Fortinet Founders Cup Scores

The Associated Press

March 21, 2026, 12:10 AM

Friday

At Sharon Heights Golf & Country Club

Menlo Park, Calif.

Purse: $3 million

Yardage: 6,542; Par: 72

Second Round

Hyo Joo Kim 63-70—133
Gaby Lopez 67-70—137
Aditi Ashok 72-66—138
Hye Jin Choi 68-70—138
Karis Davidson 70-68—138
Jin Hee Im 66-72—138
Nelly Korda 70-68—138
Minjee Lee 68-70—138
Jeeno Thitikul 72-66—138
Robyn Choi 71-68—139
Gemma Dryburgh 66-73—139
Ruixin Liu 69-70—139
Ryann O’Toole 69-70—139
Pornanong Phatlum 69-70—139
Carla Tejedo 70-69—139
Miyu Yamashita 72-67—139
In Gee Chun 69-71—140
Perrine Delacour 71-69—140
Lindy Duncan 69-71—140
Erika Hara 69-71—140
Andrea Lee 69-71—140
Dongeun Lee 65-75—140
Nastasia Nadaud 68-72—140
Cassie Porter 69-71—140
Hae-Ran Ryu 71-69—140
Pajaree Anannarukarn 70-71—141
Soo Bin Joo 69-72—141
MinJi Kang 71-70—141
Auston Kim 72-69—141
Lottie Woad 72-69—141
Helen Briem 75-67—142
Lauren Coughlin 72-70—142
Jodi Ewart Shadoff 71-71—142
Ayaka Furue 73-69—142
Akie Iwai 76-66—142
A Lim Kim 70-72—142
Jeongeun Lee6 71-71—142
Yu Liu 74-68—142
Yuna Nishimura 70-72—142
Natasha Andrea Oon 72-70—142
Linnea Strom 74-68—142
Rio Takeda 71-71—142
Saki Baba 72-71—143
Celine Borge 74-69—143
Celine Boutier 73-70—143
Peiyun Chien 71-72—143
Nasa Hataoka 69-74—143
Esther Henseleit 69-74—143
Wei-Ling Hsu 71-72—143
Leah John 71-72—143
Gurleen Kaur 70-73—143
Grace Kim 73-70—143
Jeong Eun Lee5 71-72—143
Yani Tseng 71-72—143
Angel Yin 70-73—143
Chisato Iwai 73-71—144
Sei Young Kim 74-70—144
Lydia Ko 71-73—144
Aline Krauter 70-74—144
Lucy Li 72-72—144
Mao Saigo 68-76—144
Lilia Vu 69-75—144
Ina Yoon 68-76—144
Arpichaya Yubol 70-74—144
Rose Zhang 71-73—144

Missed Cut

Victoria Cui 71-74—145
Isi Gabsa 75-70—145
Jiwon Jeon 69-76—145
Gina Kim 73-72—145
Nanna Koerstz Madsen 73-72—145
Jennifer Kupcho 74-71—145
Maude-Aimee Leblanc 70-75—145
Somi Lee 71-74—145
Polly Mack 66-79—145
Bailey Tardy 75-70—145
Na Rin An 77-69—146
Camille Boyd 74-72—146
Allisen Corpuz 72-74—146
Nataliya Guseva 71-75—146
Moriya Jutanugarn 73-73—146
Minami Katsu 73-73—146
Megan Khang 75-71—146
Brooke Matthews 71-75—146
Madelene Sagstrom 74-72—146
Yuka Saso 69-77—146
Hinako Shibuno 73-73—146
Jing Yan 77-69—146
Yuri Yoshida 73-73—146
Hailee Cooper 69-78—147
Melanie Green 79-68—147
Carolina Lopez-Chacarra Coto 71-76—147
Benedetta Moresco 75-72—147
Alexa Pano 74-73—147
Mimi Rhodes 72-75—147
Pauline Roussin 72-75—147
Sophia Schubert 70-77—147
Maja Stark 73-74—147
Yana Wilson 74-73—147
Anne Chen 73-75—148
Chella Choi 77-71—148
Carlota Ciganda 76-72—148
Laney Frye 77-71—148
Linn Grant 74-74—148
Yan Liu 74-74—148
Mary Liu 74-74—148
Julia Lopez Ramirez 69-79—148
Leona Maguire 74-74—148
Azahara Munoz 74-74—148
Anna Nordqvist 73-75—148
Kum Kang Park 75-73—148
Paula Reto 76-72—148
Erica Shepherd 76-72—148
Patty Tavatanakit 75-73—148
Dewi Weber 75-73—148
Weiwei Zhang 75-73—148
Ana Belac 78-71—149
Ssu-Chia Cheng 76-73—149
Manon De Roey 74-75—149
Frida Kinhult 77-72—149
Albane Valenzuela 71-78—149
Amy Yang 73-76—149
Michelle Zhang 76-73—149
Jenny Bae 74-76—150
Haeji Kang 79-71—150
Jessica Porvasnik 73-77—150
Kokona Sakurai 75-75—150
Suvichaya Vinijchaitham 73-77—150
Lauren Walsh 74-76—150
Laetitia Beck 75-76—151
Brianna Do 74-77—151
Juniper Jang 79-72—151
Ilhee Lee 74-77—151
Carolina Melgrati 74-77—151
Jasmine Suwannapura 75-76—151
Isabella Fierro 79-73—152
Yealimi Noh 79-74—153
Riley Smyth 78-75—153
Briana Chacon 78-76—154
Lauren Hartlage 77-77—154
Emma McMyler 73-82—155
Hira Naveed 78-77—155
Chiara Tamburlini 77-79—156
Ingrid Lindblad 82-77—159
Sherry Zhong 83-80—163

