Hainan Classic presented by MAEXTRO Scores

Saturday
Hainan, China
a-Blackstone Course (Host Course)
7,637 yards; Par 72
b-Vintage Course
7,331 yards; Par 72
Purse: $2.6 million
Final Round
Note: Tournament is played on two courses.
|Jordan Gumberg, United States (585), $375,016
|64a-66b-69a-70a—269
|Jorge Campillo, Spain (389), $242,657
|65b-67a-67a-71a—270
|Marcus Armitage, England (180), $114,269
|69b-69a-66a-69a—273
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (180), $114,269
|68b-74a-67a-64a—273
|Yanhan Zhou, China (180), $114,269
|68b-68a-68a-69a—273
|Thriston Lawrence, South Africa (104), $66,179
|66a-68b-68a-72a—274
|Daniel Rodrigues, Portugal (104), $66,179
|68b-68a-68a-70a—274
|Euan Walker, Scotland (104), $66,179
|69b-67a-66a-72a—274
|Martin Couvra, France (68), $43,017
|67a-72b-69a-67a—275
|Yuto Katsuragawa, Japan (68), $43,017
|69b-68a-67a-71a—275
|Eddie Pepperell, England (68), $43,017
|71a-69b-68a-67a—275
|Andy Sullivan, England (68), $43,017
|70a-66b-71a-68a—275
|Dylan Frittelli, South Africa (56), $35,517
|66b-68a-66a-76a—276
|Quentin Debove, France (51), $32,428
|70b-68a-72a-67a—277
|Wenyi Ding, China (51), $32,428
|66b-70a-66a-75a—277
|Oliver Lindell, Finland (51), $32,428
|68b-69a-68a-72a—277
|Dan Bradbury, England (44), $28,016
|69a-71b-69a-69a—278
|Ugo Coussaud, France (44), $28,016
|72a-70b-67a-69a—278
|Bo Jin, China (0), $28,016
|69a-67b-67a-75a—278
|Sampson-yunhe Zheng, China (0), $28,016
|69b-69a-72a-68a—278
|Bowen Chai, China (0), $25,258
|73b-70a-69a-67a—279
|Taichi Kho, Hong Kong (0), $25,258
|73b-66a-69a-71a—279
|Rafa Cabrera Bello, Spain (36), $22,942
|69a-69b-75a-67a—280
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (36), $22,942
|71a-68b-67a-74a—280
|Kota Kaneko, Japan (36), $22,942
|70b-69a-70a-71a—280
|Taehoon Ok, South Korea (36), $22,942
|67a-68b-72a-73a—280
|Brandon Robinson-Thompson, England (36), $22,942
|69b-73a-67a-71a—280
|Angel Ayora Fanegas, Spain (32), $20,295
|71b-71a-70a-69a—281
|Sean Crocker, United States (32), $20,295
|70b-68a-70a-73a—281
|Matthew Jordan, England (32), $20,295
|72a-68b-71a-70a—281
|Clement Charmasson, France (29), $18,310
|69b-70a-69a-74a—282
|Ryan Peake, Australia (29), $18,310
|71a-69b-70a-72a—282
|Bowen Xiao, China (0), $18,310
|69b-67a-71a-75a—282
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (24), $14,399
|70a-69b-73a-71a—283
|Manuel Elvira, Spain (24), $14,399
|72b-69a-73a-69a—283
|Tobias Jonsson, Sweden (24), $14,399
|72a-69b-72a-70a—283
|Kazuma Kobori, New Zealand (24), $14,399
|69b-69a-72a-73a—283
|David Micheluzzi, Australia (24), $14,399
|69a-70b-71a-73a—283
|Francesco Molinari, Italy (24), $14,399
|73b-70a-68a-72a—283
|Tom Vaillant, France (24), $14,399
|69b-73a-71a-70a—283
|Darius Van Driel, Netherlands (24), $14,399
|71a-71b-70a-71a—283
|Daniel Young, Scotland (24), $14,399
|71b-70a-71a-71a—283
|Zihao Jin, China (0), $14,399
|68a-69b-75a-71a—283
|Jan Schneider, Germany (0), $14,399
|69a-73b-69a-72a—283
|Matthew Baldwin, England (18), $10,589
|70b-72a-71a-71a—284
|Ross Fisher, England (18), $10,589
|70b-68a-70a-76a—284
|Calum Hill, Scotland (18), $10,589
|68b-71a-74a-71a—284
|Mikael Lindberg, Sweden (18), $10,589
|70a-69b-68a-77a—284
|Rocco Repetto Taylor, Spain (18), $10,589
|68a-72b-68a-76a—284
|Hongfu Wu, China (0), $10,589
|74a-68b-71a-71a—284
|Davis Bryant, United States (15), $8,383
|75a-68b-67a-75a—285
|David Law, Scotland (15), $8,383
|72a-66b-75a-72a—285
|Hugo Townsend, Sweden (15), $8,383
|70b-69a-75a-71a—285
|Yu Fang, China (0), $8,383
|71a-71b-71a-72a—285
|Zander Lombard, South Africa (11), $7,059
|72a-71b-70a-73a—286
|Stefano Mazzoli, Italy (11), $7,059
|70a-72b-72a-72a—286
|Jason Scrivener, Australia (11), $7,059
|66b-71a-75a-74a—286
|Jack Senior, England (11), $7,059
|71b-72a-71a-72a—286
|Lloyd Jefferson Go, Philippines (0), $7,059
|68a-69b-75a-74a—286
|Quim Vidal, Spain (10), $6,287
|72b-70a-72a-73a—287
|Yue Liu, China (0), $6,287
|72a-71b-72a-72a—287
|Jonathan Broomhead, South Africa (9), $5,736
|73a-69b-73a-73a—288
|Aaron Cockerill, Canada (9), $5,736
|66a-72b-75a-75a—288
|Matt Killen, England (0), $5,736
|73b-69a-75a-71a—288
|Ashun Wu, China (8), $5,294
|70b-73a-75a-71a—289
|Gregorio De Leo, Italy (8), $4,853
|69b-74a-75a-73a—291
|Grant Forrest, Scotland (8), $4,853
|72a-71b-75a-73a—291
|Joost Luiten, Netherlands (8), $4,853
|68b-71a-79a-73a—291
|Angel Hidalgo, Spain (7), $4,412
|69a-69b-73a-82a—293
