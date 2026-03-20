ECHL Glance

The Associated Press

March 20, 2026, 10:11 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 58 36 16 3 3 78 182 141
Maine 57 33 16 6 2 74 174 142
Adirondack 57 32 17 7 1 72 164 154
Reading 57 30 20 6 1 67 165 166
Trois-Rivieres 57 28 25 1 3 60 161 165
Worcester 57 26 24 5 2 59 152 171
Norfolk 57 24 29 4 0 52 171 197
Greensboro 58 17 35 5 1 40 152 209

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 61 40 13 6 2 88 198 124
South Carolina 59 38 18 1 2 79 183 159
Atlanta 58 37 18 2 1 77 170 143
Savannah 58 28 26 3 1 60 176 165
Jacksonville 59 23 28 7 1 54 149 192
Greenville 57 23 27 6 1 53 151 175
Orlando 61 24 32 4 1 53 155 188

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 58 36 14 4 4 80 202 151
Fort Wayne 58 34 15 9 0 77 199 150
Indy 58 27 22 8 1 63 146 154
Cincinnati 58 29 26 3 0 61 175 205
Bloomington 57 29 26 2 2 58 172 180
Kalamazoo 57 26 25 3 3 58 181 207
Iowa 58 19 33 4 2 44 149 200

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 60 47 10 2 1 97 215 132
Idaho 60 36 19 4 1 77 206 187
Allen 58 32 21 5 0 69 198 172
Tahoe 59 29 25 2 3 63 211 214
Wichita 57 24 24 5 4 57 165 177
Utah 60 23 28 8 1 55 198 215
Rapid City 58 24 29 4 1 53 181 201
Tulsa 59 20 34 5 0 45 152 217

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

No games scheduled

Friday’s Games

Adirondack at Reading, 7 p.m.

Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.

Greenville at Savannah, 7 p.m.

Rapid City at Kalamazoo, 7 p.m.

Utah at Indy, 7 p.m.

Wheeling at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Allen at South Carolina, 7:05 p.m.

Greensboro at Norfolk, 7:05 p.m.

Maine at Worcester, 7:05 p.m.

Tahoe at Toledo, 7:15 p.m.

Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.

Iowa at Bloomington, 8 p.m.

Kansas City at Wichita, 8:05 p.m.

Tulsa at Idaho, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Wheeling at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Rapid City at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Worcester at Maine, 6 p.m.

Allen at South Carolina, 6:05 p.m.

Greenville at Savannah, 7 p.m.

Orlando at Florida, 7 p.m.

Reading at Adirondack, 7 p.m.

Utah at Indy, 7 p.m.

Greensboro at Norfolk, 7:05 p.m.

Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.

Tahoe at Toledo, 7:15 p.m.

Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.

Iowa at Bloomington, 8 p.m.

Tulsa at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Savannah, 3 p.m.

Rapid City at Kalamazoo, 3 p.m.

Reading at Maine, 3 p.m.

Wheeling at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.

Allen at South Carolina, 3:05 p.m.

Greensboro at Norfolk, 3:05 p.m.

Utah at Indy, 4 p.m.

Greenville at Jacksonville, 5 p.m.

Iowa at Bloomington, 5 p.m.

Tahoe at Toledo, 5:15 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

