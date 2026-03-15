Live Radio
Home » Sports » F1 Chinese Grand Prix Results

F1 Chinese Grand Prix Results

The Associated Press

March 15, 2026, 6:11 AM

Sunday

At Shanghai International Circuit

Shanghai.

Lap length: 5.00 kilometers

(Start position in parentheses)

1. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 56 laps, 1:33:15.607, 25 points.

2. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 56, +5.515 seconds, 18.

3. (3) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 56, +25.267, 15.

4. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 56, +28.894, 12.

5. (10) Oliver Bearman, England, Haas, 56, +57.268, 10.

6. (7) Pierre Gasly, France, Alpine, 56, +59.647, 8.

7. (14) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 56, +1:20.587, 6.

8. (9) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 56, +1:27.246, 4.

9. (17) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 55, 1L, 2.

10. (12) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 55, 1L, 1.

11. (11) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 55, 1L.

12. (15) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 55, 1L.

13. (19) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 55, 1L.

14. (13) Esteban Ocon, France, Haas, 55, 1L.

15. (21) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 55, 1L.

16. (8) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, did not finish, 45, 11L.

17. (18) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 32, 24L.

18. (20) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 9, 47L.

___

Driver Standings

1. George Russell, Great Britain, Mercedes, 51 points.

2. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 47.

3. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 34.

4. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 33.

5. Oliver Bearman, England, Haas, 17.

6. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 15.

7. Pierre Gasly, France, Alpine, 9.

8. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 8.

9. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 8.

10. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 4.

11. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 4.

12. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 3.

13. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 2.

14. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.

15. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 1.

Manufacturers Standings

1. Mercedes, 98.

2. Ferrari, 67.

3. McLaren, 18.

4. Haas, 17.

5. Red Bull Racing, 12.

6. Racing Bulls, 12.

7. Alpine, 10.

8. Audi F1 Team, 2.

9. Williams, 2.

10. Cadillac, 0.

11. Aston Martin, 0.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up