Jackson St. vs. Grambling St.-MVSU-winner, 8:30 p.m.
Quarterfinals
Wednesday, March 11
Bethune-Cookman vs. TBD, 2 p.m.
Florida A&M vs. TBD, 8:30 p.m.
Thursday, March 12
Texas Southern vs. Alabama A&M, 2 p.m.
Southern U. vs. Ark.-Pine Bluff, 8:30 p.m.
Semifinals
Friday, March 13
TBD vs. Texas Southern-Alabama A&M-winner, 2 p.m.
TBD vs. Southern U.-Ark.-Pine Bluff-winner, 8:30 p.m.
Championship
Saturday, March 14
Semifinal winners, 7:30 p.m.
Summit League Conference
At Denny Sanford Premier Center
Sioux Falls, S.D.
First Round
Wednesday, March 4
Oral Roberts 84, UMKC 62
Quarterfinals
Thursday, March 5
N. Dakota St. 76, Oral Roberts 65
St. Thomas Tommies 80, S. Dakota St. 67
Friday, March 6
Omaha 76, South Dakota 62
North Dakota 83, Denver 67
Semifinals
Saturday, March 7
N. Dakota St. vs. Omaha, 8 p.m.
St. Thomas Tommies vs. North Dakota, 10:30 p.m.
Championship
Sunday, March 8
N. Dakota St.-Omaha-winner vs. St. Thomas Tommies-North Dakota-winner, 9 p.m.
Sun Belt Conference
At Pensacola Bay Center
Pensacola, Fla.
First Round
Tuesday, March 3
Louisiana-Lafayette 84, Georgia St. 75
Old Dominion 87, Louisiana-Monroe 80
Second Round
Wednesday, March 4
James Madison 87, Louisiana-Lafayette 72
Georgia Southern 88, Old Dominion 84
Third Round
Thursday, March 5
Southern Miss. 86, James Madison 80
Georgia Southern 80, Arkansas St. 77
Fourth Round
Friday, March 6
Southern Miss. 81, Texas St. 77
Georgia Southern 94, South Alabama 85
Quarterfinals
Saturday, March 7
Appalachian St. vs. Southern Miss., 6:30 p.m.
Coastal Carolina vs. Georgia Southern, 9 p.m.
Semifinals
Sunday, March 8
Troy vs. Appalachian St.-Southern Miss.-winner, 6 p.m.
Marshall vs. Coastal Carolina-Georgia Southern-winner, 8:30 p.m.
Championship
Monday, March 9
Semifinal winners, 7 p.m.
West Coast Conference
At Orleans Arena
Las Vegas, Nev.
First Round
Thursday, March 5
Portland 77, Pepperdine 68
San Diego 66, Loyola Marymount 62
Second Round
Friday, March 6
Portland 74, Washington St. 68
Seattle 58, San Diego 56
Third Round
Saturday, March 7
San Francisco vs. Portland, 9 p.m.
Pacific vs. Seattle, 11:30 p.m.
Quarterfinals
Sunday, March 8
Oregon St. vs. San Francisco-Portland-winner, 8:30 p.m.
Santa Clara vs. Pacific-Seattle-winner, 11 p.m.
Semifinals
Monday, March 9
Gonzaga vs. TBD, 9 p.m.
Saint Mary’s (Cal.) vs. TBD, 11:30 p.m.
Championship
Tuesday, March 10
Semifinal winners, 9 p.m.
