2026 Arizona Diamondbacks Schedule

March 26 at L.A. Dodgers, 8:30 p.m.
March 27 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
March 28 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
March 30 Detroit, 10:10 p.m.
March 31 Detroit, 9:40 p.m.
April 1 Detroit, 3:40 p.m.
April 2 Atlanta, 9:40 p.m.
April 3 Atlanta, 9:45 p.m.
April 4 Atlanta, 7:15 p.m.
April 5 Atlanta, 4:10 p.m.
April 7 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
April 8 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
April 9 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
April 10 at Philadelphia, 6:40 p.m.
April 11 at Philadelphia, 1:05 p.m.
April 12 at Philadelphia, 1:35 p.m.
April 13 at Baltimore, 6:35 p.m.
April 14 at Baltimore, 6:35 p.m.
April 15 at Baltimore, 12:35 p.m.
April 17 Toronto, 9:40 p.m.
April 18 Toronto, 8:10 p.m.
April 19 Toronto, 4:10 p.m.
April 21 Chicago White Sox, 9:40 p.m.
April 22 Chicago White Sox, 9:40 p.m.
April 23 Chicago White Sox, 3:40 p.m.
April 25 San Diego, 6:05 p.m.
April 26 San Diego, 4:05 p.m.
April 28 at Milwaukee, 7:40 p.m.
April 29 at Milwaukee, 7:40 p.m.
April 30 at Milwaukee, 1:40 p.m.
May 1 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
May 2 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
May 3 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
May 5 Pittsburgh, 9:40 p.m.
May 6 Pittsburgh, 9:40 p.m.
May 7 Pittsburgh, 3:40 p.m.
May 8 N.Y. Mets, 9:40 p.m.
May 9 N.Y. Mets, 7:15 p.m.
May 10 N.Y. Mets, 4:10 p.m.
May 11 at Texas, 8:05 p.m.
May 12 at Texas, 8:05 p.m.
May 13 at Texas, 8:05 p.m.
May 15 at Colorado, 8:40 p.m.
May 16 at Colorado, 3:10 p.m.
May 17 at Colorado, 3:10 p.m.
May 18 San Francisco, 9:40 p.m.
May 19 San Francisco, 9:40 p.m.
May 20 San Francisco, 3:40 p.m.
May 21 Colorado, 9:40 p.m.
May 22 Colorado, 9:40 p.m.
May 23 Colorado, 10:10 p.m.
May 24 Colorado, 4:10 p.m.
May 25 at San Francisco, 5:05 p.m.
May 26 at San Francisco, 9:45 p.m.
May 27 at San Francisco, 3:45 p.m.
May 29 at Seattle, 10:10 p.m.
May 30 at Seattle, 10:10 p.m.
May 31 at Seattle, 4:10 p.m.
June 1 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.
June 2 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.
June 3 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.
June 4 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.
June 5 Washington, 9:40 p.m.
June 6 Washington, 4:10 p.m.
June 7 Washington, 3:15 p.m.
June 9 at Miami, 6:40 p.m.
June 10 at Miami, 6:40 p.m.
June 11 at Miami, 1:10 p.m.
June 12 at Cincinnati, 7:15 p.m.
June 13 at Cincinnati, 4:10 p.m.
June 14 at Cincinnati, 1:40 p.m.
June 15 L.A. Angels, 9:40 p.m.
June 16 L.A. Angels, 9:40 p.m.
June 17 L.A. Angels, 3:40 p.m.
June 19 Minnesota, 9:45 p.m.
June 20 Minnesota, 10:10 p.m.
June 21 Minnesota, 3:15 p.m.
June 22 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 23 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 24 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 25 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 26 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
June 27 at Tampa Bay, 6:10 p.m.
June 28 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
June 29 San Francisco, 9:40 p.m.
June 30 San Francisco, 9:40 p.m.
July 1 San Francisco, 9:40 p.m.
July 3 Milwaukee, 9:40 p.m.
July 4 Milwaukee, 9:40 p.m.
July 5 Milwaukee, 4:10 p.m.
July 6 at San Diego, 9:40 p.m.
July 7 at San Diego, 9:40 p.m.
July 8 at San Diego, 10:10 p.m.
July 9 at San Diego, 9:40 p.m.
July 10 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
July 11 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
July 12 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
July 17 St. Louis, 9:40 p.m.
July 18 St. Louis, 4:10 p.m.
July 19 St. Louis, 4:10 p.m.
July 20 Athletics, 9:40 p.m.
July 21 Athletics, 9:40 p.m.
July 22 Athletics, 3:40 p.m.
July 24 at Washington, 6:45 p.m.
July 25 at Washington, 4:05 p.m.
July 26 at Washington, 1:35 p.m.
July 27 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
July 28 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
July 29 at Pittsburgh, 12:35 p.m.
July 31 at Cleveland, 7:10 p.m.
Aug. 1 at Cleveland, 7:15 p.m.
Aug. 2 at Cleveland, 1:40 p.m.
Aug. 3 San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 4 San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 5 San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 6 San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 7 L.A. Dodgers, 9:40 p.m.
Aug. 8 L.A. Dodgers, 8:10 p.m.
Aug. 9 L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
Aug. 10 Colorado, 9:40 p.m.
Aug. 11 Colorado, 9:40 p.m.
Aug. 12 Colorado, 3:40 p.m.
Aug. 14 at Atlanta, 7:15 p.m.
Aug. 15 at Atlanta, 7:15 p.m.
Aug. 16 at Atlanta, 1:35 p.m.
Aug. 17 at Boston, 7:10 p.m.
Aug. 18 at Boston, 7:10 p.m.
Aug. 19 at Boston, 4:10 p.m.
Aug. 21 Cincinnati, 9:40 p.m.
Aug. 22 Cincinnati, 8:10 p.m.
Aug. 23 Cincinnati, 4:15 p.m.
Aug. 24 Chicago Cubs, 9:40 p.m.
Aug. 25 Chicago Cubs, 9:40 p.m.
Aug. 26 Chicago Cubs, 3:40 p.m.
Aug. 27 at San Francisco, 9:45 p.m.
Aug. 28 at San Francisco, 10:15 p.m.
Aug. 29 at San Francisco, 10:05 p.m.
Aug. 30 at San Francisco, 4:05 p.m.
Aug. 31 Philadelphia, 9:40 p.m.
Sept. 1 Philadelphia, 9:40 p.m.
Sept. 2 Philadelphia, 3:40 p.m.
Sept. 4 at Houston, 8:10 p.m.
Sept. 5 at Houston, 7:15 p.m.
Sept. 6 at Houston, 2:10 p.m.
Sept. 7 at Kansas City, 2:10 p.m.
Sept. 8 at Kansas City, 7:40 p.m.
Sept. 9 at Kansas City, 7:40 p.m.
Sept. 11 Texas, 9:40 p.m.
Sept. 12 Texas, 8:10 p.m.
Sept. 13 Texas, 4:10 p.m.
Sept. 14 Miami, 9:40 p.m.
Sept. 15 Miami, 9:40 p.m.
Sept. 16 Miami, 9:40 p.m.
Sept. 18 N.Y. Yankees, 9:40 p.m.
Sept. 19 N.Y. Yankees, 8:10 p.m.
Sept. 20 N.Y. Yankees, 4:10 p.m.
Sept. 22 at Colorado, 8:40 p.m.
Sept. 23 at Colorado, 8:40 p.m.
Sept. 24 at Colorado, 3:10 p.m.
Sept. 25 at San Diego, 9:40 p.m.
Sept. 26 at San Diego, 8:40 p.m.
Sept. 27 at San Diego, 3:10 p.m.
