ECHL Glance

The Associated Press

March 31, 2026, 9:35 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 64 42 16 3 3 90 202 149
Maine 62 38 16 6 2 84 197 147
Reading 64 34 21 7 2 77 183 179
Adirondack 63 34 21 7 1 76 180 176
Trois-Rivieres 63 29 27 3 4 65 173 183
Worcester 63 27 29 5 2 61 161 194
Norfolk 64 26 34 4 0 56 185 219
Greensboro 63 18 38 6 1 43 164 231

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 65 43 13 6 3 95 220 133
Atlanta 64 42 19 2 1 87 189 155
South Carolina 65 41 20 1 3 86 200 184
Savannah 66 31 31 3 1 66 193 192
Jacksonville 64 26 30 7 1 60 161 204
Greenville 62 24 30 7 1 56 160 185
Orlando 65 25 35 4 1 55 163 205

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 61 39 15 9 0 87 216 160
Toledo 64 38 15 6 5 87 219 172
Indy 63 30 25 8 1 69 161 167
Kalamazoo 63 31 26 3 3 68 204 218
Cincinnati 63 31 28 4 0 66 192 219
Bloomington 63 32 28 2 3 65 196 201
Iowa 64 21 37 4 2 48 167 227

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 63 50 10 2 1 103 227 135
Idaho 65 39 19 6 1 85 226 197
Allen 63 35 23 5 0 75 225 189
Tahoe 65 32 28 2 3 69 234 236
Wichita 62 25 27 5 4 60 171 191
Rapid City 64 27 31 5 1 60 201 224
Utah 65 24 32 8 1 57 208 237
Tulsa 63 22 36 5 0 49 161 230

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Savannah 1, Greenville 0

Wednesday’s Games

Adirondack at Maine, ppd

Toledo at Indy, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 7 p.m.

Wheeling at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Utah, 9:10 p.m.

Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.

Thursday’s Games

Greensboro at Allen, 11:30 a.m.

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

South Carolina at Orlando, 7 p.m.

Atlanta at Greenville, 7:05 p.m.

Reading at Worcester, 7:05 p.m.

Friday’s Games

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

Maine at Trois-Rivieres, 7 p.m.

South Carolina at Orlando, 7 p.m.

Toledo at Kalamazoo, 7 p.m.

Adirondack at Norfolk, 7:05 p.m.

Reading at Worcester, 7:05 p.m.

Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.

Savannah at Atlanta, ppd

Iowa at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Indy at Bloomington, 8 p.m.

Greensboro at Allen, 8:10 p.m.

Tulsa at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Idaho, 9:10 p.m.

Wichita at Utah, 9:10 p.m.

Cincinnati at Tahoe, 10 p.m.

