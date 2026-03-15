Live Radio
BNP Paribas Open Results

The Associated Press

March 15, 2026, 7:24 PM

Sunday

At Indian Wells Tennis Garden

Indian Wells, Calif.

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Sunday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Championship

Jannik Sinner (2), Italy, def. Daniil Medvedev (11), Russia, 7-6 (6), 7-6 (4).

Women’s Singles

Championship

Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Elena Rybakina (3), Kazakhstan, 3-6, 6-3, 7-6 (6).

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up