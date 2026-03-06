Blue Bay LPGA Scores

Friday
At Jian Lake Blue Bay Golf Club
Hainan, China
Purse: $2.6 million
Yardage: 6,712; Par: 72
Second Round
|Mi Hyang Lee
|67-66—133
|Yu Liu
|68-66—134
|Auston Kim
|67-68—135
|Ayaka Furue
|68-69—137
|A Lim Kim
|70-67—137
|Weiwei Zhang
|66-71—137
|Aditi Ashok
|68-70—138
|You Min Hwang
|66-72—138
|Mary Liu
|66-72—138
|Pornanong Phatlum
|68-70—138
|Hye Jin Choi
|71-68—139
|Esther Henseleit
|68-71—139
|Ruoning Yin
|68-71—139
|Muni He
|71-69—140
|Alexa Pano
|71-69—140
|Jenny Bae
|70-71—141
|Robyn Choi
|71-70—141
|Frida Kinhult
|71-70—141
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|69-72—141
|Jenny Shin
|71-70—141
|Rio Takeda
|71-70—141
|Shiyuan Zhou
|69-72—141
|Zining An
|67-75—142
|Lindy Duncan
|69-73—142
|Erika Hara
|71-71—142
|Leona Maguire
|69-73—142
|Emma McMyler
|68-74—142
|Lucy Li
|71-72—143
|Xinen Lin
|71-72—143
|Yan Liu
|70-73—143
|Kokona Sakurai
|71-72—143
|Bailey Tardy
|74-69—143
|Albane Valenzuela
|73-70—143
|Ying Xu
|69-74—143
|Laetitia Beck
|72-72—144
|Chella Choi
|70-74—144
|Gemma Dryburgh
|71-73—144
|Yujie Liu
|70-74—144
|Hinako Shibuno
|74-70—144
|Linnea Strom
|73-71—144
|Dewi Weber
|71-73—144
|Jing Yan
|73-71—144
|Laney Frye
|74-71—145
|Dongeun Lee
|74-71—145
|Haruka Morita-WanyaoLu
|72-73—145
|Mimi Rhodes
|75-70—145
|Erica Shepherd
|73-72—145
|Yana Wilson
|72-73—145
|Briana Chacon
|72-74—146
|Perrine Delacour
|73-73—146
|MinJi Kang
|72-74—146
|Yuna Nishimura
|77-69—146
|Xiang Sui
|74-72—146
|Suvichaya Vinijchaitham
|75-71—146
|Ana Belac
|74-73—147
|Ssu-Chia Cheng
|76-71—147
|Peiyun Chien
|73-74—147
|Jodi Ewart Shadoff
|75-72—147
|Melanie Green
|73-74—147
|Yuai Ji
|74-73—147
|Shuying Li
|74-73—147
|Nastasia Nadaud
|74-73—147
|Yuka Saso
|75-72—147
|Celine Borge
|74-74—148
|Wei-Ling Hsu
|70-78—148
|Soo Bin Joo
|74-74—148
|Gina Kim
|72-76—148
|Haya Lin
|72-76—148
|Ruixin Liu
|71-77—148
|Jasmine Suwannapura
|75-73—148
|Chiara Tamburlini
|72-76—148
|Lauren Walsh
|71-77—148
|Zixuan Wang
|71-77—148
|Chanettee Wannasaen
|69-79—148
|Arpichaya Yubol
|77-71—148
|Pajaree Anannarukarn
|75-74—149
|Camille Boyd
|74-75—149
|Haeji Kang
|75-74—149
|Kum Kang Park
|75-74—149
|Paula Reto
|72-77—149
|Manon De Roey
|73-77—150
|Jeong Eun Lee5
|73-77—150
|Carolina Melgrati
|76-74—150
|Yuri Yoshida
|73-77—150
|Yahui Zhang
|72-78—150
|Saki Baba
|78-73—151
|Isi Gabsa
|75-76—151
|Benedetta Moresco
|78-74—152
|Supamas Sangchan
|76-76—152
|Polly Mack
|80-73—153
|Yanhong Pan
|76-77—153
|Riley Smyth
|76-77—153
|Xiaowen Yin
|75-78—153
|Hailee Cooper
|76-78—154
|Runzhi Pang
|71-83—154
|Yijia Ren
|77-77—154
|Yuli Shi
|76-78—154
|Jingwen Zhang
|77-77—154
|Leah John
|74-81—155
|Anne Chen
|75-81—156
|Aline Krauter
|81-75—156
|Stephanie Meadow
|78-78—156
|Xinyu Wang
|79-77—156
|Ziyan Meng
|79-78—157
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|80-77—157
|Moriya Jutanugarn
|82-78—160
|Yaxuan Huang
|82-80—162
|Mohan Du
|86-79—165
