Blue Bay LPGA Par Scores

Friday
At Jian Lake Blue Bay Golf Club
Hainan, China
Purse: $2.6 million
Yardage: 6,712; Par: 72
Second Round
|Mi Hyang Lee
|67-66—133
|-11
|Yu Liu
|68-66—134
|-10
|Auston Kim
|67-68—135
|-9
|Ayaka Furue
|68-69—137
|-7
|A Lim Kim
|70-67—137
|-7
|Weiwei Zhang
|66-71—137
|-7
|Aditi Ashok
|68-70—138
|-6
|You Min Hwang
|66-72—138
|-6
|Mary Liu
|66-72—138
|-6
|Pornanong Phatlum
|68-70—138
|-6
|Hye Jin Choi
|71-68—139
|-5
|Esther Henseleit
|68-71—139
|-5
|Ruoning Yin
|68-71—139
|-5
|Muni He
|71-69—140
|-4
|Alexa Pano
|71-69—140
|-4
|Jenny Bae
|70-71—141
|-3
|Robyn Choi
|71-70—141
|-3
|Frida Kinhult
|71-70—141
|-3
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|69-72—141
|-3
|Jenny Shin
|71-70—141
|-3
|Rio Takeda
|71-70—141
|-3
|Shiyuan Zhou
|69-72—141
|-3
|Zining An
|67-75—142
|-2
|Lindy Duncan
|69-73—142
|-2
|Erika Hara
|71-71—142
|-2
|Leona Maguire
|69-73—142
|-2
|Emma McMyler
|68-74—142
|-2
|Lucy Li
|71-72—143
|-1
|Xinen Lin
|71-72—143
|-1
|Yan Liu
|70-73—143
|-1
|Kokona Sakurai
|71-72—143
|-1
|Bailey Tardy
|74-69—143
|-1
|Albane Valenzuela
|73-70—143
|-1
|Ying Xu
|69-74—143
|-1
|Laetitia Beck
|72-72—144
|E
|Chella Choi
|70-74—144
|E
|Gemma Dryburgh
|71-73—144
|E
|Yujie Liu
|70-74—144
|E
|Hinako Shibuno
|74-70—144
|E
|Linnea Strom
|73-71—144
|E
|Dewi Weber
|71-73—144
|E
|Jing Yan
|73-71—144
|E
|Laney Frye
|74-71—145
|+1
|Dongeun Lee
|74-71—145
|+1
|Haruka Morita-WanyaoLu
|72-73—145
|+1
|Mimi Rhodes
|75-70—145
|+1
|Erica Shepherd
|73-72—145
|+1
|Yana Wilson
|72-73—145
|+1
|Briana Chacon
|72-74—146
|+2
|Perrine Delacour
|73-73—146
|+2
|MinJi Kang
|72-74—146
|+2
|Yuna Nishimura
|77-69—146
|+2
|Xiang Sui
|74-72—146
|+2
|Suvichaya Vinijchaitham
|75-71—146
|+2
|Ana Belac
|74-73—147
|+3
|Ssu-Chia Cheng
|76-71—147
|+3
|Peiyun Chien
|73-74—147
|+3
|Jodi Ewart Shadoff
|75-72—147
|+3
|Melanie Green
|73-74—147
|+3
|Yuai Ji
|74-73—147
|+3
|Shuying Li
|74-73—147
|+3
|Nastasia Nadaud
|74-73—147
|+3
|Yuka Saso
|75-72—147
|+3
|Celine Borge
|74-74—148
|+4
|Wei-Ling Hsu
|70-78—148
|+4
|Soo Bin Joo
|74-74—148
|+4
|Gina Kim
|72-76—148
|+4
|Haya Lin
|72-76—148
|+4
|Ruixin Liu
|71-77—148
|+4
|Jasmine Suwannapura
|75-73—148
|+4
|Chiara Tamburlini
|72-76—148
|+4
|Lauren Walsh
|71-77—148
|+4
|Zixuan Wang
|71-77—148
|+4
|Chanettee Wannasaen
|69-79—148
|+4
|Arpichaya Yubol
|77-71—148
|+4
|Pajaree Anannarukarn
|75-74—149
|+5
|Camille Boyd
|74-75—149
|+5
|Haeji Kang
|75-74—149
|+5
|Kum Kang Park
|75-74—149
|+5
|Paula Reto
|72-77—149
|+5
|Manon De Roey
|73-77—150
|+6
|Jeong Eun Lee5
|73-77—150
|+6
|Carolina Melgrati
|76-74—150
|+6
|Yuri Yoshida
|73-77—150
|+6
|Yahui Zhang
|72-78—150
|+6
|Saki Baba
|78-73—151
|+7
|Isi Gabsa
|75-76—151
|+7
|Benedetta Moresco
|78-74—152
|+8
|Supamas Sangchan
|76-76—152
|+8
|Polly Mack
|80-73—153
|+9
|Yanhong Pan
|76-77—153
|+9
|Riley Smyth
|76-77—153
|+9
|Xiaowen Yin
|75-78—153
|+9
|Hailee Cooper
|76-78—154
|+10
|Runzhi Pang
|71-83—154
|+10
|Yijia Ren
|77-77—154
|+10
|Yuli Shi
|76-78—154
|+10
|Jingwen Zhang
|77-77—154
|+10
|Leah John
|74-81—155
|+11
|Anne Chen
|75-81—156
|+12
|Aline Krauter
|81-75—156
|+12
|Stephanie Meadow
|78-78—156
|+12
|Xinyu Wang
|79-77—156
|+12
|Ziyan Meng
|79-78—157
|+13
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|80-77—157
|+13
|Moriya Jutanugarn
|82-78—160
|+16
|Yaxuan Huang
|82-80—162
|+18
|Mohan Du
|86-79—165
|+21
