2026 Pittsburgh Pirates Schedule

March 26 at N.Y. Mets, 1:15 p.m.
March 28 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
March 29 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
March 30 at Cincinnati, 6:40 p.m.
March 31 at Cincinnati, 6:40 p.m.
April 1 at Cincinnati, 12:40 p.m.
April 3 Baltimore, 4:12 p.m.
April 4 Baltimore, 4:05 p.m.
April 5 Baltimore, 1:35 p.m.
April 6 San Diego, 6:40 p.m.
April 7 San Diego, 6:40 p.m.
April 8 San Diego, 12:35 p.m.
April 10 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
April 11 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
April 12 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
April 13 Washington, 6:40 p.m.
April 14 Washington, 6:40 p.m.
April 15 Washington, 6:40 p.m.
April 16 Washington, 12:35 p.m.
April 17 Tampa Bay, 6:45 p.m.
April 18 Tampa Bay, 4:05 p.m.
April 19 Tampa Bay, 1:35 p.m.
April 21 at Texas, 8:05 p.m.
April 22 at Texas, 8:05 p.m.
April 23 at Texas, 8:05 p.m.
April 24 at Milwaukee, 7:40 p.m.
April 25 at Milwaukee, 7:10 p.m.
April 26 at Milwaukee, 2:10 p.m.
April 27 St. Louis, 6:40 p.m.
April 28 St. Louis, 6:40 p.m.
April 29 St. Louis, 6:40 p.m.
April 30 St. Louis, 12:35 p.m.
May 1 Cincinnati, 6:45 p.m.
May 2 Cincinnati, 4:05 p.m.
May 3 Cincinnati, 1:35 p.m.
May 5 at Arizona, 9:40 p.m.
May 6 at Arizona, 9:40 p.m.
May 7 at Arizona, 3:40 p.m.
May 8 at San Francisco, 10:15 p.m.
May 9 at San Francisco, 9:05 p.m.
May 10 at San Francisco, 4:05 p.m.
May 12 Colorado, 6:40 p.m.
May 13 Colorado, 6:40 p.m.
May 14 Colorado, 12:35 p.m.
May 15 Philadelphia, 6:40 p.m.
May 16 Philadelphia, 4:05 p.m.
May 17 Philadelphia, 1:35 p.m.
May 19 at St. Louis, 7:45 p.m.
May 20 at St. Louis, 7:45 p.m.
May 21 at St. Louis, 1:15 p.m.
May 22 at Toronto, 7:07 p.m.
May 23 at Toronto, 3:07 p.m.
May 24 at Toronto, 12:15 p.m.
May 25 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
May 26 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
May 27 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
May 28 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
May 29 Minnesota, 6:45 p.m.
May 30 Minnesota, 4:05 p.m.
May 31 Minnesota, 1:35 p.m.
June 2 at Houston, 8:10 p.m.
June 3 at Houston, 8:10 p.m.
June 4 at Houston, 8:10 p.m.
June 5 at Atlanta, 7:15 p.m.
June 6 at Atlanta, 4:10 p.m.
June 7 at Atlanta, 1:35 p.m.
June 9 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.
June 10 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.
June 11 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.
June 12 Miami, 6:40 p.m.
June 13 Miami, 4:05 p.m.
June 14 Miami, 12:15 p.m.
June 15 at Athletics, 9:40 p.m.
June 16 at Athletics, 9:40 p.m.
June 17 at Athletics, 9:40 p.m.
June 19 at Colorado, 8:40 p.m.
June 20 at Colorado, 9:10 p.m.
June 21 at Colorado, 3:10 p.m.
June 23 Seattle, 6:40 p.m.
June 24 Seattle, 6:40 p.m.
June 25 Seattle, 12:35 p.m.
June 26 Cincinnati, 6:40 p.m.
June 27 Cincinnati, 4:05 p.m.
June 28 Cincinnati, 1:35 p.m.
June 29 at Philadelphia, 6:40 p.m.
June 30 at Philadelphia, 6:40 p.m.
July 1 at Philadelphia, 6:40 p.m.
July 2 at Philadelphia, 12:35 p.m.
July 3 at Washington, 6:45 p.m.
July 4 at Washington, 11:05 a.m.
July 5 at Washington, 1:00 p.m.
July 7 Atlanta, 6:40 p.m.
July 8 Atlanta, 6:40 p.m.
July 9 Atlanta, 12:35 p.m.
July 10 Milwaukee, 6:40 p.m.
July 11 Milwaukee, 4:05 p.m.
July 12 Milwaukee, 12:15 p.m.
July 17 at Cleveland, 7:10 p.m.
July 18 at Cleveland, 4:10 p.m.
July 19 at Cleveland, 1:40 p.m.
July 20 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
July 21 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
July 22 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
July 24 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
July 25 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
July 26 Chicago Cubs, 1:35 p.m.
July 27 Arizona, 6:40 p.m.
July 28 Arizona, 6:40 p.m.
July 29 Arizona, 12:35 p.m.
July 30 at Cincinnati, 7:10 p.m.
July 31 at Cincinnati, 6:10 p.m.
Aug. 1 at Cincinnati, 6:40 p.m.
Aug. 2 at Cincinnati, 1:40 p.m.
Aug. 3 at Milwaukee, 7:40 p.m.
Aug. 4 at Milwaukee, 7:40 p.m.
Aug. 5 at Milwaukee, 7:40 p.m.
Aug. 6 at Milwaukee, 2:10 p.m.
Aug. 7 N.Y. Mets, 6:40 p.m.
Aug. 8 N.Y. Mets, 6:40 p.m.
Aug. 9 N.Y. Mets, 1:35 p.m.
Aug. 11 at Miami, 6:40 p.m.
Aug. 12 at Miami, 6:40 p.m.
Aug. 13 at Miami, 1:10 p.m.
Aug. 14 Boston, 6:40 p.m.
Aug. 15 Boston, 6:40 p.m.
Aug. 16 Boston, 1:35 p.m.
Aug. 17 Detroit, 7:05 p.m.
Aug. 18 Detroit, 6:40 p.m.
Aug. 19 Detroit, 12:35 p.m.
Aug. 21 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Aug. 22 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
Aug. 23 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Aug. 24 at San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 25 at San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 26 at San Diego, 4:10 p.m.
Aug. 28 at St. Louis, 8:15 p.m.
Aug. 29 at St. Louis, 2:15 p.m.
Aug. 30 at St. Louis, 2:15 p.m.
Sept. 1 San Francisco, 6:40 p.m.
Sept. 2 San Francisco, 6:40 p.m.
Sept. 3 San Francisco, 12:35 p.m.
Sept. 4 L.A. Angels, 6:40 p.m.
Sept. 5 L.A. Angels, 6:40 p.m.
Sept. 6 L.A. Angels, 1:35 p.m.
Sept. 8 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Sept. 9 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Sept. 10 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Sept. 11 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Sept. 12 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Sept. 13 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Sept. 15 Milwaukee, 6:40 p.m.
Sept. 16 Milwaukee, 6:40 p.m.
Sept. 17 Milwaukee, 12:35 p.m.
Sept. 18 Kansas City, 6:40 p.m.
Sept. 19 Kansas City, 6:40 p.m.
Sept. 20 Kansas City, 1:35 p.m.
Sept. 22 St. Louis, 6:40 p.m.
Sept. 23 St. Louis, 6:40 p.m.
Sept. 24 St. Louis, 12:35 p.m.
Sept. 25 at Detroit, 6:40 p.m.
Sept. 26 at Detroit, 1:10 p.m.
Sept. 27 at Detroit, 3:10 p.m.
