Joburg Open Scores

Thursday
At Houghton GC
Johannesburg
Purse: $1.2 million
Yardage: 7,279; Par: 70
First Round
|Nathan Kimsey, England
|31-33—64
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|31-33—64
|Dan Bradbury, England
|32-32—64
|Maximilian Steinlechner, Austria
|32-32—64
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|31-33—64
|Hugo Townsend, Sweden
|32-33—65
|Darius Van Driel, Netherlands
|33-32—65
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-31—65
|Jamie Rutherford, England
|34-31—65
|Wilco Nienaber, South Africa
|32-33—65
|Kieran Vincent, Zimbabwe
|31-34—65
|Brandon Robinson-Thompson, England
|31-35—66
|Sean Crocker, United States
|35-31—66
|Luke Brown, South Africa
|35-31—66
|Jack Hawksby, England
|31-35—66
|Hennie Du Plessis, South Africa
|33-33—66
|David Ravetto, France
|35-31—66
|Christiaan Burke, South Africa
|33-33—66
|Shubhankar Sharma, India
|32-34—66
|Jordan Gumberg, United States
|33-34—67
|Casey Jarvis, South Africa
|32-35—67
|Marcus Armitage, England
|31-36—67
|Ross Fisher, England
|33-34—67
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-34—67
|Jaco Prinsloo, South Africa
|33-34—67
|Ockie Strydom, South Africa
|35-32—67
|Cameron Adam, Scotland
|36-31—67
|Alex Fitzpatrick, England
|34-33—67
|Joost Luiten, Netherlands
|33-34—67
|Richie Ramsay, Scotland
|34-33—67
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-34—67
|Romain Langasque, France
|34-33—67
|David Law, Scotland
|34-33—67
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-33—67
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-31—67
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|35-32—67
|Calum Hill, Scotland
|33-34—67
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|35-32—67
|Louis Albertse, South Africa
|32-36—68
|Ruan Korb, South Africa
|33-35—68
|Todd Clements, England
|33-35—68
|Brandon Stone, South Africa
|35-33—68
|Benjamin Schmidt, England
|34-34—68
|Richard Sterne, South Africa
|34-34—68
|Jorge Campillo, Spain
|32-36—68
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-33—68
|Robin Williams, South Africa
|33-35—68
|JJ Senekal, South Africa
|35-33—68
|Martin Vorster, South Africa
|34-34—68
|Austin Bautista, Australia
|36-32—68
|Rupert Kaminski, South Africa
|34-34—68
|Haydn Porteous, South Africa
|32-36—68
|Hennie O’Kennedy, South Africa
|34-34—68
|Francesco Laporta, Italy
|36-32—68
|Estiaan Conradie, South Africa
|33-36—69
|Pieter Moolman, South Africa
|35-34—69
|Marcel Siem, Germany
|36-33—69
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-35—69
|Justin Harding, South Africa
|36-33—69
|Zander Lombard, South Africa
|35-34—69
|Ryggs Johnston, United States
|34-35—69
|Patrick Reed, United States
|34-35—69
|Sam Bairstow, England
|37-32—69
|Darren Fichardt, South Africa
|34-35—69
|Angel Hidalgo, Spain
|35-34—69
|James Morrison, England
|34-35—69
|Ugo Coussaud, France
|33-36—69
|Jovan Rebula, South Africa
|33-36—69
|Sebastian Soderberg, Sweden
|33-36—69
|Yurav Premlall, South Africa
|34-35—69
|Tobias Jonsson, Sweden
|36-33—69
|Joe Dean, England
|34-36—70
|Kota Kaneko, Japan
|33-37—70
|Julien Guerrier, France
|34-36—70
|Allen John, Germany
|35-35—70
|Neil Schietekat, South Africa
|35-35—70
|Jaco Ahlers, South Africa
|35-35—70
|Dylan Frittelli, South Africa
|35-35—70
|Herman Loubser, South Africa
|35-35—70
|Eddie Pepperell, England
|36-34—70
|Stals Swart, South Africa
|35-35—70
|Oliver Bekker, South Africa
|36-34—70
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-36—70
|Alejandro Del Rey, Spain
|33-37—70
|Michael Hollick, South Africa
|33-37—70
|Rikuya Hoshino, Japan
|33-37—70
|Jacques Blaauw, South Africa
|34-36—70
|Kyle De Beer, South Africa
|33-37—70
|Dylan Naidoo, South Africa
|35-35—70
|MJ Viljoen, South Africa
|36-34—70
|Joshua Berry, England
|33-37—70
|Albin Bergstrom, Sweden
|35-35—70
|Jean Hugo, South Africa
|35-36—71
|Jason Scrivener, Australia
|35-36—71
|Bernd Wiesberger, Austria
|35-36—71
|Connor Syme, Scotland
|37-34—71
|Ricardo Gouveia, Portugal
|34-37—71
|Jason Roets, South Africa
|35-36—71
|Heinrich Bruiners, South Africa
|35-36—71
|MJ Daffue, South Africa
|36-35—71
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-37—71
|Keenan Davidse, South Africa
|36-35—71
|JC Ritchie, South Africa
|34-37—71
|Marcel Schneider, Germany
|33-38—71
|Graham Van Der Merwe, South Africa
|37-34—71
|Euan Walker, Scotland
|35-36—71
|Keelan Van Wyk, South Africa
|37-34—71
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|38-33—71
|Scott Jamieson, Scotland
|36-36—72
|Quim Vidal, Spain
|35-37—72
|Luis Carrera, Mexico
|37-35—72
|Yuto Katsuragawa, Japan
|37-35—72
|James Mack, South Africa
|34-38—72
|Franklin Manchest, South Africa
|37-35—72
|Dylan Mostert, South Africa
|35-37—72
|Shaun Norris, South Africa
|39-33—72
|Nick Bachem, Germany
|34-38—72
|Malcolm Mitchell, South Africa
|33-39—72
|Warwick Purchase, South Africa
|36-36—72
|Antoine Rozner, France
|36-37—73
|Martin Couvra, France
|37-36—73
|Trevor Fisher, South Africa
|39-34—73
|Deon Germishuys, South Africa
|36-37—73
|Kyle McClatchie, South Africa
|36-37—73
|Stefan Wears-Taylor, South Africa
|37-36—73
|Daniel Young, Scotland
|37-36—73
|Stephen Ferreira, Portugal
|38-35—73
|Allister De Kock, South Africa
|38-35—73
|Gerhard Pepler, South Africa
|37-36—73
|Musiwalo Nethunzwi, South Africa
|35-38—73
|Makhetha Mazibuko, South Africa
|36-37—73
|Bjorn Akesson, Sweden
|39-35—74
|Jonathan Broomhead, South Africa
|38-36—74
|Andrew Johnston, England
|36-38—74
|Renato Paratore, Italy
|35-39—74
|Thanda Mavundla, South Africa
|36-38—74
|Mark Maart, South Africa
|37-37—74
|Samuel Simpson, South Africa
|37-38—75
|Kyle Barker, South Africa
|36-39—75
|Andy Sullivan, England
|36-39—75
|Manuel Elvira, Spain
|37-38—75
|Thriston Lawrence, South Africa
|37-38—75
|Martin Rohwer, South Africa
|40-35—75
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|37-38—75
|Jeong-Weon Ko, France
|36-39—75
|Jack Senior, England
|37-38—75
|Kayle Wykes, South Africa
|37-38—75
|Robson Chinhoi, Zimbabwe
|37-38—75
|Lyle Rowe, South Africa
|41-34—75
|Hennie Otto, South Africa
|42-34—76
|Rhys Enoch, Wales
|38-38—76
|Stefano Mazzoli, Italy
|39-38—77
|Toto Thimba Jr., South Africa
|40-39—79
|Nikhil Rama, South Africa
|38-41—79
|Karabo Mokoena, South Africa
|39-41—80
|Luke Jerling, South Africa
|41-40—81
