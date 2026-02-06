Live Radio
Home » Sports » WM Phoenix Open Par Scores

WM Phoenix Open Par Scores

The Associated Press

February 6, 2026, 8:35 PM

Friday

At Stadium Course

Scottsdale, Ariz.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,261; Par: 71

Second Round

Ryo Hisatsune 68-63—131 -11
Hideki Matsuyama 68-64—132 -10
Pierceson Coody 66-68—134 -8
Chris Gotterup 63-71—134 -8
Akshay Bhatia 68-67—135 -7
Matt Fitzpatrick 65-70—135 -7
Si Woo Kim 73-62—135 -7
John Parry 69-66—135 -7
Sahith Theegala 70-65—135 -7
Zachary Bauchou 68-68—136 -6
Nicolai Hojgaard 66-70—136 -6
Stephan Jaeger 70-66—136 -6
Michael Kim 71-65—136 -6
Jake Knapp 67-69—136 -6
Min Woo Lee 71-65—136 -6
Maverick McNealy 67-69—136 -6
Kevin Roy 67-69—136 -6
Sam Stevens 66-70—136 -6
Brian Campbell 68-69—137 -5
A.J. Ewart 69-68—137 -5
Max Homa 69-68—137 -5
Mackenzie Hughes 68-69—137 -5
Rasmus Neergaard-Petersen 67-70—137 -5
Chandler Phillips 69-68—137 -5
Kristoffer Reitan 70-67—137 -5
Davis Thompson 69-68—137 -5
Michael Thorbjornsen 66-71—137 -5
Daniel Berger 67-71—138 -4
Zecheng Dou 72-66—138 -4
Ryan Fox 69-69—138 -4
Ben Griffin 71-67—138 -4
Rasmus Hojgaard 68-70—138 -4
Chad Ramey 71-67—138 -4
Scottie Scheffler 73-65—138 -4
Sami Valimaki 70-68—138 -4
Sudarshan Yellamaraju 74-64—138 -4
Keita Nakajima 72-63—135 -3
Michael Brennan 70-69—139 -3
Jacob Bridgeman 71-68—139 -3
Harris English 70-69—139 -3
Rickie Fowler 71-68—139 -3
Viktor Hovland 69-70—139 -3
Takumi Kanaya 71-68—139 -3
Tom Kim 73-66—139 -3
Max McGreevy 67-72—139 -3
Mac Meissner 71-68—139 -3
Keith Mitchell 68-71—139 -3
Adrien Saddier 68-71—139 -3
Neal Shipley 69-70—139 -3
Nick Taylor 71-68—139 -3
Cameron Young 70-69—139 -3
Cameron Davis 72-68—140 -2
Joe Highsmith 70-70—140 -2
Rico Hoey 71-69—140 -2
Kurt Kitayama 69-71—140 -2
Christo Lamprecht 67-73—140 -2
Patrick Rodgers 72-68—140 -2
Jordan L. Smith 70-70—140 -2
Sepp Straka 71-69—140 -2
John VanDerLaan 68-72—140 -2
Gary Woodland 69-71—140 -2
Kensei Hirata 68-69—137 -1
Bud Cauley 70-71—141 -1
Wyndham Clark 73-68—141 -1
John Keefer 69-72—141 -1
Seonghyeon Kim 70-71—141 -1
Patton Kizzire 72-69—141 -1
Hank Lebioda 70-71—141 -1
Collin Morikawa 72-69—141 -1
J.T. Poston 74-67—141 -1
Xander Schauffele 71-70—141 -1
Alex Smalley 74-67—141 -1
Seung-taek Lee 71-63—134 E
Joel Dahmen 71-71—142 E
Adrien Dumont De Chassart 70-72—142 E
Max Greyserman 71-71—142 E
Emiliano Grillo 70-72—142 E
Thorbjorn Olesen 72-70—142 E
Christiaan Bezuidenhout 71-72—143 +1
Rafael Campos 70-73—143 +1
Mark Hubbard 69-74—143 +1
Chris Kirk 69-74—143 +1
Peter Malnati 73-70—143 +1
Karl Vilips 73-70—143 +1
Vince Whaley 72-71—143 +1
Daniel Brown 73-71—144 +2
Corey Conners 72-72—144 +2
Austin Eckroat 74-70—144 +2
Garrick Higgo 76-68—144 +2
Tom Hoge 71-73—144 +2
Jeffrey Kang 71-73—144 +2
Brooks Koepka 75-69—144 +2
Matthew McCarty 74-70—144 +2
Erik Van Rooyen 71-73—144 +2
Chandler Blanchet 74-71—145 +3
Tony Finau 73-72—145 +3
Charley Hoffman 73-72—145 +3
Billy Horschel 75-70—145 +3
Hao-Tong Li 71-74—145 +3
Matthieu Pavon 73-72—145 +3
Marcelo Rozo 73-72—145 +3
Jordan Spieth 70-75—145 +3
Davis Chatfield 74-72—146 +4
Nicolas Echavarria 73-73—146 +4
Brice Garnett 74-72—146 +4
Pontus Nyholm 74-72—146 +4
Marco Penge 71-75—146 +4
Matti Schmid 77-69—146 +4
Austin Smotherman 70-76—146 +4
Sam Burns 72-75—147 +5
Harry Hall 72-75—147 +5
Brian Harman 74-73—147 +5
Aldrich Potgieter 73-74—147 +5
Webb Simpson 72-76—148 +6
Andrew Novak 76-73—149 +7
Davis Riley 73-76—149 +7
Adam Schenk 73-76—149 +7
Alejandro Tosti 75-75—150 +8
Danny Walker 73-77—150 +8
Eric Cole 72-79—151 +9
William Mouw 76-77—153 +11
Thomas Avant 82-77—159 +17
Emilio Gonzalez 76-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up