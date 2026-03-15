BNP Paribas Open Results

Sunday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Sunday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Championship
Jannik Sinner (2), Italy, def. Daniil Medvedev (11), Russia, 7-6 (6), 7-6 (4).
Women’s Singles
Championship
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Elena Rybakina (3), Kazakhstan, 3-6, 6-3, 7-6 (6).
