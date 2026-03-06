Live Radio
Joburg Open Scores

March 6, 2026, 11:34 AM

Thursday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,279; Par: 70

First Round

Nathan Kimsey, England 31-33—64
Jayden Trey Schaper, South Africa 31-33—64
Dan Bradbury, England 32-32—64
Maximilian Steinlechner, Austria 32-32—64
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-33—64
Hugo Townsend, Sweden 32-33—65
Darius Van Driel, Netherlands 33-32—65
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-31—65
Jamie Rutherford, England 34-31—65
Wilco Nienaber, South Africa 32-33—65
Kieran Vincent, Zimbabwe 31-34—65
Brandon Robinson-Thompson, England 31-35—66
Sean Crocker, United States 35-31—66
Luke Brown, South Africa 35-31—66
Jack Hawksby, England 31-35—66
Hennie Du Plessis, South Africa 33-33—66
David Ravetto, France 35-31—66
Christiaan Burke, South Africa 33-33—66
Shubhankar Sharma, India 32-34—66
Jordan Gumberg, United States 33-34—67
Casey Jarvis, South Africa 32-35—67
Marcus Armitage, England 31-36—67
Ross Fisher, England 33-34—67
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67
Jaco Prinsloo, South Africa 33-34—67
Ockie Strydom, South Africa 35-32—67
Cameron Adam, Scotland 36-31—67
Alex Fitzpatrick, England 34-33—67
Joost Luiten, Netherlands 33-34—67
Richie Ramsay, Scotland 34-33—67
Daniel Van Tonder, South Africa 33-34—67
Romain Langasque, France 34-33—67
David Law, Scotland 34-33—67
Ryan Van Velzen, South Africa 34-33—67
Ewen Ferguson, Scotland 36-31—67
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-32—67
Calum Hill, Scotland 33-34—67
Rocco Repetto Taylor, Spain 35-32—67
Louis Albertse, South Africa 32-36—68
Ruan Korb, South Africa 33-35—68
Todd Clements, England 33-35—68
Brandon Stone, South Africa 35-33—68
Benjamin Schmidt, England 34-34—68
Richard Sterne, South Africa 34-34—68
Jorge Campillo, Spain 32-36—68
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-33—68
Robin Williams, South Africa 33-35—68
JJ Senekal, South Africa 35-33—68
Martin Vorster, South Africa 34-34—68
Austin Bautista, Australia 36-32—68
Rupert Kaminski, South Africa 34-34—68
Haydn Porteous, South Africa 32-36—68
Hennie O’Kennedy, South Africa 34-34—68
Francesco Laporta, Italy 36-32—68
Estiaan Conradie, South Africa 33-36—69
Pieter Moolman, South Africa 35-34—69
Marcel Siem, Germany 36-33—69
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69
Justin Harding, South Africa 36-33—69
Zander Lombard, South Africa 35-34—69
Ryggs Johnston, United States 34-35—69
Patrick Reed, United States 34-35—69
Sam Bairstow, England 37-32—69
Darren Fichardt, South Africa 34-35—69
Angel Hidalgo, Spain 35-34—69
James Morrison, England 34-35—69
Ugo Coussaud, France 33-36—69
Jovan Rebula, South Africa 33-36—69
Sebastian Soderberg, Sweden 33-36—69
Yurav Premlall, South Africa 34-35—69
Tobias Jonsson, Sweden 36-33—69
Joe Dean, England 34-36—70
Kota Kaneko, Japan 33-37—70
Julien Guerrier, France 34-36—70
Allen John, Germany 35-35—70
Neil Schietekat, South Africa 35-35—70
Jaco Ahlers, South Africa 35-35—70
Dylan Frittelli, South Africa 35-35—70
Herman Loubser, South Africa 35-35—70
Eddie Pepperell, England 36-34—70
Stals Swart, South Africa 35-35—70
Oliver Bekker, South Africa 36-34—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-36—70
Alejandro Del Rey, Spain 33-37—70
Michael Hollick, South Africa 33-37—70
Rikuya Hoshino, Japan 33-37—70
Jacques Blaauw, South Africa 34-36—70
Kyle De Beer, South Africa 33-37—70
Dylan Naidoo, South Africa 35-35—70
MJ Viljoen, South Africa 36-34—70
Joshua Berry, England 33-37—70
Albin Bergstrom, Sweden 35-35—70
Jean Hugo, South Africa 35-36—71
Jason Scrivener, Australia 35-36—71
Bernd Wiesberger, Austria 35-36—71
Connor Syme, Scotland 37-34—71
Ricardo Gouveia, Portugal 34-37—71
Jason Roets, South Africa 35-36—71
Heinrich Bruiners, South Africa 35-36—71
MJ Daffue, South Africa 36-35—71
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-37—71
Keenan Davidse, South Africa 36-35—71
JC Ritchie, South Africa 34-37—71
Marcel Schneider, Germany 33-38—71
Graham Van Der Merwe, South Africa 37-34—71
Euan Walker, Scotland 35-36—71
Keelan Van Wyk, South Africa 37-34—71
Altin Van Der Merwe, South Africa 38-33—71
Scott Jamieson, Scotland 36-36—72
Quim Vidal, Spain 35-37—72
Luis Carrera, Mexico 37-35—72
Yuto Katsuragawa, Japan 37-35—72
James Mack, South Africa 34-38—72
Franklin Manchest, South Africa 37-35—72
Dylan Mostert, South Africa 35-37—72
Shaun Norris, South Africa 39-33—72
Nick Bachem, Germany 34-38—72
Malcolm Mitchell, South Africa 33-39—72
Warwick Purchase, South Africa 36-36—72
Antoine Rozner, France 36-37—73
Martin Couvra, France 37-36—73
Trevor Fisher, South Africa 39-34—73
Deon Germishuys, South Africa 36-37—73
Kyle McClatchie, South Africa 36-37—73
Stefan Wears-Taylor, South Africa 37-36—73
Daniel Young, Scotland 37-36—73
Stephen Ferreira, Portugal 38-35—73
Allister De Kock, South Africa 38-35—73
Gerhard Pepler, South Africa 37-36—73
Musiwalo Nethunzwi, South Africa 35-38—73
Makhetha Mazibuko, South Africa 36-37—73
Bjorn Akesson, Sweden 39-35—74
Jonathan Broomhead, South Africa 38-36—74
Andrew Johnston, England 36-38—74
Renato Paratore, Italy 35-39—74
Thanda Mavundla, South Africa 36-38—74
Mark Maart, South Africa 37-37—74
Samuel Simpson, South Africa 37-38—75
Kyle Barker, South Africa 36-39—75
Andy Sullivan, England 36-39—75
Manuel Elvira, Spain 37-38—75
Thriston Lawrence, South Africa 37-38—75
Martin Rohwer, South Africa 40-35—75
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 37-38—75
Jeong-Weon Ko, France 36-39—75
Jack Senior, England 37-38—75
Kayle Wykes, South Africa 37-38—75
Robson Chinhoi, Zimbabwe 37-38—75
Lyle Rowe, South Africa 41-34—75
Hennie Otto, South Africa 42-34—76
Rhys Enoch, Wales 38-38—76
Stefano Mazzoli, Italy 39-38—77
Toto Thimba Jr., South Africa 40-39—79
Nikhil Rama, South Africa 38-41—79
Karabo Mokoena, South Africa 39-41—80
Luke Jerling, South Africa 41-40—81

