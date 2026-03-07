Live Radio
James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational Par Scores

The Associated Press

March 7, 2026, 5:40 PM

Saturday

At Old Course

Boca Raton, Fla.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,008; Par: 72

Second Round

Zach Johnson 70-66—136 -8
Steve Allan 68-69—137 -7
George McNeill 68-69—137 -7
Steve Flesch 70-68—138 -6
Stewart Cink 67-72—139 -5
Boo Weekley 70-69—139 -5
Alex Cejka 70-70—140 -4
Jamie Donaldson 70-71—141 -3
Ricardo Gonzalez 66-75—141 -3
Justin Hicks 70-71—141 -3
Timothy O’Neal 70-71—141 -3
Shane Bertsch 69-73—142 -2
David Toms 70-72—142 -2
Stephen Ames 71-72—143 -1
Greg Chalmers 69-74—143 -1
K.J. Choi 73-70—143 -1
Chris DiMarco 73-70—143 -1
Tom Pernice 71-72—143 -1
Ben Crane 69-75—144 E
Justin Leonard 76-68—144 E
Heath Slocum 72-72—144 E
Ken Tanigawa 73-71—144 E
Kirk Triplett 72-72—144 E
Bo Van Pelt 71-73—144 E
Charlie Wi 71-73—144 E
Y.E. Yang 73-71—144 E
Chad Campbell 70-75—145 +1
Darren Clarke 76-69—145 +1
Padraig Harrington 79-66—145 +1
Dicky Pride 74-71—145 +1
Paul Stankowski 75-70—145 +1
Jason Caron 71-75—146 +2
Matt Gogel 74-72—146 +2
Fredrik Jacobson 71-75—146 +2
Miguel Angel Jimenez 72-74—146 +2
Soren Kjeldsen 71-75—146 +2
Gene Sauers 77-69—146 +2
Kevin Sutherland 70-76—146 +2
Billy Andrade 74-73—147 +3
Ken Duke 75-72—147 +3
Harrison Frazar 77-70—147 +3
Tag Ridings 72-75—147 +3
Mario Tiziani 72-75—147 +3
Michael Wright 76-71—147 +3
Tommy Gainey 76-72—148 +4
J.J. Henry 75-73—148 +4
Robert Karlsson 78-70—148 +4
Jeff Maggert 74-74—148 +4
Billy Mayfair 73-75—148 +4
Scott McCarron 76-72—148 +4
Vanslow Phillips 71-77—148 +4
Angel Cabrera 78-71—149 +5
Tim Herron 74-75—149 +5
Lee Janzen 76-73—149 +5
David Duval 70-80—150 +6
Mark Hensby 76-74—150 +6
Jerry Kelly 76-74—150 +6
Rob Labritz 72-78—150 +6
Jesper Parnevik 74-76—150 +6
Stuart Appleby 79-72—151 +7
Ryan Armour 74-77—151 +7
Retief Goosen 76-75—151 +7
Jay Haas 74-77—151 +7
Kenny Perry 74-77—151 +7
Tim Petrovic 82-69—151 +7
John Rollins 77-74—151 +7
David Bransdon 76-76—152 +8
Olin Browne 75-77—152 +8
Rocco Mediate 76-76—152 +8
Scott Parel 76-76—152 +8
Woody Austin 78-75—153 +9
Duffy Waldorf 80-73—153 +9
Brian Gay 77-77—154 +10
Paul Goydos 74-80—154 +10
Corey Pavin 79-75—154 +10
Glen Day 81-74—155 +11
Brett Quigley 72-WD

