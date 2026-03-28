Ford Championship presented by Wild Horse Pass Par Scores

The Associated Press

March 28, 2026, 9:05 PM

Saturday

At The Cattail

Chandler, Ariz.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,675; Par: 72

Third Round

Hyo Joo Kim 61-69-61—191 -25
Nelly Korda 63-65-67—195 -21
Chisato Iwai 68-65-67—200 -16
Minami Katsu 65-66-69—200 -16
Lydia Ko 60-71-69—200 -16
Mimi Rhodes 67-70-63—200 -16
Ina Yoon 67-66-67—200 -16
In Gee Chun 68-64-69—201 -15
Lindy Duncan 70-66-66—202 -14
Ayaka Furue 67-66-69—202 -14
Asterisk Talley 69-65-68—202 -14
Jenny Bae 66-65-72—203 -13
Manon De Roey 65-70-68—203 -13
Frida Kinhult 64-68-71—203 -13
Anna Nordqvist 67-69-68—204 -12
Chiara Tamburlini 69-68-67—204 -12
Peiyun Chien 65-72-68—205 -11
Akie Iwai 66-71-68—205 -11
Nastasia Nadaud 66-71-68—205 -11
Cassie Porter 70-67-68—205 -11
Hae-Ran Ryu 66-73-66—205 -11
Sophia Schubert 66-68-71—205 -11
Dewi Weber 66-69-70—205 -11
Jing Yan 68-69-68—205 -11
Yuri Yoshida 67-69-69—205 -11
Rose Zhang 68-67-70—205 -11
Weiwei Zhang 64-71-70—205 -11
Na Rin An 66-70-70—206 -10
Karis Davidson 69-66-71—206 -10
Laney Frye 67-68-71—206 -10
Nasa Hataoka 68-69-69—206 -10
Esther Henseleit 65-71-70—206 -10
Somi Lee 66-70-70—206 -10
Jeong Eun Lee5 67-68-71—206 -10
Julia Lopez Ramirez 69-70-67—206 -10
Celine Boutier 72-67-68—207 -9
Chella Choi 70-69-68—207 -9
Ilhee Lee 69-70-68—207 -9
Albane Valenzuela 69-68-70—207 -9
Yana Wilson 67-69-71—207 -9
Amy Yang 68-69-70—207 -9
Angel Yin 70-69-68—207 -9
Hye Jin Choi 68-70-70—208 -8
Jennifer Kupcho 70-69-69—208 -8
Rio Takeda 66-72-70—208 -8
Perrine Delacour 70-67-72—209 -7
Melanie Green 69-67-73—209 -7
Megan Khang 67-71-71—209 -7
Kokona Sakurai 66-72-71—209 -7
Lottie Woad 68-71-70—209 -7
Lauren Coughlin 70-68-72—210 -6
Jin Hee Im 69-66-75—210 -6
Yan Liu 70-68-72—210 -6
Gaby Lopez 69-68-73—210 -6
Emma McMyler 66-73-71—210 -6
Natasha Andrea Oon 67-68-75—210 -6
Carla Tejedo 68-68-74—210 -6
Jeeno Thitikul 69-69-72—210 -6
Yani Tseng 67-70-73—210 -6
Ruoning Yin 69-68-73—210 -6
Briana Chacon 69-70-72—211 -5
Robyn Choi 68-69-74—211 -5
Brooke Henderson 69-67-75—211 -5
Ryann O’Toole 68-70-73—211 -5
Madelene Sagstrom 70-68-73—211 -5
Jenny Shin 67-68-76—211 -5
Benedetta Moresco 72-66-74—212 -4
Erica Shepherd 69-70-73—212 -4
MinJi Kang 69-70-74—213 -3
Ruixin Liu 66-72-75—213 -3
Polly Mack 71-68-74—213 -3
Saki Baba 68-68-78—214 -2
Linnea Strom 71-68-75—214 -2
Isi Gabsa 69-70-77—216 E
Maja Stark 68-68-80—216 E
Austin Ernst 72-67-79—218 +2

