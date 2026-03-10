Live Radio
Champions League Glance

The Associated Press

March 10, 2026, 6:39 PM

All Times EST

Knockout stage – 1st Leg

Home teams listed first

Tuesday, Feb. 17

Galatsaray 5, Juventus 2

Paris Saint-Germain 3, Monaco 2

Real Madrid 1, Benfica 0

Borussia Dortmund 2, Atalanta 0

Wednesday, Feb. 18

Newcastle 6, Qarabağ 1

Bayer Leverkusen 2, Olympiacos 0

Bodø/Glimt 3, Inter Milan 1

Club Brugge 3, Atlético Madrid 3

Knockout stage – 2nd Leg

Tuesday, Feb. 24

Atlético Madrid 4, Club Brugge 1

Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0

Bodø/Glimt 2, Inter Milan 1

Newcastle 3, Qarabağ 2

Wednesday, Feb. 25

Atalanta 4, Borussia Dortmund 1

Paris Saint-Germain 2, Monaco 2

Juventus 3, Galatsaray 2

Real Madrid 2, Benfica 1

Round of 16 – 1st Leg

Home teams listed first

Tuesday, March 10

Galatsaray 1, Liverpool 0

Newcastle 1, Barcelona 1

Atlético Madrid 5, Tottenham 2

Bayern Munich 6, Atalanta 1

Wednesday, March 11

Bayer Leverkusen vs. Arsenal, 1:45 p.m.

Paris Saint-Germain vs. Chelsea, 4 p.m.

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisbon, 4 p.m.

Real Madrid vs. Manchester City, 4 p.m.

Round of 16 – 2nd Leg

Home teams listed first

Tuesday, March 17

Sporting Lisbon vs. Bodø/Glimt, 1:45 p.m.

Chelsea vs. Paris Saint-Germain, 4 p.m.

Manchester City vs. Real Madrid, 4 p.m.

Arsenal vs. Bayer Leverkusen, 4 p.m.

Wednesday, March 18

Barcelona vs. Newcastle, 1:45 p.m.

Tottenham vs. Atlético Madrid, 4 p.m.

Liverpool vs. Galatsaray, 4 p.m.

Bayern Munich vs. Atalanta, 4 p.m.

Quarterfinals – 1st Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, April 7 and Wednesday, April 8

Round of 16 winners

Quarterfinals – 2nd Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, April 14 and Wednesday, April 15

Round of 16 winners

Semifinals – 1st Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, April 28 and Wednesday, April 28

Quarterfinal winners

Semifinals – 2nd Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, May 5 and Wednesday, May 6

Quarterfinal winners

Final

Saturday, May 30

At Budapest, Hungary

Semifinal winners, noon

