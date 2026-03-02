CCHA Glance

Live Radio
The Associated Press

March 2, 2026, 10:03 AM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Minnesota St. (Mankato) 14 7 5 0 51 71 53 18 9 7
St. Thomas (Minn.) 15 7 4 0 50 89 67 18 11 5
Augustana 14 8 4 0 50 72 49 20 10 4
Michigan Tech 16 7 3 0 49 84 59 21 12 3
Bowling Green 15 7 4 0 49 80 59 18 9 7
Bemidji St. 11 11 4 0 36 69 68 13 17 5
Lake Superior St. 8 16 2 0 31 57 83 11 20 3
Ferris St. 6 18 2 0 22 70 100 7 25 2
N. Michigan 3 21 2 0 13 44 98 3 29 2

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

