2026 St. Louis Cardinals Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:11 PM

March 26 Tampa Bay, 4:15 p.m.

March 28 Tampa Bay, 2:15 p.m.

March 29 Tampa Bay, 2:15 p.m.

March 30 N.Y. Mets, 7:45 p.m.

March 31 N.Y. Mets, 7:45 p.m.

April 1 N.Y. Mets, 1:15 p.m.

April 3 at Detroit, 1:10 p.m.

April 4 at Detroit, 1:10 p.m.

April 5 at Detroit, 7:20 p.m.

April 6 at Washington, 6:45 p.m.

April 7 at Washington, 6:45 p.m.

April 8 at Washington, 4:05 p.m.

April 10 Boston, 8:15 p.m.

April 11 Boston, 7:15 p.m.

April 12 Boston, 2:15 p.m.

April 13 Cleveland, 7:45 p.m.

April 14 Cleveland, 7:45 p.m.

April 15 Cleveland, 1:15 p.m.

April 17 at Houston, 8:10 p.m.

April 18 at Houston, 7:10 p.m.

April 19 at Houston, 2:10 p.m.

April 20 at Miami, 6:40 p.m.

April 21 at Miami, 6:40 p.m.

April 22 at Miami, 12:10 p.m.

April 24 Seattle, 8:15 p.m.

April 25 Seattle, 2:15 p.m.

April 26 Seattle, 2:15 p.m.

April 27 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 28 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 29 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 30 at Pittsburgh, 12:35 p.m.

May 1 L.A. Dodgers, 8:15 p.m.

May 2 L.A. Dodgers, 7:15 p.m.

May 3 L.A. Dodgers, 2:15 p.m.

May 4 Milwaukee, 7:45 p.m.

May 5 Milwaukee, 7:45 p.m.

May 6 Milwaukee, 1:15 p.m.

May 7 at San Diego, 10:10 p.m.

May 8 at San Diego, 9:45 p.m.

May 9 at San Diego, 7:15 p.m.

May 10 at San Diego, 4:10 p.m.

May 12 at Athletics, 9:40 p.m.

May 13 at Athletics, 9:40 p.m.

May 14 at Athletics, 3:05 p.m.

May 15 Kansas City, 8:15 p.m.

May 16 Kansas City, 2:15 p.m.

May 17 Kansas City, 2:15 p.m.

May 19 Pittsburgh, 7:45 p.m.

May 20 Pittsburgh, 7:45 p.m.

May 21 Pittsburgh, 1:15 p.m.

May 22 at Cincinnati, 6:40 p.m.

May 23 at Cincinnati, 7:15 p.m.

May 24 at Cincinnati, 1:40 p.m.

May 25 at Milwaukee, 2:10 p.m.

May 26 at Milwaukee, 7:40 p.m.

May 27 at Milwaukee, 1:40 p.m.

May 29 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

May 30 Chicago Cubs, 7:15 p.m.

May 31 Chicago Cubs, 7:20 p.m.

June 1 Texas, 7:45 p.m.

June 2 Texas, 7:45 p.m.

June 3 Texas, 7:45 p.m.

June 5 Cincinnati, 8:15 p.m.

June 6 Cincinnati, 2:15 p.m.

June 7 Cincinnati, 2:15 p.m.

June 9 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

June 10 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

June 11 at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

June 12 at Minnesota, 8:10 p.m.

June 13 at Minnesota, 2:10 p.m.

June 14 at Minnesota, 2:10 p.m.

June 15 San Diego, 7:45 p.m.

June 16 San Diego, 7:45 p.m.

June 17 San Diego, 2:15 p.m.

June 18 at Kansas City, 7:40 p.m.

June 19 at Kansas City, 8:15 p.m.

June 21 at Kansas City, 2:10 p.m.

June 22 Arizona, 7:45 p.m.

June 23 Arizona, 7:45 p.m.

June 24 Arizona, 7:45 p.m.

June 25 Arizona, 7:45 p.m.

June 26 Miami, 8:15 p.m.

June 27 Miami, 7:15 p.m.

June 28 Miami, 2:15 p.m.

June 30 at Atlanta, 7:15 p.m.

July 1 at Atlanta, 7:15 p.m.

July 2 at Atlanta, 7:15 p.m.

July 3 at Chicago Cubs, 4:05 p.m.

July 4 at Chicago Cubs, 8:08 p.m.

July 5 at Chicago Cubs, 2:30 p.m.

July 6 Milwaukee, 7:45 p.m.

July 7 Milwaukee, 7:45 p.m.

July 8 Milwaukee, 7:45 p.m.

July 9 Milwaukee, 7:45 p.m.

July 10 Atlanta, 8:15 p.m.

July 11 Atlanta, 7:15 p.m.

July 12 Atlanta, 2:15 p.m.

July 17 at Arizona, 9:40 p.m.

July 18 at Arizona, 4:10 p.m.

July 19 at Arizona, 4:10 p.m.

July 20 at L.A. Angels, 10:10 p.m.

July 21 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

July 22 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

July 24 Cincinnati, 8:15 p.m.

July 25 Cincinnati, 7:15 p.m.

July 26 Cincinnati, 2:15 p.m.

July 27 Chicago Cubs, 7:45 p.m.

July 28 Chicago Cubs, 7:45 p.m.

July 29 Chicago Cubs, 7:45 p.m.

July 30 Chicago Cubs, 2:15 p.m.

July 31 at Toronto, 7:07 p.m.

Aug. 1 at Toronto, 3:07 p.m.

Aug. 2 at Toronto, 1:37 p.m.

Aug. 3 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 4 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 5 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Aug. 7 Colorado, 8:15 p.m.

Aug. 8 Colorado, 7:15 p.m.

Aug. 9 Colorado, 2:15 p.m.

Aug. 10 Philadelphia, 7:45 p.m.

Aug. 11 Philadelphia, 7:45 p.m.

Aug. 12 Philadelphia, 2:15 p.m.

Aug. 14 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Aug. 15 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Aug. 16 at Chicago Cubs, 3:10 p.m.

Aug. 17 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Aug. 18 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Aug. 19 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Aug. 20 at Cincinnati, 12:40 p.m.

Aug. 21 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Aug. 22 at Philadelphia, 6:05 p.m.

Aug. 23 at Philadelphia, 1:35 p.m.

Aug. 25 Baltimore, 7:45 p.m.

Aug. 26 Baltimore, 7:45 p.m.

Aug. 27 Baltimore, 2:15 p.m.

Aug. 28 Pittsburgh, 8:15 p.m.

Aug. 29 Pittsburgh, 2:15 p.m.

Aug. 30 Pittsburgh, 2:15 p.m.

Sept. 1 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 2 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 3 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 4 at Colorado, 8:40 p.m.

Sept. 5 at Colorado, 8:10 p.m.

Sept. 6 at Colorado, 3:10 p.m.

Sept. 7 at San Francisco, 8:10 p.m.

Sept. 8 at San Francisco, 9:45 p.m.

Sept. 9 at San Francisco, 3:45 p.m.

Sept. 11 Chicago White Sox, 8:15 p.m.

Sept. 12 Chicago White Sox, 7:15 p.m.

Sept. 13 Chicago White Sox, 2:15 p.m.

Sept. 14 San Francisco, 7:45 p.m.

Sept. 15 San Francisco, 7:45 p.m.

Sept. 16 San Francisco, 1:15 p.m.

Sept. 18 Washington, 8:15 p.m.

Sept. 19 Washington, 7:15 p.m.

Sept. 20 Washington, 2:15 p.m.

Sept. 22 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Sept. 23 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Sept. 24 at Pittsburgh, 12:35 p.m.

Sept. 25 at Milwaukee, 7:40 p.m.

Sept. 26 at Milwaukee, 7:10 p.m.

Sept. 27 at Milwaukee, 3:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

