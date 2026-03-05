BNP Paribas Open Results

Wednesday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Wednesday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Adam Walton, Australia, def. Quentin Halys, France, 6-3, 6-3.
Camilo Ugo Carabelli, Argentina, def. Martin Damm Jr, United States, 7-6 (5), 6-3.
Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Daniel Altmaier, Germany, 6-3, 1-0, ret.
Marcos Giron, United States, def. Mariano Navone, Argentina, 4-6, 7-5, 6-3.
Zizou Bergs, Belgium, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 6-4.
Reilly Opelka, United States, def. Ethan Quinn, United States, 7-5, 7-6 (3).
Dalibor Svrcina, Czechia, def. James Duckworth, Australia, 6-2, 6-4.
Marton Fucsovics, Hungary, def. Christopher O’Connell, Australia, 7-5, 6-3.
Gabriel Diallo, Canada, def. Mattia Bellucci, Italy, 7-6 (5), 6-4.
Jenson Brooksby, United States, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-3, 6-4.
Matteo Berrettini, Italy, def. Adrian Mannarino, France, 4-6, 7-5, 7-5.
Dino Prizmic, Croatia, def. Tristan Schoolkate, Australia, 7-6 (5), 3-6, 7-5.
Gael Monfils, France, def. Alexis Galarneau, Canada, 6-3, 6-4.
Zachary Svajda, United States, def. Marin Cilic, Croatia, 7-6 (5), 6-4.
Joao Fonseca, Brazil, def. Raphael Collignon, Belgium, 7-6 (2), 6-4.
Denis Shapovalov, Canada, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6-2, 3-6, 6-4.
Women’s Singles
Round of 128
Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Paula Badosa, Spain, 6-4, 6-2.
Kimberly Birrell, Australia, def. Oksana Selekhmeteva, Russia, 6-1, 6-4.
Sorana Cirstea, Romania, def. Tatjana Maria, Germany, 6-4, 4-6, 6-3.
Ajla Tomljanovic, Australia, def. Elena-Gabriela Ruse, Romania, 7-5, 6-2.
Anastasia Potapova, Russia, def. Marina Stakusic, Canada, 4-6, 6-1, 7-5.
Talia Gibson, Australia, def. Ann Li, United States, 6-3, 7-5.
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. McCartney Kessler, United States, 7-6 (7), 6-0.
Anastasia Zakharova, Russia, def. Ella Seidel, Germany, 6-2, 6-2.
Himeno Sakatsume, Japan, def. Alycia Parks, United States, 6-4, 6-3.
Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 6-1, 6-7 (5), 6-1.
Anna Blinkova, Russia, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-4, 7-5.
Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, def. Caty McNally, United States, 6-2, 6-7 (4), 6-4.
Kamilla Rakhimova, Russia, def. Bianca Andreescu, Canada, 6-7 (6), 6-0, 6-1.
Jaqueline Cristian, Romania, def. Janice Tjen, Indonesia, 4-6, 6-4, 7-6 (6).
Camila Osorio, Colombia, def. Sloane Stephens, United States, 6-4, 6-1.
Dayana Yastremska, Ukraine, def. Zhang Shuai, China, 6-3, 6-2.
