Fortinet Founders Cup Scores

Thursday
At Sharon Heights Golf & Country Club
Menlo Park, Calif.
Purse: $3 million
Yardage: 6,542; Par: 72
First Round
|Hyo Joo Kim
|31-32—63
|Dongeun Lee
|31-34—65
|Gemma Dryburgh
|32-34—66
|Jin Hee Im
|35-31—66
|Polly Mack
|31-35—66
|Gaby Lopez
|33-34—67
|Hye Jin Choi
|34-34—68
|Minjee Lee
|35-33—68
|Nastasia Nadaud
|35-33—68
|Mao Saigo
|35-33—68
|Ina Yoon
|33-35—68
|In Gee Chun
|35-34—69
|Hailee Cooper
|32-37—69
|Lindy Duncan
|35-34—69
|Erika Hara
|34-35—69
|Nasa Hataoka
|33-36—69
|Esther Henseleit
|35-34—69
|Jiwon Jeon
|35-34—69
|Soo Bin Joo
|36-33—69
|Andrea Lee
|35-34—69
|Ruixin Liu
|34-35—69
|Julia Lopez Ramirez
|35-34—69
|Ryann O’Toole
|36-33—69
|Pornanong Phatlum
|34-35—69
|Cassie Porter
|35-34—69
|Yuka Saso
|33-36—69
|Lilia Vu
|34-35—69
|Pajaree Anannarukarn
|35-35—70
|Karis Davidson
|36-34—70
|Gurleen Kaur
|35-35—70
|A Lim Kim
|31-39—70
|Nelly Korda
|34-36—70
|Aline Krauter
|37-33—70
|Maude-Aimee Leblanc
|34-36—70
|Yuna Nishimura
|36-34—70
|Sophia Schubert
|35-35—70
|Carla Tejedo
|35-35—70
|Angel Yin
|37-33—70
|Arpichaya Yubol
|35-35—70
|Peiyun Chien
|37-34—71
|Robyn Choi
|35-36—71
|Victoria Cui
|37-34—71
|Perrine Delacour
|34-37—71
|Jodi Ewart Shadoff
|36-35—71
|Nataliya Guseva
|39-32—71
|Wei-Ling Hsu
|36-35—71
|Leah John
|35-36—71
|MinJi Kang
|34-37—71
|Lydia Ko
|37-34—71
|Somi Lee
|35-36—71
|Jeong Eun Lee5
|35-36—71
|Jeongeun Lee6
|35-36—71
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-35—71
|Brooke Matthews
|37-34—71
|Hae-Ran Ryu
|37-34—71
|Rio Takeda
|36-35—71
|Yani Tseng
|36-35—71
|Albane Valenzuela
|36-35—71
|Rose Zhang
|34-37—71
|Aditi Ashok
|36-36—72
|Saki Baba
|37-35—72
|Allisen Corpuz
|35-37—72
|Lauren Coughlin
|37-35—72
|Auston Kim
|34-38—72
|Lucy Li
|37-35—72
|Natasha Andrea Oon
|39-33—72
|Mimi Rhodes
|39-33—72
|Pauline Roussin
|33-39—72
|Jeeno Thitikul
|36-36—72
|Lottie Woad
|37-35—72
|Miyu Yamashita
|34-38—72
|Celine Boutier
|36-37—73
|Anne Chen
|34-39—73
|Ayaka Furue
|37-36—73
|Chisato Iwai
|36-37—73
|Moriya Jutanugarn
|34-39—73
|Minami Katsu
|37-36—73
|Gina Kim
|36-37—73
|Grace Kim
|35-38—73
|Nanna Koerstz Madsen
|37-36—73
|Emma McMyler
|33-40—73
|Anna Nordqvist
|35-38—73
|Jessica Porvasnik
|35-38—73
|Hinako Shibuno
|35-38—73
|Maja Stark
|37-36—73
|Suvichaya Vinijchaitham
|34-39—73
|Amy Yang
|35-38—73
|Yuri Yoshida
|39-34—73
|Jenny Bae
|38-36—74
|Celine Borge
|36-38—74
|Camille Boyd
|35-39—74
|Manon De Roey
|35-39—74
|Brianna Do
|37-37—74
|Linn Grant
|39-35—74
|Sei Young Kim
|34-40—74
|Jennifer Kupcho
|36-38—74
|Ilhee Lee
|34-40—74
|Yan Liu
|37-37—74
|Mary Liu
|36-38—74
|Yu Liu
|36-38—74
|Leona Maguire
|38-36—74
|Carolina Melgrati
|37-37—74
|Azahara Munoz
|36-38—74
|Alexa Pano
|38-36—74
|Madelene Sagstrom
|37-37—74
|Linnea Strom
|35-39—74
|Lauren Walsh
|38-36—74
|Yana Wilson
|36-38—74
|Laetitia Beck
|36-39—75
|Helen Briem
|39-36—75
|Isi Gabsa
|38-37—75
|Megan Khang
|38-37—75
|Benedetta Moresco
|35-40—75
|Kum Kang Park
|38-37—75
|Kokona Sakurai
|39-36—75
|Jasmine Suwannapura
|37-38—75
|Bailey Tardy
|37-38—75
|Patty Tavatanakit
|38-37—75
|Dewi Weber
|36-39—75
|Weiwei Zhang
|37-38—75
|Ssu-Chia Cheng
|36-40—76
|Carlota Ciganda
|40-36—76
|Akie Iwai
|40-36—76
|Paula Reto
|39-37—76
|Erica Shepherd
|38-38—76
|Michelle Zhang
|37-39—76
|Na Rin An
|37-40—77
|Chella Choi
|39-38—77
|Laney Frye
|40-37—77
|Lauren Hartlage
|39-38—77
|Frida Kinhult
|39-38—77
|Chiara Tamburlini
|37-40—77
|Jing Yan
|38-39—77
|Ana Belac
|35-43—78
|Briana Chacon
|39-39—78
|Hira Naveed
|38-40—78
|Riley Smyth
|39-39—78
|Isabella Fierro
|38-41—79
|Melanie Green
|39-40—79
|Juniper Jang
|40-39—79
|Haeji Kang
|41-38—79
|Yealimi Noh
|36-43—79
|Ingrid Lindblad
|39-43—82
|Sherry Zhong
|40-43—83
