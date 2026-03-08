Live Radio
F1 Australian Grand Prix Results

The Associated Press

March 8, 2026, 3:31 AM

Saturday

At Melbourne Grand Prix Circuit

Melbourne, Australia.

Lap length: 5.00 kilometers

(Start position in parentheses)

1. (1) George Russell, Great Britain, Mercedes, 58 laps, 1:23:06.801, 25 points.

2. (2) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 58, +2.974 seconds, 18.

3. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 58, +15.519, 15.

4. (7) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 58, +16.144, 12.

5. (6) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 58, +51.741, 10.

6. (20) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 58, +54.617, 8.

7. (12) Oliver Bearman, England, Haas, 57, 1L, 6.

8. (9) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 57, 1L, 4.

9. (10) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 57, 1L, 2.

10. (14) Pierre Gasly, France, Alpine, 57, 1L, 1.

11. (13) Esteban Ocon, France, Haas, 57, 1L.

12. (15) Alexander Albon, Thailand, Williams, 57, 1L.

13. (8) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 57, 1L.

14. (16) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 56, 2L.

15. (21) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 56, 2L.

16. (18) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 55, 3L.

17. (22) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 43, 15L.

18. (17) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 21, 37L.

19. (19) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, did not finish, 15, 43L.

20. (3) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, did not finish, 10, 48L.

___

Driver Standings

1. George Russell, Great Britain, Mercedes, 25 points.

2. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 18.

3. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 15.

4. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 12.

5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 10.

6. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 8.

7. Oliver Bearman, England, Haas, 6.

8. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 4.

9. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.

10. Pierre Gasly, France, Alpine, 1.

Manufacturers Standings

1. Mercedes, 43.

2. Ferrari, 27.

3. McLaren, 10.

4. Red Bull Racing, 8.

5. Haas, 6.

6. Racing Bulls, 4.

7. Audi F1 Team, 2.

8. Alpine, 1.

9. Williams, 0.

10. Cadillac, 0.

11. Aston Martin, 0.

