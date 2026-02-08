Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 8, 2026, 4:56 PM

Sunday, Feb. 8

ALPINE

WOMEN’S DOWNHILL

CROSS COUNTRY SKIING

Breezy Johnson, United States – gold

Emma Aicher, Germany – silver

Sofia Goggia, Italy – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

MEN’S 10KM + 10KM SKIATHLON

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold

Mathis Desloges, France – silver

Martin Loewstroem Nyenget, Norway – bronze

___

BIATHLON

MIXED RELAY 4 X 6KM (M+W)

Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon, France – gold

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Italy – silver

Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voight, Franziska Preuss, Germany – bronze

___

SNOWBOARD

WOMEN’S PARALLEL GIANT SLALOM

Zuzana Maderova, Czech Republic – gold

Sabine Payer, Austria – silver

Lucia Dalmasso, Italy – bronze

MEN’S PARALLEL GIANT SLALOM

Benjamin Karl, Austria – gold

Sangkyum Kim, Korea – silver

Tervel Zamfirov, Bulgaria – bronze

___

SPEEDSKATING

MEN’S 5000M

Sander Eitrem, Norway – gold

Metodej Jilek, Czech Republic – silver

Riccardo Lorello, Italy – bronze

___

FIGURE SKATING

TEAM

Ilia Malinin, United States – gold

Shun Sato, Japan – silver

Matteo Rizzo, Italy – bronze

___

