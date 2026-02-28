Women’s College Basketball Scores

Saturday, Feb. 28
EAST
Army 61, Lafayette 42
Boston University 79, American 76, OT
Bucknell 57, Lehigh 45
Buffalo 69, Toledo 66
Columbia 59, Brown 56
Delaware State 75, North Carolina Central 66
Fairfield 67, Sacred Heart 50
Fairleigh Dickinson 82, LIU 49
George Mason 65, Duquesne 48
Holy Cross 66, Loyola (MD) 48
La Salle 70, Loyola Chicago 57
Le Moyne 53, New Haven 48
Maine 74, Binghamton 67
Manhattan 68, Saint Peter’s 49
Maryland-Eastern Shore 74, South Carolina State 33
Mercyhurst 68, Stonehill 55
Merrimack 60, Niagara 44
Middle Tennessee 67, Delaware 53
Mount St Marys 54, Rider 46
NJIT 75, Bryant 42
Navy 73, Colgate 63
New Hampshire 45, Albany 42
Penn 89, Dartmouth 66
Princeton 62, Harvard 49
Quinnipiac 75, Canisius 37
Rhode Island 72, George Washington 48
Richmond 72, Saint Joseph’s 61
Robert Morris 62, Wright State 50
Siena 67, Marist 57
St. Bonaventure 77, Fordham 69
St. Francis (PA) 82, Central Connecticut 63
UMBC 66, UMass Lowell 43
Yale 57, Cornell 45
SOUTH
Alabama A&M 51, Alabama State 43
Belmont 88, Indiana State 79
Davidson 74, Saint Louis 62
East Carolina 64, Charlotte 57
East Tennessee State 46, Samford 39
Furman 64, Wofford 42
Grambling State 79, Florida A&M 65
Howard 84, Morgan State 65
Liberty 60, Western Kentucky 54
Longwood 89, Presbyterian 57
McNeese 73, New Orleans 49
Mercer 68, Chattanooga 55
Murray State 99, Evansville 80
Nicholls State 57, Southeastern Louisiana 55
Norfolk State 73, Coppin State 34
Radford 65, Gardner-Webb 59
Southern University 73, Bethune-Cookman 47
Temple 86, UAB 57
Tennessee State 67, Tennessee-Martin 60
Tulane 62, Wichita State 54
UNC Greensboro 68, Western Carolina 54
USC Upstate 55, High Point 50
Winthrop 77, Charleston Southern 55
MIDWEST
Ball State 86, Ohio 85
Chicago State 84, Wagner 75
Cleveland State 73, Oakland 59
Dayton 79, VCU 62
Denver 71, Omaha 50
Detroit Mercy 70, Northern Kentucky 69
Drake 83, Southern Illinois 68
IUPUI 80, Milwaukee 77, OT
Illinois State 83, Valparaiso 42
Indiana 93, Penn State 59
Kent State 63, Central Michigan 56
Lindenwood 50, Western Illinois 49
Miami (OH) 74, Akron 56
Michigan 87, Maryland 69
Nebraska 93, Rutgers 52
North Dakota State 95, North Dakota 70
Northern Illinois 70, Eastern Michigan 61
Northern Iowa 82, UIC 68
Purdue Fort Wayne 71, Green Bay 66
SIU Edwardsville 70, Eastern Illinois 43
South Dakota State 82, South Dakota 49
Southeast Missouri State 83, Tennessee Tech 61
UMass 64, Western Michigan 48
SOUTHWEST
Abilene Christian 58, Utah Valley 57
Alcorn State 48, Prairie View A&M 38
Arkansas-Pine Bluff 68, Mississippi Valley State 48
California Baptist 76, Tarleton State 67
Jackson State 65, Texas Southern 52
Kennesaw State 58, UTEP 57
Lamar 80, Incarnate Word 69
Louisiana Tech 75, Sam Houston 60
Northwestern State 63, Texas A&M-CC 35
Oklahoma State 70, Kansas 56
Oral Roberts 67, St. Thomas 52
Rice 105, Tulsa 65
South Florida 66, North Texas 63
Southern Indiana 68, Little Rock 63
Stephen F. Austin 71, Houston Christian 47
UT Rio Grande Valley 71, East Texas A&M 64
FAR WEST
BYU 75, Colorado 62
Boise State 75, Utah State 59
Colorado State 66, Air Force 52
Eastern Washington 81, Northern Arizona 61
Grand Canyon 65, San Jose State 52
Idaho 55, Northern Colorado 41
Idaho State 59, Weber State 54
Jacksonville State 57, New Mexico State 38
Long Beach State 72, Cal State Bakersfield 62, OT
Loyola Marymount 71, Oregon State 69, OT
Montana 55, Portland State 53
Montana State 61, Sacramento State 54
New Mexico 63, Nevada 56
Pepperdine 81, Seattle 67
Portland 92, Gonzaga 91, OT
San Diego 64, Pacific 59
San Diego State 70, Wyoming 51
Santa Clara 90, San Francisco 82, OT
UC Riverside 70, Cal State Northridge 61
UC San Diego 85, Cal Poly 61
UC Santa Barbara 70, UC Irvine 62
UNLV 68, Fresno State 54
Utah 81, Arizona 67
Utah Tech 83, Southern Utah 66
Washington State 57, Saint Mary’s 50
