Blue Bay LPGA Par Scores

The Associated Press

March 6, 2026, 6:07 AM

Friday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Second Round

Mi Hyang Lee 67-66—133 -11
Yu Liu 68-66—134 -10
Auston Kim 67-68—135 -9
Ayaka Furue 68-69—137 -7
A Lim Kim 70-67—137 -7
Weiwei Zhang 66-71—137 -7
Aditi Ashok 68-70—138 -6
You Min Hwang 66-72—138 -6
Mary Liu 66-72—138 -6
Pornanong Phatlum 68-70—138 -6
Hye Jin Choi 71-68—139 -5
Esther Henseleit 68-71—139 -5
Ruoning Yin 68-71—139 -5
Muni He 71-69—140 -4
Alexa Pano 71-69—140 -4
Jenny Bae 70-71—141 -3
Robyn Choi 71-70—141 -3
Frida Kinhult 71-70—141 -3
Carolina Lopez-Chacarra Coto 69-72—141 -3
Jenny Shin 71-70—141 -3
Rio Takeda 71-70—141 -3
Shiyuan Zhou 69-72—141 -3
Zining An 67-75—142 -2
Lindy Duncan 69-73—142 -2
Erika Hara 71-71—142 -2
Leona Maguire 69-73—142 -2
Emma McMyler 68-74—142 -2
Lucy Li 71-72—143 -1
Xinen Lin 71-72—143 -1
Yan Liu 70-73—143 -1
Kokona Sakurai 71-72—143 -1
Bailey Tardy 74-69—143 -1
Albane Valenzuela 73-70—143 -1
Ying Xu 69-74—143 -1
Laetitia Beck 72-72—144 E
Chella Choi 70-74—144 E
Gemma Dryburgh 71-73—144 E
Yujie Liu 70-74—144 E
Hinako Shibuno 74-70—144 E
Linnea Strom 73-71—144 E
Dewi Weber 71-73—144 E
Jing Yan 73-71—144 E
Laney Frye 74-71—145 +1
Dongeun Lee 74-71—145 +1
Haruka Morita-WanyaoLu 72-73—145 +1
Mimi Rhodes 75-70—145 +1
Erica Shepherd 73-72—145 +1
Yana Wilson 72-73—145 +1
Briana Chacon 72-74—146 +2
Perrine Delacour 73-73—146 +2
MinJi Kang 72-74—146 +2
Yuna Nishimura 77-69—146 +2
Xiang Sui 74-72—146 +2
Suvichaya Vinijchaitham 75-71—146 +2
Ana Belac 74-73—147 +3
Ssu-Chia Cheng 76-71—147 +3
Peiyun Chien 73-74—147 +3
Jodi Ewart Shadoff 75-72—147 +3
Melanie Green 73-74—147 +3
Yuai Ji 74-73—147 +3
Shuying Li 74-73—147 +3
Nastasia Nadaud 74-73—147 +3
Yuka Saso 75-72—147 +3
Celine Borge 74-74—148 +4
Wei-Ling Hsu 70-78—148 +4
Soo Bin Joo 74-74—148 +4
Gina Kim 72-76—148 +4
Haya Lin 72-76—148 +4
Ruixin Liu 71-77—148 +4
Jasmine Suwannapura 75-73—148 +4
Chiara Tamburlini 72-76—148 +4
Lauren Walsh 71-77—148 +4
Zixuan Wang 71-77—148 +4
Chanettee Wannasaen 69-79—148 +4
Arpichaya Yubol 77-71—148 +4
Pajaree Anannarukarn 75-74—149 +5
Camille Boyd 74-75—149 +5
Haeji Kang 75-74—149 +5
Kum Kang Park 75-74—149 +5
Paula Reto 72-77—149 +5
Manon De Roey 73-77—150 +6
Jeong Eun Lee5 73-77—150 +6
Carolina Melgrati 76-74—150 +6
Yuri Yoshida 73-77—150 +6
Yahui Zhang 72-78—150 +6
Saki Baba 78-73—151 +7
Isi Gabsa 75-76—151 +7
Benedetta Moresco 78-74—152 +8
Supamas Sangchan 76-76—152 +8
Polly Mack 80-73—153 +9
Yanhong Pan 76-77—153 +9
Riley Smyth 76-77—153 +9
Xiaowen Yin 75-78—153 +9
Hailee Cooper 76-78—154 +10
Runzhi Pang 71-83—154 +10
Yijia Ren 77-77—154 +10
Yuli Shi 76-78—154 +10
Jingwen Zhang 77-77—154 +10
Leah John 74-81—155 +11
Anne Chen 75-81—156 +12
Aline Krauter 81-75—156 +12
Stephanie Meadow 78-78—156 +12
Xinyu Wang 79-77—156 +12
Ziyan Meng 79-78—157 +13
Sherman Santiwiwatthanaphong 80-77—157 +13
Moriya Jutanugarn 82-78—160 +16
Yaxuan Huang 82-80—162 +18
Mohan Du 86-79—165 +21

