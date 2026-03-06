Live Radio
James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Tour Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 5:33 PM

Friday

At Old Course

Boca Raton, Fla.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,008; Par: 72

First Round

Ricardo Gonzalez 35-31—66
Stewart Cink 34-33—67
Steve Allan 33-35—68
George McNeill 33-35—68
Shane Bertsch 35-34—69
Greg Chalmers 36-33—69
Ben Crane 37-32—69
Chad Campbell 35-35—70
Alex Cejka 36-34—70
Jamie Donaldson 35-35—70
David Duval 36-34—70
Steve Flesch 35-35—70
Justin Hicks 34-36—70
Zach Johnson 34-36—70
Timothy O’Neal 38-32—70
Kevin Sutherland 36-34—70
David Toms 36-34—70
Boo Weekley 38-32—70
Stephen Ames 35-36—71
Jason Caron 38-33—71
Fredrik Jacobson 35-36—71
Soren Kjeldsen 36-35—71
Tom Pernice 36-35—71
Vanslow Phillips 36-35—71
Bo Van Pelt 36-35—71
Charlie Wi 37-34—71
Miguel Angel Jimenez 38-34—72
Rob Labritz 36-36—72
Brett Quigley 35-37—72
Tag Ridings 37-35—72
Heath Slocum 37-35—72
Mario Tiziani 35-37—72
Kirk Triplett 39-33—72
K.J. Choi 35-38—73
Chris DiMarco 38-35—73
Billy Mayfair 35-38—73
Ken Tanigawa 37-36—73
Y.E. Yang 37-36—73
Billy Andrade 39-35—74
Ryan Armour 36-38—74
Matt Gogel 36-38—74
Paul Goydos 38-36—74
Jay Haas 40-34—74
Tim Herron 38-36—74
Jeff Maggert 38-36—74
Jesper Parnevik 39-35—74
Kenny Perry 35-39—74
Dicky Pride 36-38—74
Olin Browne 38-37—75
Ken Duke 39-36—75
J.J. Henry 37-38—75
Paul Stankowski 36-39—75
David Bransdon 38-38—76
Darren Clarke 38-38—76
Tommy Gainey 38-38—76
Retief Goosen 37-39—76
Mark Hensby 39-37—76
Lee Janzen 36-40—76
Jerry Kelly 39-37—76
Justin Leonard 39-37—76
Scott McCarron 39-37—76
Rocco Mediate 36-40—76
Scott Parel 37-39—76
Michael Wright 38-38—76
Harrison Frazar 39-38—77
Brian Gay 39-38—77
John Rollins 38-39—77
Gene Sauers 38-39—77
Woody Austin 39-39—78
Angel Cabrera 40-38—78
Robert Karlsson 40-38—78
Stuart Appleby 42-37—79
Padraig Harrington 37-42—79
Corey Pavin 42-37—79
Duffy Waldorf 40-40—80
Glen Day 43-38—81
Tim Petrovic 44-38—82
Mark Calcavecchia WD

