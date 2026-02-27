Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 27, 2026, 10:00 PM

Friday, Feb. 27

EAST

Brown 62, Cornell 47

Columbia 68, Yale 47

Drexel 72, Northeastern 61

Elon 58, Hofstra 56

Georgia Southern 78, Marshall 72, OT

Harvard 60, Penn 46

North Carolina A&T 71, Monmouth 65

Princeton 97, Dartmouth 47

Stony Brook 67, Hampton 58

SOUTH

Austin Peay 48, Lipscomb 43

Charleston 70, William & Mary 48

Eastern Kentucky 100, Bellarmine 43

Florida Gulf Coast 67, Stetson 55

Georgia State 74, Louisiana 68

Jacksonville 79, North Florida 71

James Madison 72, Coastal Carolina 56

North Alabama 118, West Georgia 107, 4OT

Old Dominion 75, Appalachian State 65

South Alabama 76, Troy 69

Southern Miss 68, Louisiana-Monroe 61

Towson 63, Campbell 55

SOUTHWEST

Arkansas State 87, Texas State 53

Central Arkansas 65, Queens 47

FAR WEST

Hawai’i 67, UC Davis 46

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

