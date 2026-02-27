Live Radio
Home » Sports » Women's College Basketball Scores

Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 27, 2026, 12:00 AM

Thursday, Feb. 26

EAST

Delaware State 71, South Carolina State 38

Fairleigh Dickinson 66, Le Moyne 38

Iona 65, Manhattan 59

Maine 60, Albany 59

Marist 48, Saint Peter’s 45

Maryland-Eastern Shore 58, North Carolina Central 55

Mercyhurst 75, Central Connecticut 66

Merrimack 71, Canisius 55

Mount St Marys 66, Sacred Heart 61

New Hampshire 67, Binghamton 48

Quinnipiac 54, Niagara 38

Siena 67, Rider 55

Stonehill 58, St. Francis (PA) 55

UConn 84, Georgetown 52

UMBC 65, Bryant 59, 2OT

Vermont 68, UMass Lowell 37

Villanova 82, Seton Hall 52

Wagner 64, New Haven 62

Western Kentucky 73, Delaware 71

SOUTH

Duke 80, Florida State 52

East Tennessee State 58, Mercer 51

Florida 74, Ole Miss 67

Grambling State 71, Bethune-Cookman 68, OT

Howard 75, Coppin State 67

Kentucky 63, Auburn 56

LSU 89, Tennessee 73

Liberty 65, Middle Tennessee 37

Louisville 69, Georgia Tech 50

McNeese 69, Nicholls State 59

Miami (FL) 79, Pittsburgh 58

Murray State 115, Indiana State 67

Norfolk State 69, Morgan State 60

North Carolina 82, Virginia 70

North Carolina State 65, Wake Forest 56

Samford 77, Chattanooga 70

South Carolina 112, Missouri 71

Southeastern Louisiana 74, New Orleans 64

Southern University 80, Florida A&M 61

Tennessee Tech 80, Tennessee-Martin 68

Vanderbilt 85, Alabama 60

MIDWEST

Creighton 69, Providence 49

Drake 87, Evansville 85

Illinois State 78, Southern Illinois 60

Iowa 82, Illinois 78

LIU 83, Chicago State 68

Lindenwood 80, Eastern Illinois 43

Missouri State 69, Florida International 38

Northern Iowa 92, Valparaiso 54

Notre Dame 72, Syracuse 62

Southeast Missouri State 89, Tennessee State 52

UIC 66, Bradley 53

Western Illinois 79, SIU Edwardsville 61

SOUTHWEST

Abilene Christian 76, Utah Tech 66

Alcorn State 68, Texas Southern 54

California Baptist 79, UT Arlington 72

East Texas A&M 56, Texas A&M-CC 55

Jackson State 63, Prairie View A&M 59

Lamar 63, Houston Christian 60, OT

Little Rock 73, Morehead State 68

Northwestern State 64, UT Rio Grande Valley 59, OT

Oklahoma 89, Arkansas 44

Stephen F. Austin 93, Incarnate Word 71

Texas A&M 68, Mississippi State 64

UTEP 66, Jacksonville State 64

Utah Valley 65, Tarleton State 51

FAR WEST

Gonzaga 75, Saint Mary’s 67

Idaho 85, Northern Arizona 57

Long Beach State 67, Cal Poly 57

Loyola Marymount 66, San Francisco 57

New Mexico State 52, Kennesaw State 40

Northern Colorado 70, Eastern Washington 65

Oregon State 83, San Diego 49

Pepperdine 70, Portland 63

Sacramento State 75, Montana 57

Santa Clara 87, Pacific 79

Stanford 87, SMU 57

UC Irvine 60, Cal State Northridge 57

UC San Diego 85, Cal State Bakersfield 79

UC Santa Barbara 61, UC Riverside 57

Washington State 69, Seattle 55

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up