Winter Olympics Daily Medals List

Saturday, Feb. 7
ALPINE
MEN’S DOWNHILL
Franjo von Allmen, Switzerland – gold
Giovanni Franzoni, Italy – silver
Dominik Paris, Italy – bronze
_____
CROSS-COUNTRY SKIING
WOMEN’S 10KM + 10KM SKIATHLON
Frida Karlsson, Sweden – gold
Ebba Andersson, Sweden – silver
Heidi Weng, Norway – bronze
_____
SPEED SKATING
WOMEN’S 3000M
Francesca Lollobrigida, Italy – gold
Ragne Wiklund, Norway – silver
Valérie Maltais, Canada – bronze
_____
SKI JUMPING
WOMEN’S NORMAL HILL INDIVIDUAL
Anna Odine Strom, Norway – gold
Nika Prevc, Slovenia – silver
Nozomi Maruyama, Japan
_____
SNOWBOARDING
MEN’S BIG AIR
Kira Kimura, Japan – gold
Ryoma Kimata, Japan – silver
Su Yiming, China – bronze
_____
