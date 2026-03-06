Live Radio
James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Par Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 5:33 PM

Friday

At Old Course

Boca Raton, Fla.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,008; Par: 72

First Round

Ricardo Gonzalez 35-31—66 -6
Stewart Cink 34-33—67 -5
Steve Allan 33-35—68 -4
George McNeill 33-35—68 -4
Shane Bertsch 35-34—69 -3
Greg Chalmers 36-33—69 -3
Ben Crane 37-32—69 -3
Chad Campbell 35-35—70 -2
Alex Cejka 36-34—70 -2
Jamie Donaldson 35-35—70 -2
David Duval 36-34—70 -2
Steve Flesch 35-35—70 -2
Justin Hicks 34-36—70 -2
Zach Johnson 34-36—70 -2
Timothy O’Neal 38-32—70 -2
Kevin Sutherland 36-34—70 -2
David Toms 36-34—70 -2
Boo Weekley 38-32—70 -2
Stephen Ames 35-36—71 -1
Jason Caron 38-33—71 -1
Fredrik Jacobson 35-36—71 -1
Soren Kjeldsen 36-35—71 -1
Tom Pernice 36-35—71 -1
Vanslow Phillips 36-35—71 -1
Bo Van Pelt 36-35—71 -1
Charlie Wi 37-34—71 -1
Miguel Angel Jimenez 38-34—72 E
Rob Labritz 36-36—72 E
Brett Quigley 35-37—72 E
Tag Ridings 37-35—72 E
Heath Slocum 37-35—72 E
Mario Tiziani 35-37—72 E
Kirk Triplett 39-33—72 E
K.J. Choi 35-38—73 +1
Chris DiMarco 38-35—73 +1
Billy Mayfair 35-38—73 +1
Ken Tanigawa 37-36—73 +1
Y.E. Yang 37-36—73 +1
Billy Andrade 39-35—74 +2
Ryan Armour 36-38—74 +2
Matt Gogel 36-38—74 +2
Paul Goydos 38-36—74 +2
Jay Haas 40-34—74 +2
Tim Herron 38-36—74 +2
Jeff Maggert 38-36—74 +2
Jesper Parnevik 39-35—74 +2
Kenny Perry 35-39—74 +2
Dicky Pride 36-38—74 +2
Olin Browne 38-37—75 +3
Ken Duke 39-36—75 +3
J.J. Henry 37-38—75 +3
Paul Stankowski 36-39—75 +3
David Bransdon 38-38—76 +4
Darren Clarke 38-38—76 +4
Tommy Gainey 38-38—76 +4
Retief Goosen 37-39—76 +4
Mark Hensby 39-37—76 +4
Lee Janzen 36-40—76 +4
Jerry Kelly 39-37—76 +4
Justin Leonard 39-37—76 +4
Scott McCarron 39-37—76 +4
Rocco Mediate 36-40—76 +4
Scott Parel 37-39—76 +4
Michael Wright 38-38—76 +4
Harrison Frazar 39-38—77 +5
Brian Gay 39-38—77 +5
John Rollins 38-39—77 +5
Gene Sauers 38-39—77 +5
Woody Austin 39-39—78 +6
Angel Cabrera 40-38—78 +6
Robert Karlsson 40-38—78 +6
Stuart Appleby 42-37—79 +7
Padraig Harrington 37-42—79 +7
Corey Pavin 42-37—79 +7
Duffy Waldorf 40-40—80 +8
Glen Day 43-38—81 +9
Tim Petrovic 44-38—82 +10
Mark Calcavecchia WD

