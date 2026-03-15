F1 Chinese Grand Prix Results

Sunday
At Shanghai International Circuit
Shanghai.
Lap length: 5.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 56 laps, 1:33:15.607, 25 points.
2. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 56, +5.515 seconds, 18.
3. (3) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 56, +25.267, 15.
4. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 56, +28.894, 12.
5. (10) Oliver Bearman, England, Haas, 56, +57.268, 10.
6. (7) Pierre Gasly, France, Alpine, 56, +59.647, 8.
7. (14) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 56, +1:20.587, 6.
8. (9) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 56, +1:27.246, 4.
9. (17) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 55, 1L, 2.
10. (12) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 55, 1L, 1.
11. (11) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 55, 1L.
12. (15) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 55, 1L.
13. (19) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 55, 1L.
14. (13) Esteban Ocon, France, Haas, 55, 1L.
15. (21) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 55, 1L.
16. (8) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, did not finish, 45, 11L.
17. (18) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 32, 24L.
18. (20) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 9, 47L.
___
Driver Standings
1. George Russell, Great Britain, Mercedes, 51 points.
2. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 47.
3. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 34.
4. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 33.
5. Oliver Bearman, England, Haas, 17.
6. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 15.
7. Pierre Gasly, France, Alpine, 9.
8. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 8.
9. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 8.
10. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 4.
11. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 4.
12. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 3.
13. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 2.
14. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.
15. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 98.
2. Ferrari, 67.
3. McLaren, 18.
4. Haas, 17.
5. Red Bull Racing, 12.
6. Racing Bulls, 12.
7. Alpine, 10.
8. Audi F1 Team, 2.
9. Williams, 2.
10. Cadillac, 0.
11. Aston Martin, 0.
