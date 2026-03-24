The Associated Press

March 24, 2026, 10:30 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 61 39 16 3 3 84 192 147
Maine 60 36 16 6 2 80 188 145
Adirondack 60 34 18 7 1 76 175 164
Reading 60 30 21 7 2 69 171 178
Trois-Rivieres 60 28 26 2 4 62 167 175
Worcester 60 27 26 5 2 61 159 184
Norfolk 60 26 30 4 0 56 184 207
Greensboro 61 18 36 6 1 43 162 222

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 62 41 13 6 2 90 207 126
South Carolina 62 40 19 1 2 83 194 173
Atlanta 61 39 19 2 1 81 177 151
Savannah 61 29 28 3 1 62 183 175
Jacksonville 62 25 29 7 1 58 156 196
Greenville 60 24 28 7 1 56 158 181
Orlando 62 24 33 4 1 53 157 197

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 61 37 15 5 4 83 210 162
Fort Wayne 58 36 15 9 0 81 205 154
Indy 60 29 23 8 1 67 155 158
Bloomington 60 31 27 2 2 62 186 190
Cincinnati 60 29 27 4 0 62 179 211
Kalamazoo 60 28 26 3 3 62 192 213
Iowa 61 20 35 4 2 46 159 214

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 62 49 10 2 1 101 224 135
Idaho 62 37 19 5 1 80 215 191
Allen 61 33 23 5 0 71 212 183
Tahoe 62 31 26 2 3 67 222 222
Wichita 60 24 26 5 4 58 168 186
Utah 63 24 30 8 1 57 202 224
Rapid City 61 25 31 4 1 55 187 212
Tulsa 61 21 35 5 0 47 156 226

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Kansas City 4, Wichita 1

Wednesday’s Games

Norfolk at Reading, 7 p.m.

Savannah at Florida, 7:30 p.m.

Trois-Rivieres at Tulsa, 8:05 p.m.

South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.

Thursday’s Games

Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.

Allen at Utah, 9:10 p.m.

Friday’s Games

Kalamazoo at Adirondack, 7 p.m.

Norfolk at Reading, 7 p.m.

Orlando at Atlanta, 7:10 p.m.

Worcester at Wheeling, 7:10 p.m.

Indy at Toledo, 7:15 p.m.

Savannah at Florida, 7:30 p.m.

Cincinnati at Iowa, 8 p.m.

South Carolina at Idaho, 9:10 p.m.

Rapid City at Tahoe, 10 p.m.

