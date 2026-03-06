Live Radio
Blue Bay LPGA Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 6:07 AM

Friday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Second Round

Mi Hyang Lee 67-66—133
Yu Liu 68-66—134
Auston Kim 67-68—135
Ayaka Furue 68-69—137
A Lim Kim 70-67—137
Weiwei Zhang 66-71—137
Aditi Ashok 68-70—138
You Min Hwang 66-72—138
Mary Liu 66-72—138
Pornanong Phatlum 68-70—138
Hye Jin Choi 71-68—139
Esther Henseleit 68-71—139
Ruoning Yin 68-71—139
Muni He 71-69—140
Alexa Pano 71-69—140
Jenny Bae 70-71—141
Robyn Choi 71-70—141
Frida Kinhult 71-70—141
Carolina Lopez-Chacarra Coto 69-72—141
Jenny Shin 71-70—141
Rio Takeda 71-70—141
Shiyuan Zhou 69-72—141
Zining An 67-75—142
Lindy Duncan 69-73—142
Erika Hara 71-71—142
Leona Maguire 69-73—142
Emma McMyler 68-74—142
Lucy Li 71-72—143
Xinen Lin 71-72—143
Yan Liu 70-73—143
Kokona Sakurai 71-72—143
Bailey Tardy 74-69—143
Albane Valenzuela 73-70—143
Ying Xu 69-74—143
Laetitia Beck 72-72—144
Chella Choi 70-74—144
Gemma Dryburgh 71-73—144
Yujie Liu 70-74—144
Hinako Shibuno 74-70—144
Linnea Strom 73-71—144
Dewi Weber 71-73—144
Jing Yan 73-71—144
Laney Frye 74-71—145
Dongeun Lee 74-71—145
Haruka Morita-WanyaoLu 72-73—145
Mimi Rhodes 75-70—145
Erica Shepherd 73-72—145
Yana Wilson 72-73—145
Briana Chacon 72-74—146
Perrine Delacour 73-73—146
MinJi Kang 72-74—146
Yuna Nishimura 77-69—146
Xiang Sui 74-72—146
Suvichaya Vinijchaitham 75-71—146
Ana Belac 74-73—147
Ssu-Chia Cheng 76-71—147
Peiyun Chien 73-74—147
Jodi Ewart Shadoff 75-72—147
Melanie Green 73-74—147
Yuai Ji 74-73—147
Shuying Li 74-73—147
Nastasia Nadaud 74-73—147
Yuka Saso 75-72—147
Celine Borge 74-74—148
Wei-Ling Hsu 70-78—148
Soo Bin Joo 74-74—148
Gina Kim 72-76—148
Haya Lin 72-76—148
Ruixin Liu 71-77—148
Jasmine Suwannapura 75-73—148
Chiara Tamburlini 72-76—148
Lauren Walsh 71-77—148
Zixuan Wang 71-77—148
Chanettee Wannasaen 69-79—148
Arpichaya Yubol 77-71—148
Pajaree Anannarukarn 75-74—149
Camille Boyd 74-75—149
Haeji Kang 75-74—149
Kum Kang Park 75-74—149
Paula Reto 72-77—149
Manon De Roey 73-77—150
Jeong Eun Lee5 73-77—150
Carolina Melgrati 76-74—150
Yuri Yoshida 73-77—150
Yahui Zhang 72-78—150
Saki Baba 78-73—151
Isi Gabsa 75-76—151
Benedetta Moresco 78-74—152
Supamas Sangchan 76-76—152
Polly Mack 80-73—153
Yanhong Pan 76-77—153
Riley Smyth 76-77—153
Xiaowen Yin 75-78—153
Hailee Cooper 76-78—154
Runzhi Pang 71-83—154
Yijia Ren 77-77—154
Yuli Shi 76-78—154
Jingwen Zhang 77-77—154
Leah John 74-81—155
Anne Chen 75-81—156
Aline Krauter 81-75—156
Stephanie Meadow 78-78—156
Xinyu Wang 79-77—156
Ziyan Meng 79-78—157
Sherman Santiwiwatthanaphong 80-77—157
Moriya Jutanugarn 82-78—160
Yaxuan Huang 82-80—162
Mohan Du 86-79—165

