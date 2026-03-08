Blue Bay LPGA Par Scores

Sunday
At Jian Lake Blue Bay Golf Club
Hainan, China
Purse: $2.6 million
Yardage: 6,712; Par: 72
Final Round
|Mi Hyang Lee, $500,000
|67-66-71-73—277
|-11
|Weiwei Zhang, $320,000
|66-71-72-69—278
|-10
|Aditi Ashok, $205,000
|68-70-70-72—280
|-8
|Auston Kim, $205,000
|67-68-74-71—280
|-8
|Hye Jin Choi, $113,750
|71-68-68-74—281
|-7
|A Lim Kim, $113,750
|70-67-71-73—281
|-7
|Yu Liu, $113,750
|68-66-73-74—281
|-7
|Rio Takeda, $113,750
|71-70-67-73—281
|-7
|Jenny Bae, $58,931
|70-71-71-71—283
|-5
|Erika Hara, $51,145
|71-71-71-71—284
|-4
|Lucy Li, $51,145
|71-72-67-74—284
|-4
|Esther Henseleit, $44,456
|68-71-74-72—285
|-3
|Yan Liu, $44,456
|70-73-68-74—285
|-3
|Yujie Liu
|70-74-70-71—285
|-3
|Lindy Duncan, $38,118
|69-73-70-74—286
|-2
|Ayaka Furue, $38,118
|68-69-76-73—286
|-2
|Erica Shepherd, $38,118
|73-72-70-71—286
|-2
|You Min Hwang, $31,422
|66-72-73-76—287
|-1
|Mary Liu, $31,422
|66-72-77-72—287
|-1
|Leona Maguire, $31,422
|69-73-69-76—287
|-1
|Alexa Pano, $31,422
|71-69-73-74—287
|-1
|Jenny Shin, $31,422
|71-70-74-72—287
|-1
|Shiyuan Zhou, $28,064
|69-72-72-75—288
|E
|Robyn Choi, $25,540
|71-70-72-76—289
|+1
|Pornanong Phatlum, $25,540
|68-70-75-76—289
|+1
|Jing Yan, $25,540
|73-71-72-73—289
|+1
|Ruoning Yin, $25,540
|68-71-74-76—289
|+1
|Peiyun Chien, $21,455
|73-74-71-72—290
|+2
|Laney Frye, $21,455
|74-71-73-72—290
|+2
|Muni He, $21,455
|71-69-70-80—290
|+2
|Chanettee Wannasaen, $21,455
|69-79-73-69—290
|+2
|Ying Xu, $21,455
|69-74-73-74—290
|+2
|Wei-Ling Hsu, $17,179
|70-78-71-72—291
|+3
|Yuai Ji, $17,179
|74-73-66-78—291
|+3
|Yuna Nishimura, $17,179
|77-69-73-72—291
|+3
|Mimi Rhodes, $17,179
|75-70-71-75—291
|+3
|Yuka Saso, $17,179
|75-72-71-73—291
|+3
|Albane Valenzuela, $17,179
|73-70-74-74—291
|+3
|Perrine Delacour, $13,934
|73-73-73-73—292
|+4
|Frida Kinhult, $13,934
|71-70-80-71—292
|+4
|Dongeun Lee, $13,934
|74-71-72-75—292
|+4
|Jasmine Suwannapura, $13,934
|75-73-69-75—292
|+4
|Ana Belac, $12,065
|74-73-70-76—293
|+5
|Linnea Strom, $12,065
|73-71-76-73—293
|+5
|Bailey Tardy, $12,065
|74-69-74-76—293
|+5
|Chella Choi, $10,557
|70-74-73-77—294
|+6
|Ruixin Liu, $10,557
|71-77-72-74—294
|+6
|Chiara Tamburlini, $10,557
|72-76-71-75—294
|+6
|Yana Wilson, $10,557
|72-73-76-73—294
|+6
|Gemma Dryburgh, $8,275
|71-73-76-75—295
|+7
|Soo Bin Joo, $8,275
|74-74-76-71—295
|+7
|Xinen Lin, $8,275
|71-72-78-74—295
|+7
|Carolina Lopez-Chacarra Coto, $8,275
|69-72-78-76—295
|+7
|Haruka Morita-WanyaoLu, $8,275
|72-73-75-75—295
|+7
|Nastasia Nadaud, $8,275
|74-73-74-74—295
|+7
|Kokona Sakurai, $8,275
|71-72-76-76—295
|+7
|Hinako Shibuno, $8,275
|74-70-70-81—295
|+7
|Zixuan Wang, $8,275
|71-77-73-74—295
|+7
|Dewi Weber, $8,275
|71-73-73-78—295
|+7
|Briana Chacon, $6,525
|72-74-70-80—296
|+8
|Ssu-Chia Cheng, $6,525
|76-71-74-75—296
|+8
|Jodi Ewart Shadoff, $6,525
|75-72-78-71—296
|+8
|Emma McMyler, $6,525
|68-74-75-79—296
|+8
|Zining An, $6,033
|67-75-78-77—297
|+9
|Melanie Green, $6,033
|73-74-71-79—297
|+9
|Haya Lin, $6,033
|72-76-72-77—297
|+9
|Laetitia Beck, $5,639
|72-72-74-80—298
|+10
|Xiang Sui, $5,639
|74-72-77-75—298
|+10
|Suvichaya Vinijchaitham, $5,639
|75-71-75-77—298
|+10
|Gina Kim, $5,377
|72-76-73-79—300
|+12
|Celine Borge, $5,214
|74-74-74-79—301
|+13
|MinJi Kang, $5,214
|72-74-79-76—301
|+13
|Shuying Li, $5,081
|74-73-75-81—303
|+15
|Arpichaya Yubol, $5,081
|77-71-75-80—303
|+15
|Lauren Walsh, $4,983
|71-77-80-76—304
|+16
