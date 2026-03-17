2026 Chicago White Sox Schedule

March 26 at Milwaukee, 2:10 p.m.
March 28 at Milwaukee, 7:10 p.m.
March 29 at Milwaukee, 2:10 p.m.
March 30 at Miami, 6:40 p.m.
March 31 at Miami, 6:40 p.m.
April 1 at Miami, 1:10 p.m.
April 2 Toronto, 4:10 p.m.
April 4 Toronto, 2:10 p.m.
April 5 Toronto, 2:10 p.m.
April 6 Baltimore, 7:40 p.m.
April 7 Baltimore, 7:40 p.m.
April 8 Baltimore, 2:10 p.m.
April 9 at Kansas City, 7:40 p.m.
April 10 at Kansas City, 7:40 p.m.
April 11 at Kansas City, 4:10 p.m.
April 12 at Kansas City, 2:10 p.m.
April 14 Tampa Bay, 7:40 p.m.
April 15 Tampa Bay, 7:40 p.m.
April 16 Tampa Bay, 2:10 p.m.
April 17 at Athletics, 9:40 p.m.
April 18 at Athletics, 4:05 p.m.
April 19 at Athletics, 4:05 p.m.
April 21 at Arizona, 9:40 p.m.
April 22 at Arizona, 9:40 p.m.
April 23 at Arizona, 3:40 p.m.
April 24 Washington, 7:40 p.m.
April 25 Washington, 4:10 p.m.
April 26 Washington, 2:10 p.m.
April 27 L.A. Angels, 7:40 p.m.
April 28 L.A. Angels, 7:40 p.m.
April 29 L.A. Angels, 1:10 p.m.
May 1 at San Diego, 9:40 p.m.
May 2 at San Diego, 8:40 p.m.
May 3 at San Diego, 4:10 p.m.
May 4 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
May 5 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
May 6 at L.A. Angels, 4:07 p.m.
May 8 Seattle, 7:40 p.m.
May 9 Seattle, 7:10 p.m.
May 10 Seattle, 2:10 p.m.
May 12 Kansas City, 7:40 p.m.
May 13 Kansas City, 7:40 p.m.
May 14 Kansas City, 7:40 p.m.
May 15 Chicago Cubs, 7:40 p.m.
May 16 Chicago Cubs, 7:10 p.m.
May 17 Chicago Cubs, 2:10 p.m.
May 18 at Seattle, 9:40 p.m.
May 19 at Seattle, 9:40 p.m.
May 20 at Seattle, 4:10 p.m.
May 22 at San Francisco, 10:15 p.m.
May 23 at San Francisco, 4:05 p.m.
May 24 at San Francisco, 4:05 p.m.
May 25 Minnesota, 2:10 p.m.
May 26 Minnesota, 7:40 p.m.
May 27 Minnesota, 7:40 p.m.
May 28 Minnesota, 2:10 p.m.
May 29 Detroit, 7:40 p.m.
May 30 Detroit, 2:10 p.m.
May 31 Detroit, 2:10 p.m.
June 1 at Minnesota, 7:40 p.m.
June 2 at Minnesota, 7:40 p.m.
June 3 at Minnesota, 1:40 p.m.
June 5 at Philadelphia, 6:40 p.m.
June 6 at Philadelphia, 4:05 p.m.
June 7 at Philadelphia, 1:35 p.m.
June 9 Atlanta, 7:40 p.m.
June 10 Atlanta, 7:40 p.m.
June 11 Atlanta, 7:40 p.m.
June 12 L.A. Dodgers, 7:40 p.m.
June 13 L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
June 14 L.A. Dodgers, 2:10 p.m.
June 16 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
June 17 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
June 18 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
June 19 at Detroit, 6:40 p.m.
June 20 at Detroit, 1:10 p.m.
June 21 at Detroit, 1:40 p.m.
June 22 Cleveland, 7:40 p.m.
June 23 Cleveland, 7:40 p.m.
June 24 Cleveland, 2:10 p.m.
June 26 Kansas City, 7:40 p.m.
June 27 Kansas City, 4:10 p.m.
June 28 Kansas City, 2:10 p.m.
June 29 at Baltimore, 6:35 p.m.
June 30 at Baltimore, 6:35 p.m.
July 1 at Baltimore, 12:35 p.m.
July 2 at Cleveland, 6:40 p.m.
July 3 at Cleveland, 7:10 p.m.
July 4 at Cleveland, 7:10 p.m.
July 5 at Cleveland, 2:00 p.m.
July 7 Boston, 7:40 p.m.
July 8 Boston, 7:40 p.m.
July 9 Boston, 2:10 p.m.
July 10 Athletics, 7:40 p.m.
July 11 Athletics, 4:10 p.m.
July 12 Athletics, 2:10 p.m.
July 17 at Toronto, 7:07 p.m.
July 18 at Toronto, 3:07 p.m.
July 19 at Toronto, 12:15 p.m.
July 20 at Texas, 8:05 p.m.
July 21 at Texas, 8:05 p.m.
July 22 at Texas, 8:05 p.m.
July 24 Houston, 7:40 p.m.
July 25 Houston, 7:10 p.m.
July 26 Houston, 2:10 p.m.
July 27 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
July 28 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
July 29 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
July 30 N.Y. Yankees, 2:10 p.m.
July 31 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
Aug. 1 at Tampa Bay, 4:10 p.m.
Aug. 2 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
Aug. 4 at Boston, 7:10 p.m.
Aug. 5 at Boston, 7:10 p.m.
Aug. 6 at Boston, 7:10 p.m.
Aug. 7 Cleveland, 7:40 p.m.
Aug. 8 Cleveland, 7:10 p.m.
Aug. 9 Cleveland, 2:10 p.m.
Aug. 11 Cincinnati, 7:40 p.m.
Aug. 12 Cincinnati, 7:40 p.m.
Aug. 13 Cincinnati, 2:10 p.m.
Aug. 14 at Detroit, 6:40 p.m.
Aug. 15 at Detroit, 1:10 p.m.
Aug. 16 at Detroit, 1:40 p.m.
Aug. 17 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Aug. 18 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
Aug. 19 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Aug. 21 N.Y. Mets, 7:40 p.m.
Aug. 22 N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Aug. 23 N.Y. Mets, 2:10 p.m.
Aug. 24 Texas, 7:40 p.m.
Aug. 25 Texas, 7:40 p.m.
Aug. 26 Texas, 7:40 p.m.
Aug. 28 at Minnesota, 8:10 p.m.
Aug. 29 at Minnesota, 2:10 p.m.
Aug. 30 at Minnesota, 2:10 p.m.
Aug. 31 at Houston, 8:10 p.m.
Sept. 1 at Houston, 8:10 p.m.
Sept. 2 at Houston, 8:10 p.m.
Sept. 3 at Houston, 2:10 p.m.
Sept. 4 Minnesota, 7:40 p.m.
Sept. 5 Minnesota, 7:10 p.m.
Sept. 6 Minnesota, 2:10 p.m.
Sept. 8 Pittsburgh, 7:40 p.m.
Sept. 9 Pittsburgh, 7:40 p.m.
Sept. 10 Pittsburgh, 7:40 p.m.
Sept. 11 at St. Louis, 8:15 p.m.
Sept. 12 at St. Louis, 7:15 p.m.
Sept. 13 at St. Louis, 2:15 p.m.
Sept. 14 at Cleveland, 6:40 p.m.
Sept. 15 at Cleveland, 6:40 p.m.
Sept. 16 at Cleveland, 1:10 p.m.
Sept. 17 Detroit, 7:40 p.m.
Sept. 18 Detroit, 7:40 p.m.
Sept. 19 Detroit, 7:10 p.m.
Sept. 20 Detroit, 2:10 p.m.
Sept. 22 at Kansas City, 7:40 p.m.
Sept. 23 at Kansas City, 7:40 p.m.
Sept. 24 at Kansas City, 2:10 p.m.
Sept. 25 Colorado, 7:40 p.m.
Sept. 26 Colorado, 7:10 p.m.
Sept. 27 Colorado, 3:10 p.m.
