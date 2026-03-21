Fortinet Founders Cup Par Scores

Friday At Sharon Heights Golf & Country Club Menlo Park, Calif. Purse: $3 million Yardage: 6,542; Par: 72 Second Round…
|Hyo Joo Kim
|63-70—133
|-11
|Gaby Lopez
|67-70—137
|-7
|Aditi Ashok
|72-66—138
|-6
|Hye Jin Choi
|68-70—138
|-6
|Karis Davidson
|70-68—138
|-6
|Jin Hee Im
|66-72—138
|-6
|Nelly Korda
|70-68—138
|-6
|Minjee Lee
|68-70—138
|-6
|Jeeno Thitikul
|72-66—138
|-6
|Robyn Choi
|71-68—139
|-5
|Gemma Dryburgh
|66-73—139
|-5
|Ruixin Liu
|69-70—139
|-5
|Ryann O’Toole
|69-70—139
|-5
|Pornanong Phatlum
|69-70—139
|-5
|Carla Tejedo
|70-69—139
|-5
|Miyu Yamashita
|72-67—139
|-5
|In Gee Chun
|69-71—140
|-4
|Perrine Delacour
|71-69—140
|-4
|Lindy Duncan
|69-71—140
|-4
|Erika Hara
|69-71—140
|-4
|Andrea Lee
|69-71—140
|-4
|Dongeun Lee
|65-75—140
|-4
|Nastasia Nadaud
|68-72—140
|-4
|Cassie Porter
|69-71—140
|-4
|Hae-Ran Ryu
|71-69—140
|-4
|Pajaree Anannarukarn
|70-71—141
|-3
|Soo Bin Joo
|69-72—141
|-3
|MinJi Kang
|71-70—141
|-3
|Auston Kim
|72-69—141
|-3
|Lottie Woad
|72-69—141
|-3
|Helen Briem
|75-67—142
|-2
|Lauren Coughlin
|72-70—142
|-2
|Jodi Ewart Shadoff
|71-71—142
|-2
|Ayaka Furue
|73-69—142
|-2
|Akie Iwai
|76-66—142
|-2
|A Lim Kim
|70-72—142
|-2
|Jeongeun Lee6
|71-71—142
|-2
|Yu Liu
|74-68—142
|-2
|Yuna Nishimura
|70-72—142
|-2
|Natasha Andrea Oon
|72-70—142
|-2
|Linnea Strom
|74-68—142
|-2
|Rio Takeda
|71-71—142
|-2
|Saki Baba
|72-71—143
|-1
|Celine Borge
|74-69—143
|-1
|Celine Boutier
|73-70—143
|-1
|Peiyun Chien
|71-72—143
|-1
|Nasa Hataoka
|69-74—143
|-1
|Esther Henseleit
|69-74—143
|-1
|Wei-Ling Hsu
|71-72—143
|-1
|Leah John
|71-72—143
|-1
|Gurleen Kaur
|70-73—143
|-1
|Grace Kim
|73-70—143
|-1
|Jeong Eun Lee5
|71-72—143
|-1
|Yani Tseng
|71-72—143
|-1
|Angel Yin
|70-73—143
|-1
|Chisato Iwai
|73-71—144
|E
|Sei Young Kim
|74-70—144
|E
|Lydia Ko
|71-73—144
|E
|Aline Krauter
|70-74—144
|E
|Lucy Li
|72-72—144
|E
|Mao Saigo
|68-76—144
|E
|Lilia Vu
|69-75—144
|E
|Ina Yoon
|68-76—144
|E
|Arpichaya Yubol
|70-74—144
|E
|Rose Zhang
|71-73—144
|E
Missed Cut
|Victoria Cui
|71-74—145
|+1
|Isi Gabsa
|75-70—145
|+1
|Jiwon Jeon
|69-76—145
|+1
|Gina Kim
|73-72—145
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|73-72—145
|+1
|Jennifer Kupcho
|74-71—145
|+1
|Maude-Aimee Leblanc
|70-75—145
|+1
|Somi Lee
|71-74—145
|+1
|Polly Mack
|66-79—145
|+1
|Bailey Tardy
|75-70—145
|+1
|Na Rin An
|77-69—146
|+2
|Camille Boyd
|74-72—146
|+2
|Allisen Corpuz
|72-74—146
|+2
|Nataliya Guseva
|71-75—146
|+2
|Moriya Jutanugarn
|73-73—146
|+2
|Minami Katsu
|73-73—146
|+2
|Megan Khang
|75-71—146
|+2
|Brooke Matthews
|71-75—146
|+2
|Madelene Sagstrom
|74-72—146
|+2
|Yuka Saso
|69-77—146
|+2
|Hinako Shibuno
|73-73—146
|+2
|Jing Yan
|77-69—146
|+2
|Yuri Yoshida
|73-73—146
|+2
|Hailee Cooper
|69-78—147
|+3
|Melanie Green
|79-68—147
|+3
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|71-76—147
|+3
|Benedetta Moresco
|75-72—147
|+3
|Alexa Pano
|74-73—147
|+3
|Mimi Rhodes
|72-75—147
|+3
|Pauline Roussin
|72-75—147
|+3
|Sophia Schubert
|70-77—147
|+3
|Maja Stark
|73-74—147
|+3
|Yana Wilson
|74-73—147
|+3
|Anne Chen
|73-75—148
|+4
|Chella Choi
|77-71—148
|+4
|Carlota Ciganda
|76-72—148
|+4
|Laney Frye
|77-71—148
|+4
|Linn Grant
|74-74—148
|+4
|Yan Liu
|74-74—148
|+4
|Mary Liu
|74-74—148
|+4
|Julia Lopez Ramirez
|69-79—148
|+4
|Leona Maguire
|74-74—148
|+4
|Azahara Munoz
|74-74—148
|+4
|Anna Nordqvist
|73-75—148
|+4
|Kum Kang Park
|75-73—148
|+4
|Paula Reto
|76-72—148
|+4
|Erica Shepherd
|76-72—148
|+4
|Patty Tavatanakit
|75-73—148
|+4
|Dewi Weber
|75-73—148
|+4
|Weiwei Zhang
|75-73—148
|+4
|Ana Belac
|78-71—149
|+5
|Ssu-Chia Cheng
|76-73—149
|+5
|Manon De Roey
|74-75—149
|+5
|Frida Kinhult
|77-72—149
|+5
|Albane Valenzuela
|71-78—149
|+5
|Amy Yang
|73-76—149
|+5
|Michelle Zhang
|76-73—149
|+5
|Jenny Bae
|74-76—150
|+6
|Haeji Kang
|79-71—150
|+6
|Jessica Porvasnik
|73-77—150
|+6
|Kokona Sakurai
|75-75—150
|+6
|Suvichaya Vinijchaitham
|73-77—150
|+6
|Lauren Walsh
|74-76—150
|+6
|Laetitia Beck
|75-76—151
|+7
|Brianna Do
|74-77—151
|+7
|Juniper Jang
|79-72—151
|+7
|Ilhee Lee
|74-77—151
|+7
|Carolina Melgrati
|74-77—151
|+7
|Jasmine Suwannapura
|75-76—151
|+7
|Isabella Fierro
|79-73—152
|+8
|Yealimi Noh
|79-74—153
|+9
|Riley Smyth
|78-75—153
|+9
|Briana Chacon
|78-76—154
|+10
|Lauren Hartlage
|77-77—154
|+10
|Emma McMyler
|73-82—155
|+11
|Hira Naveed
|78-77—155
|+11
|Chiara Tamburlini
|77-79—156
|+12
|Ingrid Lindblad
|82-77—159
|+15
|Sherry Zhong
|83-80—163
|+19
