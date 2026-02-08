Winter Olympics Daily Medals List

Sunday, Feb. 8
ALPINE
WOMEN’S DOWNHILL
CROSS COUNTRY SKIING
Breezy Johnson, United States – gold
Emma Aicher, Germany – silver
Sofia Goggia, Italy – bronze
CROSS-COUNTRY SKIING
MEN’S 10KM + 10KM SKIATHLON
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold
Mathis Desloges, France – silver
Martin Loewstroem Nyenget, Norway – bronze
BIATHLON
MIXED RELAY 4 X 6KM (M+W)
Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon, France – gold
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Italy – silver
Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voight, Franziska Preuss, Germany – bronze
SNOWBOARD
WOMEN’S PARALLEL GIANT SLALOM
Zuzana Maderova, Czech Republic – gold
Sabine Payer, Austria – silver
Lucia Dalmasso, Italy – bronze
MEN’S PARALLEL GIANT SLALOM
Benjamin Karl, Austria – gold
Sangkyum Kim, Korea – silver
Tervel Zamfirov, Bulgaria – bronze
SPEEDSKATING
MEN’S 5000M
Sander Eitrem, Norway – gold
Metodej Jilek, Czech Republic – silver
Riccardo Lorello, Italy – bronze
FIGURE SKATING
TEAM
Ilia Malinin, United States – gold
Shun Sato, Japan – silver
Matteo Rizzo, Italy – bronze
