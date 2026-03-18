Champions League Glance

All Times EST
Knockout stage – 1st Leg
Home teams listed first
Tuesday, Feb. 17
Galatsaray 5, Juventus 2
Paris Saint-Germain 3, Monaco 2
Real Madrid 1, Benfica 0
Borussia Dortmund 2, Atalanta 0
Wednesday, Feb. 18
Newcastle 6, Qarabağ 1
Bayer Leverkusen 2, Olympiacos 0
Bodø/Glimt 3, Inter Milan 1
Club Brugge 3, Atlético Madrid 3
Knockout stage – 2nd Leg
Tuesday, Feb. 24
Atlético Madrid 4, Club Brugge 1
Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0
Bodø/Glimt 2, Inter Milan 1
Newcastle 3, Qarabağ 2
Wednesday, Feb. 25
Atalanta 4, Borussia Dortmund 1
Paris Saint-Germain 2, Monaco 2
Juventus 3, Galatsaray 2
Real Madrid 2, Benfica 1
Round of 16 – 1st Leg
Home teams listed first
Tuesday, March 10
Galatsaray 1, Liverpool 0
Newcastle 1, Barcelona 1
Atlético Madrid 5, Tottenham 2
Bayern Munich 6, Atalanta 1
Wednesday, March 11
Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1
Paris Saint-Germain 5, Chelsea 2
Bodø/Glimt 3, Sporting Lisbon 0
Real Madrid 3, Manchester City 0
Round of 16 – 2nd Leg
Home teams listed first
Tuesday, March 17
Sporting Lisbon 5, Bodø/Glimt 0
Paris Saint-Germain 3, Chelsea 0
Real Madrid 2, Manchester City 1
Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0
Wednesday, March 18
Barcelona 7, Newcastle 2
Tottenham 3, Atlético Madrid 2
Liverpool 4, Galatsaray 0
Bayern Munich 4, Atalanta 1
Quarterfinals – 1st Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 7 and Wednesday, April 8
Round of 16 winners
Quarterfinals – 2nd Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 14 and Wednesday, April 15
Round of 16 winners
Semifinals – 1st Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 28 and Wednesday, April 28
Quarterfinal winners
Semifinals – 2nd Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, May 5 and Wednesday, May 6
Quarterfinal winners
Final
Saturday, May 30
At Budapest, Hungary
Semifinal winners, noon
