James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Tour Scores

Friday
At Old Course
Boca Raton, Fla.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,008; Par: 72
First Round
|Ricardo Gonzalez
|35-31—66
|Stewart Cink
|34-33—67
|Steve Allan
|33-35—68
|George McNeill
|33-35—68
|Shane Bertsch
|35-34—69
|Greg Chalmers
|36-33—69
|Ben Crane
|37-32—69
|Chad Campbell
|35-35—70
|Alex Cejka
|36-34—70
|Jamie Donaldson
|35-35—70
|David Duval
|36-34—70
|Steve Flesch
|35-35—70
|Justin Hicks
|34-36—70
|Zach Johnson
|34-36—70
|Timothy O’Neal
|38-32—70
|Kevin Sutherland
|36-34—70
|David Toms
|36-34—70
|Boo Weekley
|38-32—70
|Stephen Ames
|35-36—71
|Jason Caron
|38-33—71
|Fredrik Jacobson
|35-36—71
|Soren Kjeldsen
|36-35—71
|Tom Pernice
|36-35—71
|Vanslow Phillips
|36-35—71
|Bo Van Pelt
|36-35—71
|Charlie Wi
|37-34—71
|Miguel Angel Jimenez
|38-34—72
|Rob Labritz
|36-36—72
|Brett Quigley
|35-37—72
|Tag Ridings
|37-35—72
|Heath Slocum
|37-35—72
|Mario Tiziani
|35-37—72
|Kirk Triplett
|39-33—72
|K.J. Choi
|35-38—73
|Chris DiMarco
|38-35—73
|Billy Mayfair
|35-38—73
|Ken Tanigawa
|37-36—73
|Y.E. Yang
|37-36—73
|Billy Andrade
|39-35—74
|Ryan Armour
|36-38—74
|Matt Gogel
|36-38—74
|Paul Goydos
|38-36—74
|Jay Haas
|40-34—74
|Tim Herron
|38-36—74
|Jeff Maggert
|38-36—74
|Jesper Parnevik
|39-35—74
|Kenny Perry
|35-39—74
|Dicky Pride
|36-38—74
|Olin Browne
|38-37—75
|Ken Duke
|39-36—75
|J.J. Henry
|37-38—75
|Paul Stankowski
|36-39—75
|David Bransdon
|38-38—76
|Darren Clarke
|38-38—76
|Tommy Gainey
|38-38—76
|Retief Goosen
|37-39—76
|Mark Hensby
|39-37—76
|Lee Janzen
|36-40—76
|Jerry Kelly
|39-37—76
|Justin Leonard
|39-37—76
|Scott McCarron
|39-37—76
|Rocco Mediate
|36-40—76
|Scott Parel
|37-39—76
|Michael Wright
|38-38—76
|Harrison Frazar
|39-38—77
|Brian Gay
|39-38—77
|John Rollins
|38-39—77
|Gene Sauers
|38-39—77
|Woody Austin
|39-39—78
|Angel Cabrera
|40-38—78
|Robert Karlsson
|40-38—78
|Stuart Appleby
|42-37—79
|Padraig Harrington
|37-42—79
|Corey Pavin
|42-37—79
|Duffy Waldorf
|40-40—80
|Glen Day
|43-38—81
|Tim Petrovic
|44-38—82
|Mark Calcavecchia
|WD
