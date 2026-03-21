Fortinet Founders Cup Scores

Friday At Sharon Heights Golf & Country Club Menlo Park, Calif. Purse: $3 million Yardage: 6,542; Par: 72 Second Round…
|Hyo Joo Kim
|63-70—133
|Gaby Lopez
|67-70—137
|Aditi Ashok
|72-66—138
|Hye Jin Choi
|68-70—138
|Karis Davidson
|70-68—138
|Jin Hee Im
|66-72—138
|Nelly Korda
|70-68—138
|Minjee Lee
|68-70—138
|Jeeno Thitikul
|72-66—138
|Robyn Choi
|71-68—139
|Gemma Dryburgh
|66-73—139
|Ruixin Liu
|69-70—139
|Ryann O’Toole
|69-70—139
|Pornanong Phatlum
|69-70—139
|Carla Tejedo
|70-69—139
|Miyu Yamashita
|72-67—139
|In Gee Chun
|69-71—140
|Perrine Delacour
|71-69—140
|Lindy Duncan
|69-71—140
|Erika Hara
|69-71—140
|Andrea Lee
|69-71—140
|Dongeun Lee
|65-75—140
|Nastasia Nadaud
|68-72—140
|Cassie Porter
|69-71—140
|Hae-Ran Ryu
|71-69—140
|Pajaree Anannarukarn
|70-71—141
|Soo Bin Joo
|69-72—141
|MinJi Kang
|71-70—141
|Auston Kim
|72-69—141
|Lottie Woad
|72-69—141
|Helen Briem
|75-67—142
|Lauren Coughlin
|72-70—142
|Jodi Ewart Shadoff
|71-71—142
|Ayaka Furue
|73-69—142
|Akie Iwai
|76-66—142
|A Lim Kim
|70-72—142
|Jeongeun Lee6
|71-71—142
|Yu Liu
|74-68—142
|Yuna Nishimura
|70-72—142
|Natasha Andrea Oon
|72-70—142
|Linnea Strom
|74-68—142
|Rio Takeda
|71-71—142
|Saki Baba
|72-71—143
|Celine Borge
|74-69—143
|Celine Boutier
|73-70—143
|Peiyun Chien
|71-72—143
|Nasa Hataoka
|69-74—143
|Esther Henseleit
|69-74—143
|Wei-Ling Hsu
|71-72—143
|Leah John
|71-72—143
|Gurleen Kaur
|70-73—143
|Grace Kim
|73-70—143
|Jeong Eun Lee5
|71-72—143
|Yani Tseng
|71-72—143
|Angel Yin
|70-73—143
|Chisato Iwai
|73-71—144
|Sei Young Kim
|74-70—144
|Lydia Ko
|71-73—144
|Aline Krauter
|70-74—144
|Lucy Li
|72-72—144
|Mao Saigo
|68-76—144
|Lilia Vu
|69-75—144
|Ina Yoon
|68-76—144
|Arpichaya Yubol
|70-74—144
|Rose Zhang
|71-73—144
Missed Cut
|Victoria Cui
|71-74—145
|Isi Gabsa
|75-70—145
|Jiwon Jeon
|69-76—145
|Gina Kim
|73-72—145
|Nanna Koerstz Madsen
|73-72—145
|Jennifer Kupcho
|74-71—145
|Maude-Aimee Leblanc
|70-75—145
|Somi Lee
|71-74—145
|Polly Mack
|66-79—145
|Bailey Tardy
|75-70—145
|Na Rin An
|77-69—146
|Camille Boyd
|74-72—146
|Allisen Corpuz
|72-74—146
|Nataliya Guseva
|71-75—146
|Moriya Jutanugarn
|73-73—146
|Minami Katsu
|73-73—146
|Megan Khang
|75-71—146
|Brooke Matthews
|71-75—146
|Madelene Sagstrom
|74-72—146
|Yuka Saso
|69-77—146
|Hinako Shibuno
|73-73—146
|Jing Yan
|77-69—146
|Yuri Yoshida
|73-73—146
|Hailee Cooper
|69-78—147
|Melanie Green
|79-68—147
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|71-76—147
|Benedetta Moresco
|75-72—147
|Alexa Pano
|74-73—147
|Mimi Rhodes
|72-75—147
|Pauline Roussin
|72-75—147
|Sophia Schubert
|70-77—147
|Maja Stark
|73-74—147
|Yana Wilson
|74-73—147
|Anne Chen
|73-75—148
|Chella Choi
|77-71—148
|Carlota Ciganda
|76-72—148
|Laney Frye
|77-71—148
|Linn Grant
|74-74—148
|Yan Liu
|74-74—148
|Mary Liu
|74-74—148
|Julia Lopez Ramirez
|69-79—148
|Leona Maguire
|74-74—148
|Azahara Munoz
|74-74—148
|Anna Nordqvist
|73-75—148
|Kum Kang Park
|75-73—148
|Paula Reto
|76-72—148
|Erica Shepherd
|76-72—148
|Patty Tavatanakit
|75-73—148
|Dewi Weber
|75-73—148
|Weiwei Zhang
|75-73—148
|Ana Belac
|78-71—149
|Ssu-Chia Cheng
|76-73—149
|Manon De Roey
|74-75—149
|Frida Kinhult
|77-72—149
|Albane Valenzuela
|71-78—149
|Amy Yang
|73-76—149
|Michelle Zhang
|76-73—149
|Jenny Bae
|74-76—150
|Haeji Kang
|79-71—150
|Jessica Porvasnik
|73-77—150
|Kokona Sakurai
|75-75—150
|Suvichaya Vinijchaitham
|73-77—150
|Lauren Walsh
|74-76—150
|Laetitia Beck
|75-76—151
|Brianna Do
|74-77—151
|Juniper Jang
|79-72—151
|Ilhee Lee
|74-77—151
|Carolina Melgrati
|74-77—151
|Jasmine Suwannapura
|75-76—151
|Isabella Fierro
|79-73—152
|Yealimi Noh
|79-74—153
|Riley Smyth
|78-75—153
|Briana Chacon
|78-76—154
|Lauren Hartlage
|77-77—154
|Emma McMyler
|73-82—155
|Hira Naveed
|78-77—155
|Chiara Tamburlini
|77-79—156
|Ingrid Lindblad
|82-77—159
|Sherry Zhong
|83-80—163
