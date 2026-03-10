Champions League Glance

All Times EST
Knockout stage – 1st Leg
Home teams listed first
Tuesday, Feb. 17
Galatsaray 5, Juventus 2
Paris Saint-Germain 3, Monaco 2
Real Madrid 1, Benfica 0
Borussia Dortmund 2, Atalanta 0
Wednesday, Feb. 18
Newcastle 6, Qarabağ 1
Bayer Leverkusen 2, Olympiacos 0
Bodø/Glimt 3, Inter Milan 1
Club Brugge 3, Atlético Madrid 3
Knockout stage – 2nd Leg
Tuesday, Feb. 24
Atlético Madrid 4, Club Brugge 1
Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0
Bodø/Glimt 2, Inter Milan 1
Newcastle 3, Qarabağ 2
Wednesday, Feb. 25
Atalanta 4, Borussia Dortmund 1
Paris Saint-Germain 2, Monaco 2
Juventus 3, Galatsaray 2
Real Madrid 2, Benfica 1
Round of 16 – 1st Leg
Home teams listed first
Tuesday, March 10
Galatsaray 1, Liverpool 0
Newcastle 1, Barcelona 1
Atlético Madrid 5, Tottenham 2
Bayern Munich 6, Atalanta 1
Wednesday, March 11
Bayer Leverkusen vs. Arsenal, 1:45 p.m.
Paris Saint-Germain vs. Chelsea, 4 p.m.
Bodø/Glimt vs. Sporting Lisbon, 4 p.m.
Real Madrid vs. Manchester City, 4 p.m.
Round of 16 – 2nd Leg
Home teams listed first
Tuesday, March 17
Sporting Lisbon vs. Bodø/Glimt, 1:45 p.m.
Chelsea vs. Paris Saint-Germain, 4 p.m.
Manchester City vs. Real Madrid, 4 p.m.
Arsenal vs. Bayer Leverkusen, 4 p.m.
Wednesday, March 18
Barcelona vs. Newcastle, 1:45 p.m.
Tottenham vs. Atlético Madrid, 4 p.m.
Liverpool vs. Galatsaray, 4 p.m.
Bayern Munich vs. Atalanta, 4 p.m.
Quarterfinals – 1st Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 7 and Wednesday, April 8
Round of 16 winners
Quarterfinals – 2nd Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 14 and Wednesday, April 15
Round of 16 winners
Semifinals – 1st Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 28 and Wednesday, April 28
Quarterfinal winners
Semifinals – 2nd Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, May 5 and Wednesday, May 6
Quarterfinal winners
Final
Saturday, May 30
At Budapest, Hungary
Semifinal winners, noon
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.