Investec South African Open Championship Scores

The Associated Press

March 1, 2026, 12:56 PM

Sunday

At Stellenbosch GC

Stellenbosch, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,213; Par: 70

Final Round

Casey Jarvis, South Africa (500), $216,006 67-68-64-67—266
Hennie Du Plessis, South Africa (224), $94,450 70-63-67-69—269
Frederic Lacroix, France (224), $94,450 69-71-64-65—269
Francesco Laporta, Italy (224), $94,450 66-64-70-69—269
Eddie Pepperell, England (127), $53,875 70-67-69-64—270
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (90), $38,119 67-68-70-67—272
Daniel Van Tonder, South Africa (90), $38,119 72-68-64-68—272
Haydn Porteous, South Africa (0), $38,119 67-69-68-68—272
Angel Ayora Fanegas, Spain (56), $23,913 67-70-67-69—273
Rafa Cabrera Bello, Spain (56), $23,913 70-68-67-68—273
Ewen Ferguson, Scotland (56), $23,913 68-72-67-66—273
Nathan Kimsey, England (56), $23,913 66-65-72-70—273
Wilco Nienaber, South Africa (0), $23,913 70-66-72-65—273
Joe Dean, England (41), $17,556 65-68-71-70—274
Alejandro Del Rey, Spain (41), $17,556 65-69-71-69—274
Alex Fitzpatrick, England (41), $17,556 68-71-70-65—274
Freddy Schott, Germany (41), $17,556 69-72-70-63—274
Bernd Wiesberger, Austria (41), $17,556 68-69-71-66—274
Kieron Van Wyk, South Africa (0), $17,556 70-69-64-71—274
Calum Hill, Scotland (34), $14,580 70-67-65-73—275
Matthew Jordan, England (34), $14,580 68-70-72-65—275
Dean Burmester, South Africa (0), $14,580 65-67-72-71—275
Branden Grace, South Africa (0), $14,580 69-66-69-71—275
Todd Clements, England (30), $12,833 70-68-70-68—276
Romain Langasque, France (30), $12,833 70-68-68-70—276
Matteo Manassero, Italy (30), $12,833 70-71-70-65—276
Antoine Rozner, France (30), $12,833 68-68-71-69—276
Jason Scrivener, Australia (30), $12,833 69-70-68-69—276
Marcus Armitage, England (23), $9,403 70-70-69-68—277
Martin Couvra, France (23), $9,403 73-67-70-67—277
Wenyi Ding, China (23), $9,403 69-71-69-68—277
Julien Guerrier, France (23), $9,403 69-69-72-67—277
Scott Jamieson, Scotland (23), $9,403 72-69-68-68—277
Oliver Lindell, Finland (23), $9,403 65-72-70-70—277
Niklas Norgaard Moller, Denmark (23), $9,403 70-69-70-68—277
Patrick Reed, United States (23), $9,403 71-69-69-68—277
Jayden Trey Schaper, South Africa (23), $9,403 68-71-67-71—277
Andy Sullivan, England (23), $9,403 73-67-66-71—277
Johannes Veerman, United States (23), $9,403 66-70-70-71—277
Louis Albertse, South Africa (0), $9,403 69-70-72-66—277
Xander Basson, South Africa (0), $9,403 67-70-66-74—277
Herman Loubser, South Africa (0), $9,403 66-67-73-71—277
Sam Bairstow, England (16), $6,480 69-70-67-72—278
Darren Fichardt, South Africa (16), $6,480 70-69-70-69—278
Rikuya Hoshino, Japan (16), $6,480 67-67-72-72—278
David Ravetto, France (16), $6,480 71-69-72-66—278
Daniel Rodrigues, Portugal (16), $6,480 72-67-70-69—278
Hennie Otto, South Africa (0), $6,480 70-68-71-69—278
Pierre Viallaneix, France (0), $6,480 71-65-73-69—278
Manuel Elvira, Spain (13), $5,083 74-67-69-69—279
Shaun Norris, South Africa (13), $5,083 70-70-67-72—279
Brandon Stone, South Africa (13), $5,083 69-69-71-70—279
Darius Van Driel, Netherlands (13), $5,083 71-69-67-72—279
Dylan Frittelli, South Africa (11), $4,384 67-73-69-71—280
Charl Barnard, South Africa (0), $0 71-69-72-68—280
Malcolm Mitchell, South Africa (0), $4,384 70-67-72-71—280
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (9), $3,875 67-67-72-75—281
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $3,875 71-69-67-74—281
Kota Kaneko, Japan (9), $3,875 71-66-74-70—281
JC Ritchie, South Africa (9), $3,875 71-68-67-75—281
Robin Williams, South Africa (9), $3,875 68-70-74-69—281
Samuel Simpson, South Africa (0), $3,875 70-71-68-72—281
Jens Dantorp, Sweden (7), $3,113 72-69-67-74—282
Jacob Skov Olesen, Denmark (7), $3,113 75-66-70-71—282
Justin Harding, South Africa (0), $3,113 70-71-71-70—282
Dian Kruger, South Africa (0), $0 70-68-72-72—282
Tyran Snyders, South Africa (0), $3,113 70-70-70-72—282
Altin Van Der Merwe, South Africa (0), $3,113 68-70-71-73—282
Justin Walters, South Africa (0), $3,113 71-65-74-72—282
Jeff Winther, Denmark (6), $2,668 68-69-70-76—283
Marcus Kinhult, Sweden (5), $2,478 73-68-72-72—285
Keenan Davidse, South Africa (0), $2,478 72-66-68-79—285
Ugo Coussaud, France (4), $1,904 70-70-74-72—286
Ockie Strydom, South Africa (4), $1,904 70-67-75-74—286
Ryggs Johnston, United States (4), $1,898 74-67-75-73—289
Karabo Mokoena, South Africa (0), $1,898 70-71-74-74—289
Logan Leisher, South Africa (0), $0 72-69-74-76—291
MJ Viljoen, South Africa (0), $1,894 69-68-74-80—291

