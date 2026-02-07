Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 7, 2026, 3:05 PM

Saturday, Feb. 7

ALPINE

MEN’S DOWNHILL

CROSS COUNTRY SKIING

Franjo von Allmen, Switzerland – gold

Giovanni Franzoni, Italy – silver

Dominik Paris, Italy – bronze

_____

CROSS-COUNTRY SKIING

WOMEN’S 10KM + 10KM SKIATHLON

Frida Karlsson, Sweden – gold

Ebba Andersson, Sweden – silver

Heidi Weng, Norway – bronze

_____

SPEED SKATING

WOMEN’S 3000M

Francesca Lollobrigida, Italy – gold

Ragne Wiklund, Norway – silver

Valérie Maltais, Canada – bronze

_____

SKI JUMPING

WOMEN’S NORMAL HILL INDIVIDUAL

Anna Odine Strom, Norway – gold

Nika Prevc, Slovenia – silver

Nozomi Maruyama, Japan

_____

SNOWBOARDING

MEN’S BIG AIR

Kira Kimura, Japan – gold

Ryoma Kimata, Japan – silver

Su Yiming, China – bronze

_____

