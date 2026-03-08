Live Radio
Home » Sports » Blue Bay LPGA Par Scores

Blue Bay LPGA Par Scores

The Associated Press

March 8, 2026, 7:36 AM

Sunday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Final Round

Mi Hyang Lee, $500,000 67-66-71-73—277 -11
Weiwei Zhang, $320,000 66-71-72-69—278 -10
Aditi Ashok, $205,000 68-70-70-72—280 -8
Auston Kim, $205,000 67-68-74-71—280 -8
Hye Jin Choi, $113,750 71-68-68-74—281 -7
A Lim Kim, $113,750 70-67-71-73—281 -7
Yu Liu, $113,750 68-66-73-74—281 -7
Rio Takeda, $113,750 71-70-67-73—281 -7
Jenny Bae, $58,931 70-71-71-71—283 -5
Erika Hara, $51,145 71-71-71-71—284 -4
Lucy Li, $51,145 71-72-67-74—284 -4
Esther Henseleit, $44,456 68-71-74-72—285 -3
Yan Liu, $44,456 70-73-68-74—285 -3
Yujie Liu 70-74-70-71—285 -3
Lindy Duncan, $38,118 69-73-70-74—286 -2
Ayaka Furue, $38,118 68-69-76-73—286 -2
Erica Shepherd, $38,118 73-72-70-71—286 -2
You Min Hwang, $31,422 66-72-73-76—287 -1
Mary Liu, $31,422 66-72-77-72—287 -1
Leona Maguire, $31,422 69-73-69-76—287 -1
Alexa Pano, $31,422 71-69-73-74—287 -1
Jenny Shin, $31,422 71-70-74-72—287 -1
Shiyuan Zhou, $28,064 69-72-72-75—288 E
Robyn Choi, $25,540 71-70-72-76—289 +1
Pornanong Phatlum, $25,540 68-70-75-76—289 +1
Jing Yan, $25,540 73-71-72-73—289 +1
Ruoning Yin, $25,540 68-71-74-76—289 +1
Peiyun Chien, $21,455 73-74-71-72—290 +2
Laney Frye, $21,455 74-71-73-72—290 +2
Muni He, $21,455 71-69-70-80—290 +2
Chanettee Wannasaen, $21,455 69-79-73-69—290 +2
Ying Xu, $21,455 69-74-73-74—290 +2
Wei-Ling Hsu, $17,179 70-78-71-72—291 +3
Yuai Ji, $17,179 74-73-66-78—291 +3
Yuna Nishimura, $17,179 77-69-73-72—291 +3
Mimi Rhodes, $17,179 75-70-71-75—291 +3
Yuka Saso, $17,179 75-72-71-73—291 +3
Albane Valenzuela, $17,179 73-70-74-74—291 +3
Perrine Delacour, $13,934 73-73-73-73—292 +4
Frida Kinhult, $13,934 71-70-80-71—292 +4
Dongeun Lee, $13,934 74-71-72-75—292 +4
Jasmine Suwannapura, $13,934 75-73-69-75—292 +4
Ana Belac, $12,065 74-73-70-76—293 +5
Linnea Strom, $12,065 73-71-76-73—293 +5
Bailey Tardy, $12,065 74-69-74-76—293 +5
Chella Choi, $10,557 70-74-73-77—294 +6
Ruixin Liu, $10,557 71-77-72-74—294 +6
Chiara Tamburlini, $10,557 72-76-71-75—294 +6
Yana Wilson, $10,557 72-73-76-73—294 +6
Gemma Dryburgh, $8,275 71-73-76-75—295 +7
Soo Bin Joo, $8,275 74-74-76-71—295 +7
Xinen Lin, $8,275 71-72-78-74—295 +7
Carolina Lopez-Chacarra Coto, $8,275 69-72-78-76—295 +7
Haruka Morita-WanyaoLu, $8,275 72-73-75-75—295 +7
Nastasia Nadaud, $8,275 74-73-74-74—295 +7
Kokona Sakurai, $8,275 71-72-76-76—295 +7
Hinako Shibuno, $8,275 74-70-70-81—295 +7
Zixuan Wang, $8,275 71-77-73-74—295 +7
Dewi Weber, $8,275 71-73-73-78—295 +7
Briana Chacon, $6,525 72-74-70-80—296 +8
Ssu-Chia Cheng, $6,525 76-71-74-75—296 +8
Jodi Ewart Shadoff, $6,525 75-72-78-71—296 +8
Emma McMyler, $6,525 68-74-75-79—296 +8
Zining An, $6,033 67-75-78-77—297 +9
Melanie Green, $6,033 73-74-71-79—297 +9
Haya Lin, $6,033 72-76-72-77—297 +9
Laetitia Beck, $5,639 72-72-74-80—298 +10
Xiang Sui, $5,639 74-72-77-75—298 +10
Suvichaya Vinijchaitham, $5,639 75-71-75-77—298 +10
Gina Kim, $5,377 72-76-73-79—300 +12
Celine Borge, $5,214 74-74-74-79—301 +13
MinJi Kang, $5,214 72-74-79-76—301 +13
Shuying Li, $5,081 74-73-75-81—303 +15
Arpichaya Yubol, $5,081 77-71-75-80—303 +15
Lauren Walsh, $4,983 71-77-80-76—304 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up