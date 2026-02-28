Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

February 28, 2026, 11:00 PM

Saturday, Feb. 28

EAST

Army 61, Lafayette 42

Boston University 79, American 76, OT

Bucknell 57, Lehigh 45

Buffalo 69, Toledo 66

Columbia 59, Brown 56

Delaware State 75, North Carolina Central 66

Fairfield 67, Sacred Heart 50

Fairleigh Dickinson 82, LIU 49

George Mason 65, Duquesne 48

Holy Cross 66, Loyola (MD) 48

La Salle 70, Loyola Chicago 57

Le Moyne 53, New Haven 48

Maine 74, Binghamton 67

Manhattan 68, Saint Peter’s 49

Maryland-Eastern Shore 74, South Carolina State 33

Mercyhurst 68, Stonehill 55

Merrimack 60, Niagara 44

Middle Tennessee 67, Delaware 53

Mount St Marys 54, Rider 46

NJIT 75, Bryant 42

Navy 73, Colgate 63

New Hampshire 45, Albany 42

Penn 89, Dartmouth 66

Princeton 62, Harvard 49

Quinnipiac 75, Canisius 37

Rhode Island 72, George Washington 48

Richmond 72, Saint Joseph’s 61

Robert Morris 62, Wright State 50

Siena 67, Marist 57

St. Bonaventure 77, Fordham 69

St. Francis (PA) 82, Central Connecticut 63

UMBC 66, UMass Lowell 43

Yale 57, Cornell 45

SOUTH

Alabama A&M 51, Alabama State 43

Belmont 88, Indiana State 79

Davidson 74, Saint Louis 62

East Carolina 64, Charlotte 57

East Tennessee State 46, Samford 39

Furman 64, Wofford 42

Grambling State 79, Florida A&M 65

Howard 84, Morgan State 65

Liberty 60, Western Kentucky 54

Longwood 89, Presbyterian 57

McNeese 73, New Orleans 49

Mercer 68, Chattanooga 55

Murray State 99, Evansville 80

Nicholls State 57, Southeastern Louisiana 55

Norfolk State 73, Coppin State 34

Radford 65, Gardner-Webb 59

Southern University 73, Bethune-Cookman 47

Temple 86, UAB 57

Tennessee State 67, Tennessee-Martin 60

Tulane 62, Wichita State 54

UNC Greensboro 68, Western Carolina 54

USC Upstate 55, High Point 50

Winthrop 77, Charleston Southern 55

MIDWEST

Ball State 86, Ohio 85

Chicago State 84, Wagner 75

Cleveland State 73, Oakland 59

Dayton 79, VCU 62

Denver 71, Omaha 50

Detroit Mercy 70, Northern Kentucky 69

Drake 83, Southern Illinois 68

IUPUI 80, Milwaukee 77, OT

Illinois State 83, Valparaiso 42

Indiana 93, Penn State 59

Kent State 63, Central Michigan 56

Lindenwood 50, Western Illinois 49

Miami (OH) 74, Akron 56

Michigan 87, Maryland 69

Nebraska 93, Rutgers 52

North Dakota State 95, North Dakota 70

Northern Illinois 70, Eastern Michigan 61

Northern Iowa 82, UIC 68

Purdue Fort Wayne 71, Green Bay 66

SIU Edwardsville 70, Eastern Illinois 43

South Dakota State 82, South Dakota 49

Southeast Missouri State 83, Tennessee Tech 61

UMass 64, Western Michigan 48

SOUTHWEST

Abilene Christian 58, Utah Valley 57

Alcorn State 48, Prairie View A&M 38

Arkansas-Pine Bluff 68, Mississippi Valley State 48

California Baptist 76, Tarleton State 67

Jackson State 65, Texas Southern 52

Kennesaw State 58, UTEP 57

Lamar 80, Incarnate Word 69

Louisiana Tech 75, Sam Houston 60

Northwestern State 63, Texas A&M-CC 35

Oklahoma State 70, Kansas 56

Oral Roberts 67, St. Thomas 52

Rice 105, Tulsa 65

South Florida 66, North Texas 63

Southern Indiana 68, Little Rock 63

Stephen F. Austin 71, Houston Christian 47

UT Rio Grande Valley 71, East Texas A&M 64

FAR WEST

BYU 75, Colorado 62

Boise State 75, Utah State 59

Colorado State 66, Air Force 52

Eastern Washington 81, Northern Arizona 61

Grand Canyon 65, San Jose State 52

Idaho 55, Northern Colorado 41

Idaho State 59, Weber State 54

Jacksonville State 57, New Mexico State 38

Long Beach State 72, Cal State Bakersfield 62, OT

Loyola Marymount 71, Oregon State 69, OT

Montana 55, Portland State 53

Montana State 61, Sacramento State 54

New Mexico 63, Nevada 56

Pepperdine 81, Seattle 67

Portland 92, Gonzaga 91, OT

San Diego 64, Pacific 59

San Diego State 70, Wyoming 51

Santa Clara 90, San Francisco 82, OT

UC Riverside 70, Cal State Northridge 61

UC San Diego 85, Cal Poly 61

UC Santa Barbara 70, UC Irvine 62

UNLV 68, Fresno State 54

Utah 81, Arizona 67

Utah Tech 83, Southern Utah 66

Washington State 57, Saint Mary’s 50

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

