Fortinet Founders Cup Par Scores

The Associated Press

March 20, 2026, 10:54 PM

Friday

At Sharon Heights Golf & Country Club

Menlo Park, Calif.

Purse: $3 million

Yardage: 6,542; Par: 72

Second Round

Hyo Joo Kim 63-70—133 -11
Gaby Lopez 67-70—137 -7
Aditi Ashok 72-66—138 -6
Hye Jin Choi 68-70—138 -6
Karis Davidson 70-68—138 -6
Jin Hee Im 66-72—138 -6
Nelly Korda 70-68—138 -6
Minjee Lee 68-70—138 -6
Jeeno Thitikul 72-66—138 -6
Robyn Choi 71-68—139 -5
Gemma Dryburgh 66-73—139 -5
Ruixin Liu 69-70—139 -5
Ryann O’Toole 69-70—139 -5
Pornanong Phatlum 69-70—139 -5
Carla Tejedo 70-69—139 -5
Miyu Yamashita 72-67—139 -5
In Gee Chun 69-71—140 -4
Perrine Delacour 71-69—140 -4
Lindy Duncan 69-71—140 -4
Erika Hara 69-71—140 -4
Andrea Lee 69-71—140 -4
Dongeun Lee 65-75—140 -4
Nastasia Nadaud 68-72—140 -4
Cassie Porter 69-71—140 -4
Hae-Ran Ryu 71-69—140 -4
Pajaree Anannarukarn 70-71—141 -3
Soo Bin Joo 69-72—141 -3
MinJi Kang 71-70—141 -3
Auston Kim 72-69—141 -3
Lottie Woad 72-69—141 -3
Helen Briem 75-67—142 -2
Lauren Coughlin 72-70—142 -2
Jodi Ewart Shadoff 71-71—142 -2
Ayaka Furue 73-69—142 -2
Akie Iwai 76-66—142 -2
A Lim Kim 70-72—142 -2
Jeongeun Lee6 71-71—142 -2
Yu Liu 74-68—142 -2
Yuna Nishimura 70-72—142 -2
Natasha Andrea Oon 72-70—142 -2
Linnea Strom 74-68—142 -2
Rio Takeda 71-71—142 -2
Saki Baba 72-71—143 -1
Celine Borge 74-69—143 -1
Celine Boutier 73-70—143 -1
Peiyun Chien 71-72—143 -1
Nasa Hataoka 69-74—143 -1
Esther Henseleit 69-74—143 -1
Wei-Ling Hsu 71-72—143 -1
Leah John 71-72—143 -1
Gurleen Kaur 70-73—143 -1
Grace Kim 73-70—143 -1
Jeong Eun Lee5 71-72—143 -1
Yani Tseng 71-72—143 -1
Angel Yin 70-73—143 -1
Chisato Iwai 73-71—144 E
Sei Young Kim 74-70—144 E
Lydia Ko 71-73—144 E
Aline Krauter 70-74—144 E
Lucy Li 72-72—144 E
Mao Saigo 68-76—144 E
Lilia Vu 69-75—144 E
Ina Yoon 68-76—144 E
Arpichaya Yubol 70-74—144 E
Rose Zhang 71-73—144 E
Victoria Cui 71-74—145 +1
Isi Gabsa 75-70—145 +1
Jiwon Jeon 69-76—145 +1
Gina Kim 73-72—145 +1
Nanna Koerstz Madsen 73-72—145 +1
Jennifer Kupcho 74-71—145 +1
Maude-Aimee Leblanc 70-75—145 +1
Somi Lee 71-74—145 +1
Polly Mack 66-79—145 +1
Bailey Tardy 75-70—145 +1
Na Rin An 77-69—146 +2
Camille Boyd 74-72—146 +2
Allisen Corpuz 72-74—146 +2
Nataliya Guseva 71-75—146 +2
Moriya Jutanugarn 73-73—146 +2
Minami Katsu 73-73—146 +2
Megan Khang 75-71—146 +2
Brooke Matthews 71-75—146 +2
Madelene Sagstrom 74-72—146 +2
Yuka Saso 69-77—146 +2
Hinako Shibuno 73-73—146 +2
Jing Yan 77-69—146 +2
Yuri Yoshida 73-73—146 +2
Hailee Cooper 69-78—147 +3
Melanie Green 79-68—147 +3
Carolina Lopez-Chacarra Coto 71-76—147 +3
Benedetta Moresco 75-72—147 +3
Alexa Pano 74-73—147 +3
Mimi Rhodes 72-75—147 +3
Pauline Roussin 72-75—147 +3
Sophia Schubert 70-77—147 +3
Maja Stark 73-74—147 +3
Yana Wilson 74-73—147 +3
Anne Chen 73-75—148 +4
Chella Choi 77-71—148 +4
Carlota Ciganda 76-72—148 +4
Laney Frye 77-71—148 +4
Linn Grant 74-74—148 +4
Yan Liu 74-74—148 +4
Mary Liu 74-74—148 +4
Julia Lopez Ramirez 69-79—148 +4
Leona Maguire 74-74—148 +4
Azahara Munoz 74-74—148 +4
Anna Nordqvist 73-75—148 +4
Kum Kang Park 75-73—148 +4
Paula Reto 76-72—148 +4
Erica Shepherd 76-72—148 +4
Patty Tavatanakit 75-73—148 +4
Dewi Weber 75-73—148 +4
Weiwei Zhang 75-73—148 +4
Ana Belac 78-71—149 +5
Ssu-Chia Cheng 76-73—149 +5
Manon De Roey 74-75—149 +5
Frida Kinhult 77-72—149 +5
Albane Valenzuela 71-78—149 +5
Amy Yang 73-76—149 +5
Michelle Zhang 76-73—149 +5
Jenny Bae 74-76—150 +6
Haeji Kang 79-71—150 +6
Jessica Porvasnik 73-77—150 +6
Kokona Sakurai 75-75—150 +6
Suvichaya Vinijchaitham 73-77—150 +6
Lauren Walsh 74-76—150 +6
Laetitia Beck 75-76—151 +7
Brianna Do 74-77—151 +7
Juniper Jang 79-72—151 +7
Ilhee Lee 74-77—151 +7
Carolina Melgrati 74-77—151 +7
Jasmine Suwannapura 75-76—151 +7
Isabella Fierro 79-73—152 +8
Yealimi Noh 79-74—153 +9
Riley Smyth 78-75—153 +9
Briana Chacon 78-76—154 +10
Lauren Hartlage 77-77—154 +10
Emma McMyler 73-82—155 +11
Hira Naveed 78-77—155 +11
Chiara Tamburlini 77-79—156 +12
Ingrid Lindblad 82-77—159 +15
Sherry Zhong 83-80—163 +19

