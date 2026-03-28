Ford Championship presented by Wild Horse Pass Par Scores

Saturday
At The Cattail
Chandler, Ariz.
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,675; Par: 72
Third Round
|Hyo Joo Kim
|61-69-61—191
|-25
|Nelly Korda
|63-65-67—195
|-21
|Chisato Iwai
|68-65-67—200
|-16
|Minami Katsu
|65-66-69—200
|-16
|Lydia Ko
|60-71-69—200
|-16
|Mimi Rhodes
|67-70-63—200
|-16
|Ina Yoon
|67-66-67—200
|-16
|In Gee Chun
|68-64-69—201
|-15
|Lindy Duncan
|70-66-66—202
|-14
|Ayaka Furue
|67-66-69—202
|-14
|Asterisk Talley
|69-65-68—202
|-14
|Jenny Bae
|66-65-72—203
|-13
|Manon De Roey
|65-70-68—203
|-13
|Frida Kinhult
|64-68-71—203
|-13
|Anna Nordqvist
|67-69-68—204
|-12
|Chiara Tamburlini
|69-68-67—204
|-12
|Peiyun Chien
|65-72-68—205
|-11
|Akie Iwai
|66-71-68—205
|-11
|Nastasia Nadaud
|66-71-68—205
|-11
|Cassie Porter
|70-67-68—205
|-11
|Hae-Ran Ryu
|66-73-66—205
|-11
|Sophia Schubert
|66-68-71—205
|-11
|Dewi Weber
|66-69-70—205
|-11
|Jing Yan
|68-69-68—205
|-11
|Yuri Yoshida
|67-69-69—205
|-11
|Rose Zhang
|68-67-70—205
|-11
|Weiwei Zhang
|64-71-70—205
|-11
|Na Rin An
|66-70-70—206
|-10
|Karis Davidson
|69-66-71—206
|-10
|Laney Frye
|67-68-71—206
|-10
|Nasa Hataoka
|68-69-69—206
|-10
|Esther Henseleit
|65-71-70—206
|-10
|Somi Lee
|66-70-70—206
|-10
|Jeong Eun Lee5
|67-68-71—206
|-10
|Julia Lopez Ramirez
|69-70-67—206
|-10
|Celine Boutier
|72-67-68—207
|-9
|Chella Choi
|70-69-68—207
|-9
|Ilhee Lee
|69-70-68—207
|-9
|Albane Valenzuela
|69-68-70—207
|-9
|Yana Wilson
|67-69-71—207
|-9
|Amy Yang
|68-69-70—207
|-9
|Angel Yin
|70-69-68—207
|-9
|Hye Jin Choi
|68-70-70—208
|-8
|Jennifer Kupcho
|70-69-69—208
|-8
|Rio Takeda
|66-72-70—208
|-8
|Perrine Delacour
|70-67-72—209
|-7
|Melanie Green
|69-67-73—209
|-7
|Megan Khang
|67-71-71—209
|-7
|Kokona Sakurai
|66-72-71—209
|-7
|Lottie Woad
|68-71-70—209
|-7
|Lauren Coughlin
|70-68-72—210
|-6
|Jin Hee Im
|69-66-75—210
|-6
|Yan Liu
|70-68-72—210
|-6
|Gaby Lopez
|69-68-73—210
|-6
|Emma McMyler
|66-73-71—210
|-6
|Natasha Andrea Oon
|67-68-75—210
|-6
|Carla Tejedo
|68-68-74—210
|-6
|Jeeno Thitikul
|69-69-72—210
|-6
|Yani Tseng
|67-70-73—210
|-6
|Ruoning Yin
|69-68-73—210
|-6
|Briana Chacon
|69-70-72—211
|-5
|Robyn Choi
|68-69-74—211
|-5
|Brooke Henderson
|69-67-75—211
|-5
|Ryann O’Toole
|68-70-73—211
|-5
|Madelene Sagstrom
|70-68-73—211
|-5
|Jenny Shin
|67-68-76—211
|-5
|Benedetta Moresco
|72-66-74—212
|-4
|Erica Shepherd
|69-70-73—212
|-4
|MinJi Kang
|69-70-74—213
|-3
|Ruixin Liu
|66-72-75—213
|-3
|Polly Mack
|71-68-74—213
|-3
|Saki Baba
|68-68-78—214
|-2
|Linnea Strom
|71-68-75—214
|-2
|Isi Gabsa
|69-70-77—216
|E
|Maja Stark
|68-68-80—216
|E
|Austin Ernst
|72-67-79—218
|+2
