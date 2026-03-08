NASCAR Cup Series Straight Talk Wireless 500 Results

Sunday
At Phoenix Raceway
Avondale, Ariz.
Lap length: 1.00 miles
(Start position in parentheses)
1. (5) Ryan Blaney, Ford, 312 laps, 65 points.
2. (12) Christopher Bell, Toyota, 312, 54.
3. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 312, 36.
4. (14) Ty Gibbs, Toyota, 312, 36.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 312, 47.
6. (28) Bubba Wallace, Toyota, 312, 37.
7. (9) William Byron, Chevrolet, 312, 32.
8. (8) Tyler Reddick, Toyota, 312, 39.
9. (16) Michael McDowell, Chevrolet, 312, 28.
10. (32) Erik Jones, Toyota, 312, 27.
11. (18) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 312, 26.
12. (30) Todd Gilliland, Ford, 312, 26.
13. (13) Ryan Preece, Ford, 312, 24.
14. (17) Chris Buescher, Ford, 312, 30.
15. (37) Brad Keselowski, Ford, 312, 22.
16. (25) Austin Dillon, Chevrolet, 312, 21.
17. (29) Kyle Busch, Chevrolet, 312, 20.
18. (22) Riley Herbst, Toyota, 312, 19.
19. (23) AJ Allmendinger, Chevrolet, 312, 18.
20. (7) Carson Hocevar, Chevrolet, 312, 21.
21. (27) Austin Hill, Chevrolet, 312, 0.
22. (21) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 312, 15.
23. (26) Chase Elliott, Chevrolet, 312, 14.
24. (34) Cody Ware, Chevrolet, 312, 13.
25. (15) John H. Nemechek, Toyota, 312, 12.
26. (33) Ty Dillon, Chevrolet, 311, 11.
27. (24) Zane Smith, Ford, accident, 294, 10.
28. (6) Ross Chastain, Chevrolet, 286, 10.
29. (19) Connor Zilisch, Chevrolet, suspension, 281, 8.
30. (4) Daniel Suárez, Chevrolet, accident, 254, 11.
31. (1) Joey Logano, Ford, accident, 253, 23.
32. (10) Josh Berry, Ford, accident, 253, 5.
33. (31) Anthony Alfredo, Chevrolet, accident, 217, 0.
34. (3) Austin Cindric, Ford, accident, 216, 13.
35. (36) Cole Custer, Chevrolet, garage, 159, 2.
36. (35) Noah Gragson, Ford, accident, 155, 1.
37. (20) Chase Briscoe, Toyota, accident, 131, 1.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 88.225 mph.
Time of Race: 3 hours, 32 minutes, 12 seconds.
Margin of Victory: .399 seconds.
Caution Flags: 12 for 86 laps.
Lead Changes: 23 among 8 drivers.
Lap Leaders: J.Logano 0-46; R.Blaney 47-64; J.Logano 65; C.Bell 66-96; J.Logano 97; C.Bell 98-108; J.Logano 109-124; C.Bell 125-133; J.Logano 134-138; C.Bell 139-162; J.Logano 163; R.Preece 164-167; D.Hamlin 168-172; C.Bell 173-190; J.Logano 191; C.Bell 192-211; J.Logano 212; J.Berry 213-225; C.Bell 226-247; J.Logano 248; C.Bell 249-289; W.Byron 290; T.Gibbs 291-302; R.Blaney 303-312
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Bell, 8 times for 176 laps; J.Logano, 9 times for 74 laps; R.Blaney, 2 times for 28 laps; J.Berry, 1 time for 13 laps; T.Gibbs, 1 time for 12 laps; D.Hamlin, 1 time for 5 laps; R.Preece, 1 time for 4 laps; W.Byron, 1 time for 1 lap.
Wins: T.Reddick, 3; R.Blaney, 1.
Top 16 in Points: 1. T.Reddick, 225; 2. R.Blaney, 165; 3. B.Wallace, 153; 4. C.Elliott, 128; 5. S.Van Gisbergen, 116; 6. C.Bell, 113; 7. J.Logano, 113; 8. M.McDowell, 111; 9. C.Buescher, 111; 10. K.Larson, 109; 11. W.Byron, 108; 12. D.Hamlin, 107; 13. A.Allmendinger, 104; 14. C.Hocevar, 103; 15. T.Gibbs, 101; 16. B.Keselowski, 100.
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
