James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Par Scores

Saturday
At Old Course
Boca Raton, Fla.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,008; Par: 72
Second Round
|Zach Johnson
|70-66—136
|-8
|Steve Allan
|68-69—137
|-7
|George McNeill
|68-69—137
|-7
|Steve Flesch
|70-68—138
|-6
|Stewart Cink
|67-72—139
|-5
|Boo Weekley
|70-69—139
|-5
|Alex Cejka
|70-70—140
|-4
|Jamie Donaldson
|70-71—141
|-3
|Ricardo Gonzalez
|66-75—141
|-3
|Justin Hicks
|70-71—141
|-3
|Timothy O’Neal
|70-71—141
|-3
|Shane Bertsch
|69-73—142
|-2
|David Toms
|70-72—142
|-2
|Stephen Ames
|71-72—143
|-1
|Greg Chalmers
|69-74—143
|-1
|K.J. Choi
|73-70—143
|-1
|Chris DiMarco
|73-70—143
|-1
|Tom Pernice
|71-72—143
|-1
|Ben Crane
|69-75—144
|E
|Justin Leonard
|76-68—144
|E
|Heath Slocum
|72-72—144
|E
|Ken Tanigawa
|73-71—144
|E
|Kirk Triplett
|72-72—144
|E
|Bo Van Pelt
|71-73—144
|E
|Charlie Wi
|71-73—144
|E
|Y.E. Yang
|73-71—144
|E
|Chad Campbell
|70-75—145
|+1
|Darren Clarke
|76-69—145
|+1
|Padraig Harrington
|79-66—145
|+1
|Dicky Pride
|74-71—145
|+1
|Paul Stankowski
|75-70—145
|+1
|Jason Caron
|71-75—146
|+2
|Matt Gogel
|74-72—146
|+2
|Fredrik Jacobson
|71-75—146
|+2
|Miguel Angel Jimenez
|72-74—146
|+2
|Soren Kjeldsen
|71-75—146
|+2
|Gene Sauers
|77-69—146
|+2
|Kevin Sutherland
|70-76—146
|+2
|Billy Andrade
|74-73—147
|+3
|Ken Duke
|75-72—147
|+3
|Harrison Frazar
|77-70—147
|+3
|Tag Ridings
|72-75—147
|+3
|Mario Tiziani
|72-75—147
|+3
|Michael Wright
|76-71—147
|+3
|Tommy Gainey
|76-72—148
|+4
|J.J. Henry
|75-73—148
|+4
|Robert Karlsson
|78-70—148
|+4
|Jeff Maggert
|74-74—148
|+4
|Billy Mayfair
|73-75—148
|+4
|Scott McCarron
|76-72—148
|+4
|Vanslow Phillips
|71-77—148
|+4
|Angel Cabrera
|78-71—149
|+5
|Tim Herron
|74-75—149
|+5
|Lee Janzen
|76-73—149
|+5
|David Duval
|70-80—150
|+6
|Mark Hensby
|76-74—150
|+6
|Jerry Kelly
|76-74—150
|+6
|Rob Labritz
|72-78—150
|+6
|Jesper Parnevik
|74-76—150
|+6
|Stuart Appleby
|79-72—151
|+7
|Ryan Armour
|74-77—151
|+7
|Retief Goosen
|76-75—151
|+7
|Jay Haas
|74-77—151
|+7
|Kenny Perry
|74-77—151
|+7
|Tim Petrovic
|82-69—151
|+7
|John Rollins
|77-74—151
|+7
|David Bransdon
|76-76—152
|+8
|Olin Browne
|75-77—152
|+8
|Rocco Mediate
|76-76—152
|+8
|Scott Parel
|76-76—152
|+8
|Woody Austin
|78-75—153
|+9
|Duffy Waldorf
|80-73—153
|+9
|Brian Gay
|77-77—154
|+10
|Paul Goydos
|74-80—154
|+10
|Corey Pavin
|79-75—154
|+10
|Glen Day
|81-74—155
|+11
|Brett Quigley
|72-WD
