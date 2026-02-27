Women’s College Basketball Scores

Friday, Feb. 27
EAST
Brown 62, Cornell 47
Columbia 68, Yale 47
Drexel 72, Northeastern 61
Elon 58, Hofstra 56
Georgia Southern 78, Marshall 72, OT
Harvard 60, Penn 46
North Carolina A&T 71, Monmouth 65
Princeton 97, Dartmouth 47
Stony Brook 67, Hampton 58
SOUTH
Austin Peay 48, Lipscomb 43
Charleston 70, William & Mary 48
Eastern Kentucky 100, Bellarmine 43
Florida Gulf Coast 67, Stetson 55
Georgia State 74, Louisiana 68
Jacksonville 79, North Florida 71
James Madison 72, Coastal Carolina 56
North Alabama 118, West Georgia 107, 4OT
Old Dominion 75, Appalachian State 65
South Alabama 76, Troy 69
Southern Miss 68, Louisiana-Monroe 61
Towson 63, Campbell 55
SOUTHWEST
Arkansas State 87, Texas State 53
Central Arkansas 65, Queens 47
FAR WEST
Hawai’i 67, UC Davis 46
___
