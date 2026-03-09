BNP Paribas Open Results

Monday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Monday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Cameron Norrie (27), Britain, def. Alex de Minaur (6), Australia, 6-4, 6-4.
Novak Djokovic (3), Serbia, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 1-6, 6-4.
Jack Draper (14), Britain, def. Francisco Cerundolo (19), Argentina, 6-1, 7-5.
Rinky Hijikata, Australia, def. Alexander Bublik (10), Kazakhstan, 6-7 (3), 7-6 (3), 6-3.
Alex Michelsen, United States, def. Taylor Fritz (7), United States, 6-4, 7-6 (6).
Casper Ruud (13), Norway, def. Valentin Vacherot (24), Monaco, 3-6, 6-3, 6-4.
Women’s Singles
Round of 32
Karolina Muchova (13), Czechia, def. Antonia Ruzic, Croatia, 6-0, 6-3.
Jessica Pegula (5), United States, def. Jelena Ostapenko (26), Latvia, 4-6, 6-3, 6-2.
Belinda Bencic (12), Switzerland, def. Elise Mertens (22), Belgium, 6-2, 6-3.
Katerina Siniakova, Czechia, def. Mirra Andreeva (8), Russia, 4-6, 7-6 (5), 6-3.
Elina Svitolina (9), Ukraine, def. Ashlyn Krueger, United States, 6-4, 6-2.
Iga Swiatek (2), Poland, def. Maria Sakkari (32), Greece, 6-3, 6-2.
Sonay Kartal, Britain, def. Madison Keys (15), United States, 2-6, 6-2, 6-3.
Men’s Doubles
Round of 32
Andrea Vavassori, Italy, and Alexander Erler, Austria, def. Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski (8), Poland, 6-7 (5), 7-5, 10-8.
Robin Haase, Netherlands, and Constantin Frantzen, Germany, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek, United States, 7-6 (5), 7-5.
Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (1), Argentina, def. Reilly Opelka, United States, and Jannik Sinner, Italy, 6-4, 6-4.
Felix Auger-Aliassime, Canada, and Sebastian Korda, United States, def. Marcelo Melo, Brazil, and Alexander Zverev, Germany, 6-7 (6), 6-2, 10-5.
Rafael Matos and Orlando Luz, Brazil, def. Evan King, United States, and Gabriel Diallo, Canada, 6-2, 6-2.
Kevin Krawietz and Tim Putz (5), Germany, def. Frances Tiafoe and Brandon Nakashima, United States, 4-6, 6-3, 10-5.
Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys (6), Monaco, 4-6, 7-6 (6), 10-5.
Novak Djokovic, Serbia, and Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (3), El Salvador, 6-3, 6-2.
Women’s Doubles
Round of 16
Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 6-1, 6-2.
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Xu Yifan and Zhaoxuan Yang, China, 6-2, 7-5.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Ingrid Neel, Estonia, and Peyton Stearns, United States, 6-4, 6-2.
Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, def. Jelena Ostapenko, Latvia, and Hailey Baptiste, United States, 7-6 (7), 3-6, 11-9.
