BNP Paribas Open Results

Tuesday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Tuesday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Arthur Fils (30), France, def. Felix Auger-Aliassime (9), Canada, 6-3, 7-6 (9).
Alexander Zverev (4), Germany, def. Frances Tiafoe (21), United States, 6-3, 6-4.
Learner Tien (25), United States, def. Alejandro Davidovich Fokina (18), Spain, 4-6, 6-1, 7-6 (4).
Jannik Sinner (2), Italy, def. Joao Fonseca, Brazil, 7-6 (6), 7-6 (4).
Women’s Singles
Round of 16
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Naomi Osaka (16), Japan, 6-2, 6-4.
Talia Gibson, Australia, def. Jasmine Paolini (7), Italy, 7-5, 2-6, 6-1.
Victoria Mboko (10), Canada, def. Amanda Anisimova (6), United States, 6-4, 6-1.
Linda Noskova (14), Czechia, def. Alexandra Eala (31), Philippines, 6-2, 6-0.
Men’s Doubles
Round of 16
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Lucas Miedler, Austria, and Francisco Cabral (7), Portugal, 6-4, 6-4.
Andrea Vavassori, Italy, and Alexander Erler, Austria, def. Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, 6-3, 7-6 (3).
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 2-6, 6-3, 10-5.
Yuki Bhambri, India, and Andre Goransson, Sweden, def. Sander Arends, Netherlands, and Jiri Lehecka, Czechia, 6-4, 6-4.
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (4), Britain, def. Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, 6-3, 6-4.
Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, def. Felix Auger-Aliassime, Canada, and Sebastian Korda, United States, 7-6 (3), 4-6, 10-5.
Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, def. Kevin Krawietz and Tim Putz (5), Germany, 6-4, 7-6 (10).
Arthur Rinderknech, France, and Valentin Vacherot, Monaco, def. Novak Djokovic, Serbia, and Stefanos Tsitsipas, Greece, 7-6 (4), 7-5.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Taylor Townsend, United States, and Katerina Siniakova (3), Czechia, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, 6-4, 6-4.
Nicole Melichar-Martinez, United States, and Cristina Bucsa (7), Spain, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, 7-6 (3), 3-6, 10-8.
Mixed Doubles
Round of 16
Belinda Bencic, Switzerland, and Flavio Cobolli, Italy, def. Evan King, United States, and Jelena Ostapenko, Latvia, 6-4, 6-3.
Kristina Mladenovic and Manuel Guinard, France, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Mate Pavic (2), Croatia, 7-5, 7-6 (7).
Sara Errani and Andrea Vavassori (4), Italy, def. Neal Skupski, Britain, and Desirae Krawczyk, United States, 4-6, 6-3, 10-8.
Maria Sakkari and Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Anna Danilina, Kazakhstan, and Karen Khachanov, Russia, 7-5, 7-5.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.