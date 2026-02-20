Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 20, 2026, 4:30 PM

Friday, Feb. 20

BIATHLON

MEN’S 15KM MASS START

Johannes Dale-Skjevdal, Norway – gold

Sturla Holm Laegreid, Norway – silver

Quentin Fillon Maillet, France – bronze

___

CURLING

MEN’S BRONZE MEDAL GAME

Magnus Ramsfjell, Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell, Gaute Nepstad, and Wilhelm Naess, Switzerland – bronze

___

FREESTYLE SKIING

MEN’S AERIALS

Xindi Wang, China – gold

Noe Roth, Switzerland – silver

Tianma Li, China – bronze

MEN’S HALFPIPE

Alex Ferreira, United States – gold

Henry Sildaru, Estonia – silver

Brendan Mackay, Canada – bronze

WOMEN’S SKI CROSS

Daniela Maier, Germany – gold

Fanny Smith, Switzerland – silver

Sandra Naeslund, Sweden – bronze

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

MEN’S 5000M RELAY

Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout, and Melle van ’t Wout, Netherlands – gold

Jongun Rim, Daeheon Hwang, Dong Min Shin, Jeongmin Lee, and Juneseo Lee, South Korea – silver

Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, and Andrea Cassinelli, Italy – bronze

WOMEN’S 1500 M

Gilli Kim, South Korea – gold

Minjeong Choi, South Korea – silver

Corinne Stoddard, United States – bronze

___

SPEEDSKATING

WOMEN’S 1500M

Antoinette Rijpma-de Jong, Netherlands – gold

Ragne Wiklund, Norway – silver

Valerie Maltais, Canada – bronze

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

