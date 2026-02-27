Women’s College Basketball Scores

Thursday, Feb. 26
EAST
Delaware State 71, South Carolina State 38
Fairleigh Dickinson 66, Le Moyne 38
Iona 65, Manhattan 59
Maine 60, Albany 59
Marist 48, Saint Peter’s 45
Maryland-Eastern Shore 58, North Carolina Central 55
Mercyhurst 75, Central Connecticut 66
Merrimack 71, Canisius 55
Mount St Marys 66, Sacred Heart 61
New Hampshire 67, Binghamton 48
Quinnipiac 54, Niagara 38
Siena 67, Rider 55
Stonehill 58, St. Francis (PA) 55
UConn 84, Georgetown 52
UMBC 65, Bryant 59, 2OT
Vermont 68, UMass Lowell 37
Villanova 82, Seton Hall 52
Wagner 64, New Haven 62
Western Kentucky 73, Delaware 71
SOUTH
Duke 80, Florida State 52
East Tennessee State 58, Mercer 51
Florida 74, Ole Miss 67
Grambling State 71, Bethune-Cookman 68, OT
Howard 75, Coppin State 67
Kentucky 63, Auburn 56
LSU 89, Tennessee 73
Liberty 65, Middle Tennessee 37
Louisville 69, Georgia Tech 50
McNeese 69, Nicholls State 59
Miami (FL) 79, Pittsburgh 58
Murray State 115, Indiana State 67
Norfolk State 69, Morgan State 60
North Carolina 82, Virginia 70
North Carolina State 65, Wake Forest 56
Samford 77, Chattanooga 70
South Carolina 112, Missouri 71
Southeastern Louisiana 74, New Orleans 64
Southern University 80, Florida A&M 61
Tennessee Tech 80, Tennessee-Martin 68
Vanderbilt 85, Alabama 60
MIDWEST
Creighton 69, Providence 49
Drake 87, Evansville 85
Illinois State 78, Southern Illinois 60
Iowa 82, Illinois 78
LIU 83, Chicago State 68
Lindenwood 80, Eastern Illinois 43
Missouri State 69, Florida International 38
Northern Iowa 92, Valparaiso 54
Notre Dame 72, Syracuse 62
Southeast Missouri State 89, Tennessee State 52
UIC 66, Bradley 53
Western Illinois 79, SIU Edwardsville 61
SOUTHWEST
Abilene Christian 76, Utah Tech 66
Alcorn State 68, Texas Southern 54
California Baptist 79, UT Arlington 72
East Texas A&M 56, Texas A&M-CC 55
Jackson State 63, Prairie View A&M 59
Lamar 63, Houston Christian 60, OT
Little Rock 73, Morehead State 68
Northwestern State 64, UT Rio Grande Valley 59, OT
Oklahoma 89, Arkansas 44
Stephen F. Austin 93, Incarnate Word 71
Texas A&M 68, Mississippi State 64
UTEP 66, Jacksonville State 64
Utah Valley 65, Tarleton State 51
FAR WEST
Gonzaga 75, Saint Mary’s 67
Idaho 85, Northern Arizona 57
Long Beach State 67, Cal Poly 57
Loyola Marymount 66, San Francisco 57
New Mexico State 52, Kennesaw State 40
Northern Colorado 70, Eastern Washington 65
Oregon State 83, San Diego 49
Pepperdine 70, Portland 63
Sacramento State 75, Montana 57
Santa Clara 87, Pacific 79
Stanford 87, SMU 57
UC Irvine 60, Cal State Northridge 57
UC San Diego 85, Cal State Bakersfield 79
UC Santa Barbara 61, UC Riverside 57
Washington State 69, Seattle 55
