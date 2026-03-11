CCHA Glance

All Times EST
|OVERALL
|W
|L
|T
|SW
|Pts
|GF
|GA
|W
|L
|T
|Minnesota St. (Mankato)
|14
|7
|5
|0
|51
|71
|53
|20
|10
|7
|St. Thomas (Minn.)
|15
|7
|4
|0
|50
|89
|67
|20
|11
|5
|Augustana
|14
|8
|4
|0
|50
|72
|49
|22
|10
|4
|Michigan Tech
|16
|7
|3
|0
|49
|84
|59
|23
|12
|3
|Bowling Green
|15
|7
|4
|0
|49
|80
|59
|18
|11
|7
|Bemidji St.
|11
|11
|4
|0
|36
|69
|68
|13
|19
|5
|Lake Superior St.
|8
|16
|2
|0
|31
|57
|83
|11
|22
|3
|Ferris St.
|6
|18
|2
|0
|22
|70
|100
|8
|27
|2
|N. Michigan
|3
|21
|2
|0
|13
|44
|98
|3
|29
|2
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.