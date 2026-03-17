2026 Colorado Rockies Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:12 PM

March 27 at Miami, 7:10 p.m.

March 28 at Miami, 4:10 p.m.

March 29 at Miami, 1:40 p.m.

March 30 at Toronto, 7:07 p.m.

March 31 at Toronto, 7:07 p.m.

April 1 at Toronto, 1:07 p.m.

April 3 Philadelphia, 4:10 p.m.

April 4 Philadelphia, 8:10 p.m.

April 5 Philadelphia, 3:10 p.m.

April 6 Houston, 8:40 p.m.

April 7 Houston, 8:40 p.m.

April 8 Houston, 3:10 p.m.

April 9 at San Diego, 9:40 p.m.

April 10 at San Diego, 9:40 p.m.

April 11 at San Diego, 8:40 p.m.

April 12 at San Diego, 4:10 p.m.

April 14 at Houston, 8:10 p.m.

April 15 at Houston, 8:10 p.m.

April 16 at Houston, 8:10 p.m.

April 17 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.

April 18 L.A. Dodgers, 8:10 p.m.

April 19 L.A. Dodgers, 3:10 p.m.

April 20 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.

April 21 San Diego, 8:40 p.m.

April 22 San Diego, 8:40 p.m.

April 23 San Diego, 3:10 p.m.

April 24 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

April 25 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

April 26 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

April 28 at Cincinnati, 6:40 p.m.

April 29 at Cincinnati, 6:40 p.m.

April 30 at Cincinnati, 12:40 p.m.

May 1 Atlanta, 8:40 p.m.

May 2 Atlanta, 8:10 p.m.

May 3 Atlanta, 3:10 p.m.

May 4 N.Y. Mets, 8:40 p.m.

May 5 N.Y. Mets, 8:40 p.m.

May 6 N.Y. Mets, 3:10 p.m.

May 8 at Philadelphia, 6:40 p.m.

May 9 at Philadelphia, 6:05 p.m.

May 10 at Philadelphia, 1:35 p.m.

May 12 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

May 13 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

May 14 at Pittsburgh, 12:35 p.m.

May 15 Arizona, 8:40 p.m.

May 16 Arizona, 3:10 p.m.

May 17 Arizona, 3:10 p.m.

May 18 Texas, 8:40 p.m.

May 19 Texas, 8:40 p.m.

May 20 Texas, 3:10 p.m.

May 21 at Arizona, 9:40 p.m.

May 22 at Arizona, 9:40 p.m.

May 23 at Arizona, 10:10 p.m.

May 24 at Arizona, 4:10 p.m.

May 25 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

May 26 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

May 27 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

May 29 San Francisco, 8:40 p.m.

May 30 San Francisco, 9:10 p.m.

May 31 San Francisco, 3:10 p.m.

June 1 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 2 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 3 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

June 5 Milwaukee, 8:40 p.m.

June 6 Milwaukee, 9:10 p.m.

June 7 Milwaukee, 3:10 p.m.

June 9 Chicago Cubs, 8:40 p.m.

June 10 Chicago Cubs, 8:40 p.m.

June 11 Chicago Cubs, 3:10 p.m.

June 12 at Athletics, 10:05 p.m.

June 13 at Athletics, 10:05 p.m.

June 14 at Athletics, 3:05 p.m.

June 15 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

June 16 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

June 17 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

June 19 Pittsburgh, 8:40 p.m.

June 20 Pittsburgh, 9:10 p.m.

June 21 Pittsburgh, 3:10 p.m.

June 22 Boston, 8:40 p.m.

June 23 Boston, 8:40 p.m.

June 24 Boston, 3:10 p.m.

June 26 at Minnesota, 8:10 p.m.

June 27 at Minnesota, 7:10 p.m.

June 28 at Minnesota, 2:10 p.m.

June 29 Miami, 8:40 p.m.

June 30 Miami, 8:40 p.m.

July 1 Miami, 8:40 p.m.

July 2 Miami, 3:10 p.m.

July 3 San Francisco, 8:10 p.m.

July 4 San Francisco, 8:10 p.m.

July 5 San Francisco, 4:00 p.m.

July 6 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

July 7 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

July 8 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

July 9 at San Francisco, 9:45 p.m.

July 10 at San Francisco, 10:15 p.m.

July 11 at San Francisco, 4:05 p.m.

July 12 at San Francisco, 4:05 p.m.

July 17 Cincinnati, 8:40 p.m.

July 18 Cincinnati, 3:10 p.m.

July 19 Cincinnati, 3:10 p.m.

July 20 Washington, 8:40 p.m.

July 21 Washington, 8:40 p.m.

July 22 Washington, 3:10 p.m.

July 24 at Milwaukee, 4:10 p.m.

July 25 at Milwaukee, 7:10 p.m.

July 26 at Milwaukee, 2:10 p.m.

July 28 at San Diego, 9:40 p.m.

July 29 at San Diego, 4:10 p.m.

July 31 Kansas City, 8:40 p.m.

Aug. 1 Kansas City, 8:10 p.m.

Aug. 2 Kansas City, 3:10 p.m.

Aug. 3 Tampa Bay, 8:40 p.m.

Aug. 4 Tampa Bay, 8:40 p.m.

Aug. 5 Tampa Bay, 3:10 p.m.

Aug. 7 at St. Louis, 8:15 p.m.

Aug. 8 at St. Louis, 7:15 p.m.

Aug. 9 at St. Louis, 2:15 p.m.

Aug. 10 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 11 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 12 at Arizona, 3:40 p.m.

Aug. 14 at San Francisco, 10:15 p.m.

Aug. 15 at San Francisco, 4:05 p.m.

Aug. 16 at San Francisco, 4:05 p.m.

Aug. 17 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.

Aug. 18 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.

Aug. 19 L.A. Dodgers, 8:40 p.m.

Aug. 21 Cleveland, 8:40 p.m.

Aug. 22 Cleveland, 8:10 p.m.

Aug. 23 Cleveland, 3:10 p.m.

Aug. 24 at Washington, 6:45 p.m.

Aug. 25 at Washington, 6:45 p.m.

Aug. 26 at Washington, 6:45 p.m.

Aug. 27 at Washington, 1:05 p.m.

Aug. 28 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 29 at Atlanta, 4:10 p.m.

Aug. 30 at Atlanta, 1:35 p.m.

Aug. 31 Baltimore, 8:40 p.m.

Sept. 1 Baltimore, 8:40 p.m.

Sept. 2 Baltimore, 3:10 p.m.

Sept. 4 St. Louis, 8:40 p.m.

Sept. 5 St. Louis, 8:10 p.m.

Sept. 6 St. Louis, 3:10 p.m.

Sept. 8 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 9 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 10 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Sept. 11 at Detroit, 6:40 p.m.

Sept. 12 at Detroit, 1:10 p.m.

Sept. 13 at Detroit, 1:40 p.m.

Sept. 14 San Diego, 8:40 p.m.

Sept. 15 San Diego, 8:40 p.m.

Sept. 16 San Diego, 8:40 p.m.

Sept. 17 San Diego, 3:10 p.m.

Sept. 18 Seattle, 8:10 p.m.

Sept. 19 Seattle, 8:10 p.m.

Sept. 20 Seattle, 3:10 p.m.

Sept. 22 Arizona, 8:40 p.m.

Sept. 23 Arizona, 8:40 p.m.

Sept. 24 Arizona, 3:10 p.m.

Sept. 25 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Sept. 26 at Chicago White Sox, 7:10 p.m.

Sept. 27 at Chicago White Sox, 3:10 p.m.

