Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 13, 2026, 5:05 PM

Friday, Feb. 13

BIATHLON

MEN’S 10KM SPRINT

Quentin Fillon Maillet, France – gold

Vetle Sjaastad Christiansen, Norway – silver

Sturla Holm Laegreid, Norway – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

MEN’S 10KM INTERVAL START FREE

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold

Mathis Desloges, France – silver

Einar Hedegart, Norway – bronze

___

FIGURE SKATING

MEN’S SINGLE SKATING

Mikhail Shaidorov, Kazakhstan – gold

Yuma Kagiyama, Japan – silver

Shun Sato, Japan – bronze

___

SKELETON

MEN’S

Matt Weston, Great Britain – gold

Axel Jungk, Germany – silver

Christopher Grotheer, German – bronze

___

SNOWBOARDING

MEN’S HALFPIPE

Yuto Totsuka, Japan – gold

Scotty James, Australia – silver

Ryusei Yamada, Japan – bronze

WOMEN’S SNOWBOARD CROSS

Josie Baff, Australia – gold

Eva Adamczykova, Czech Republic – silver

Michela Moioli, Italy – bronze

___

SPEED SKATING

MEN’S 10000M

Metodej Jilek, Czech Republic – gold

Vladimir Semirunniy, Poland – silver

Jorrit Bergsma, Netherlands – bronze

___

