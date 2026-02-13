Winter Olympics Daily Medals List

Friday, Feb. 13
BIATHLON
MEN’S 10KM SPRINT
Quentin Fillon Maillet, France – gold
Vetle Sjaastad Christiansen, Norway – silver
Sturla Holm Laegreid, Norway – bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
MEN’S 10KM INTERVAL START FREE
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold
Mathis Desloges, France – silver
Einar Hedegart, Norway – bronze
___
FIGURE SKATING
MEN’S SINGLE SKATING
Mikhail Shaidorov, Kazakhstan – gold
Yuma Kagiyama, Japan – silver
Shun Sato, Japan – bronze
___
SKELETON
MEN’S
Matt Weston, Great Britain – gold
Axel Jungk, Germany – silver
Christopher Grotheer, German – bronze
___
SNOWBOARDING
MEN’S HALFPIPE
Yuto Totsuka, Japan – gold
Scotty James, Australia – silver
Ryusei Yamada, Japan – bronze
WOMEN’S SNOWBOARD CROSS
Josie Baff, Australia – gold
Eva Adamczykova, Czech Republic – silver
Michela Moioli, Italy – bronze
___
SPEED SKATING
MEN’S 10000M
Metodej Jilek, Czech Republic – gold
Vladimir Semirunniy, Poland – silver
Jorrit Bergsma, Netherlands – bronze
___
