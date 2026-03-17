2026 Tampa Bay Rays Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:11 PM

March 26 at St. Louis, 4:15 p.m.

March 28 at St. Louis, 2:15 p.m.

March 29 at St. Louis, 2:15 p.m.

March 30 at Milwaukee, 7:40 p.m.

March 31 at Milwaukee, 7:40 p.m.

April 1 at Milwaukee, 1:40 p.m.

April 3 at Minnesota, 4:10 p.m.

April 4 at Minnesota, 7:10 p.m.

April 5 at Minnesota, 2:10 p.m.

April 6 Chicago Cubs, 4:10 p.m.

April 7 Chicago Cubs, 6:40 p.m.

April 8 Chicago Cubs, 6:40 p.m.

April 10 N.Y. Yankees, 7:10 p.m.

April 11 N.Y. Yankees, 6:10 p.m.

April 12 N.Y. Yankees, 1:40 p.m.

April 14 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 15 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 16 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

April 17 at Pittsburgh, 6:45 p.m.

April 18 at Pittsburgh, 4:05 p.m.

April 19 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

April 20 Cincinnati, 6:40 p.m.

April 21 Cincinnati, 6:40 p.m.

April 22 Cincinnati, 1:10 p.m.

April 24 Minnesota, 7:10 p.m.

April 25 Minnesota, 4:10 p.m.

April 26 Minnesota, 1:40 p.m.

April 27 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 28 at Cleveland, 6:10 p.m.

April 29 at Cleveland, 1:10 p.m.

May 1 San Francisco, 7:10 p.m.

May 2 San Francisco, 6:10 p.m.

May 3 San Francisco, 1:40 p.m.

May 4 Toronto, 6:40 p.m.

May 5 Toronto, 6:40 p.m.

May 6 Toronto, 1:10 p.m.

May 7 at Boston, 7:10 p.m.

May 8 at Boston, 7:10 p.m.

May 9 at Boston, 4:10 p.m.

May 10 at Boston, 1:35 p.m.

May 11 at Toronto, 7:07 p.m.

May 12 at Toronto, 7:07 p.m.

May 13 at Toronto, 7:07 p.m.

May 15 Miami, 7:10 p.m.

May 16 Miami, 4:10 p.m.

May 17 Miami, 12:15 p.m.

May 18 Baltimore, 6:40 p.m.

May 19 Baltimore, 6:40 p.m.

May 20 Baltimore, 1:10 p.m.

May 22 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

May 23 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

May 24 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

May 25 at Baltimore, 1:35 p.m.

May 26 at Baltimore, 6:35 p.m.

May 27 at Baltimore, 6:35 p.m.

May 29 L.A. Angels, 7:10 p.m.

May 30 L.A. Angels, 4:10 p.m.

May 31 L.A. Angels, 1:40 p.m.

June 1 Detroit, 6:40 p.m.

June 2 Detroit, 6:40 p.m.

June 3 Detroit, 1:10 p.m.

June 5 at Miami, 7:10 p.m.

June 6 at Miami, 4:10 p.m.

June 7 at Miami, 1:40 p.m.

June 8 Boston, 6:40 p.m.

June 9 Boston, 6:40 p.m.

June 10 Boston, 1:10 p.m.

June 12 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 13 at L.A. Angels, 10:07 p.m.

June 14 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

June 15 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

June 16 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

June 17 at L.A. Dodgers, 3:10 p.m.

June 19 Washington, 7:10 p.m.

June 20 Washington, 4:10 p.m.

June 21 Washington, 1:40 p.m.

June 22 Kansas City, 6:40 p.m.

June 23 Kansas City, 6:40 p.m.

June 24 Kansas City, 6:40 p.m.

June 25 Kansas City, 12:10 p.m.

June 26 Arizona, 7:10 p.m.

June 27 Arizona, 6:10 p.m.

June 28 Arizona, 1:40 p.m.

June 30 at Kansas City, 7:40 p.m.

July 1 at Kansas City, 7:40 p.m.

July 2 at Kansas City, 7:40 p.m.

July 3 at Houston, 8:10 p.m.

July 4 at Houston, 7:10 p.m.

July 5 at Houston, 3:30 p.m.

July 6 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.

July 7 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.

July 8 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.

July 9 N.Y. Yankees, 1:10 p.m.

July 10 Seattle, 7:10 p.m.

July 11 Seattle, 4:10 p.m.

July 12 Seattle, 1:40 p.m.

July 17 at Boston, 7:10 p.m.

July 18 at Boston, 4:10 p.m.

July 19 at Boston, 1:35 p.m.

July 20 at Toronto, 7:07 p.m.

July 21 at Toronto, 7:07 p.m.

July 22 at Toronto, 7:07 p.m.

July 23 at Toronto, 3:07 p.m.

July 24 Cleveland, 7:10 p.m.

July 25 Cleveland, 6:10 p.m.

July 26 Cleveland, 12:15 p.m.

July 28 Texas, 6:40 p.m.

July 29 Texas, 6:40 p.m.

July 30 Texas, 12:10 p.m.

July 31 Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Aug. 1 Chicago White Sox, 4:10 p.m.

Aug. 2 Chicago White Sox, 1:40 p.m.

Aug. 3 at Colorado, 8:40 p.m.

Aug. 4 at Colorado, 8:40 p.m.

Aug. 5 at Colorado, 3:10 p.m.

Aug. 7 at Seattle, 10:10 p.m.

Aug. 8 at Seattle, 9:50 p.m.

Aug. 9 at Seattle, 4:10 p.m.

Aug. 10 at Athletics, 9:40 p.m.

Aug. 11 at Athletics, 9:40 p.m.

Aug. 12 at Athletics, 3:05 p.m.

Aug. 14 Baltimore, 7:10 p.m.

Aug. 15 Baltimore, 6:10 p.m.

Aug. 16 Baltimore, 12:15 p.m.

Aug. 17 Baltimore, 6:40 p.m.

Aug. 18 Toronto, 6:40 p.m.

Aug. 19 Toronto, 6:40 p.m.

Aug. 20 Toronto, 1:10 p.m.

Aug. 21 at Baltimore, 7:05 p.m.

Aug. 22 at Baltimore, 7:05 p.m.

Aug. 23 at Baltimore, 1:35 p.m.

Aug. 24 at Detroit, 6:40 p.m.

Aug. 25 at Detroit, 6:40 p.m.

Aug. 26 at Detroit, 1:10 p.m.

Aug. 28 San Diego, 7:10 p.m.

Aug. 29 San Diego, 4:10 p.m.

Aug. 30 San Diego, 1:40 p.m.

Aug. 31 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

Sept. 1 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

Sept. 2 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

Sept. 3 at Texas, 8:05 p.m.

Sept. 4 at Texas, 8:05 p.m.

Sept. 5 at Texas, 7:05 p.m.

Sept. 6 at Texas, 2:35 p.m.

Sept. 8 at Atlanta, 7:15 p.m.

Sept. 9 at Atlanta, 7:15 p.m.

Sept. 10 at Atlanta, 12:15 p.m.

Sept. 11 Houston, 7:10 p.m.

Sept. 12 Houston, 6:10 p.m.

Sept. 13 Houston, 1:40 p.m.

Sept. 15 Athletics, 6:40 p.m.

Sept. 16 Athletics, 6:40 p.m.

Sept. 17 Athletics, 1:10 p.m.

Sept. 18 Boston, 7:10 p.m.

Sept. 19 Boston, 4:10 p.m.

Sept. 20 Boston, 1:40 p.m.

Sept. 22 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 23 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 24 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 25 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Sept. 26 at Philadelphia, 6:05 p.m.

Sept. 27 at Philadelphia, 3:05 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

Related News

Recommended

