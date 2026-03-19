Fortinet Founders Cup Scores

The Associated Press

March 19, 2026, 10:48 PM

Thursday

At Sharon Heights Golf & Country Club

Menlo Park, Calif.

Purse: $3 million

Yardage: 6,542; Par: 72

First Round

Hyo Joo Kim 31-32—63
Dongeun Lee 31-34—65
Gemma Dryburgh 32-34—66
Jin Hee Im 35-31—66
Polly Mack 31-35—66
Gaby Lopez 33-34—67
Hye Jin Choi 34-34—68
Minjee Lee 35-33—68
Nastasia Nadaud 35-33—68
Mao Saigo 35-33—68
Ina Yoon 33-35—68
In Gee Chun 35-34—69
Hailee Cooper 32-37—69
Lindy Duncan 35-34—69
Erika Hara 34-35—69
Nasa Hataoka 33-36—69
Esther Henseleit 35-34—69
Jiwon Jeon 35-34—69
Soo Bin Joo 36-33—69
Andrea Lee 35-34—69
Ruixin Liu 34-35—69
Julia Lopez Ramirez 35-34—69
Ryann O’Toole 36-33—69
Pornanong Phatlum 34-35—69
Cassie Porter 35-34—69
Yuka Saso 33-36—69
Lilia Vu 34-35—69
Pajaree Anannarukarn 35-35—70
Karis Davidson 36-34—70
Gurleen Kaur 35-35—70
A Lim Kim 31-39—70
Nelly Korda 34-36—70
Aline Krauter 37-33—70
Maude-Aimee Leblanc 34-36—70
Yuna Nishimura 36-34—70
Sophia Schubert 35-35—70
Carla Tejedo 35-35—70
Angel Yin 37-33—70
Arpichaya Yubol 35-35—70
Peiyun Chien 37-34—71
Robyn Choi 35-36—71
Victoria Cui 37-34—71
Perrine Delacour 34-37—71
Jodi Ewart Shadoff 36-35—71
Nataliya Guseva 39-32—71
Wei-Ling Hsu 36-35—71
Leah John 35-36—71
MinJi Kang 34-37—71
Lydia Ko 37-34—71
Somi Lee 35-36—71
Jeong Eun Lee5 35-36—71
Jeongeun Lee6 35-36—71
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-35—71
Brooke Matthews 37-34—71
Hae-Ran Ryu 37-34—71
Rio Takeda 36-35—71
Yani Tseng 36-35—71
Albane Valenzuela 36-35—71
Rose Zhang 34-37—71
Aditi Ashok 36-36—72
Saki Baba 37-35—72
Allisen Corpuz 35-37—72
Lauren Coughlin 37-35—72
Auston Kim 34-38—72
Lucy Li 37-35—72
Natasha Andrea Oon 39-33—72
Mimi Rhodes 39-33—72
Pauline Roussin 33-39—72
Jeeno Thitikul 36-36—72
Lottie Woad 37-35—72
Miyu Yamashita 34-38—72
Celine Boutier 36-37—73
Anne Chen 34-39—73
Ayaka Furue 37-36—73
Chisato Iwai 36-37—73
Moriya Jutanugarn 34-39—73
Minami Katsu 37-36—73
Gina Kim 36-37—73
Grace Kim 35-38—73
Nanna Koerstz Madsen 37-36—73
Emma McMyler 33-40—73
Anna Nordqvist 35-38—73
Jessica Porvasnik 35-38—73
Hinako Shibuno 35-38—73
Maja Stark 37-36—73
Suvichaya Vinijchaitham 34-39—73
Amy Yang 35-38—73
Yuri Yoshida 39-34—73
Jenny Bae 38-36—74
Celine Borge 36-38—74
Camille Boyd 35-39—74
Manon De Roey 35-39—74
Brianna Do 37-37—74
Linn Grant 39-35—74
Sei Young Kim 34-40—74
Jennifer Kupcho 36-38—74
Ilhee Lee 34-40—74
Yan Liu 37-37—74
Mary Liu 36-38—74
Yu Liu 36-38—74
Leona Maguire 38-36—74
Carolina Melgrati 37-37—74
Azahara Munoz 36-38—74
Alexa Pano 38-36—74
Madelene Sagstrom 37-37—74
Linnea Strom 35-39—74
Lauren Walsh 38-36—74
Yana Wilson 36-38—74
Laetitia Beck 36-39—75
Helen Briem 39-36—75
Isi Gabsa 38-37—75
Megan Khang 38-37—75
Benedetta Moresco 35-40—75
Kum Kang Park 38-37—75
Kokona Sakurai 39-36—75
Jasmine Suwannapura 37-38—75
Bailey Tardy 37-38—75
Patty Tavatanakit 38-37—75
Dewi Weber 36-39—75
Weiwei Zhang 37-38—75
Ssu-Chia Cheng 36-40—76
Carlota Ciganda 40-36—76
Akie Iwai 40-36—76
Paula Reto 39-37—76
Erica Shepherd 38-38—76
Michelle Zhang 37-39—76
Na Rin An 37-40—77
Chella Choi 39-38—77
Laney Frye 40-37—77
Lauren Hartlage 39-38—77
Frida Kinhult 39-38—77
Chiara Tamburlini 37-40—77
Jing Yan 38-39—77
Ana Belac 35-43—78
Briana Chacon 39-39—78
Hira Naveed 38-40—78
Riley Smyth 39-39—78
Isabella Fierro 38-41—79
Melanie Green 39-40—79
Juniper Jang 40-39—79
Haeji Kang 41-38—79
Yealimi Noh 36-43—79
Ingrid Lindblad 39-43—82
Sherry Zhong 40-43—83

