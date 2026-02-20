Winter Olympics Daily Medals List

Friday, Feb. 20
BIATHLON
MEN’S 15KM MASS START
Johannes Dale-Skjevdal, Norway – gold
Sturla Holm Laegreid, Norway – silver
Quentin Fillon Maillet, France – bronze
___
CURLING
MEN’S BRONZE MEDAL GAME
Magnus Ramsfjell, Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell, Gaute Nepstad, and Wilhelm Naess, Switzerland – bronze
___
FREESTYLE SKIING
MEN’S AERIALS
Xindi Wang, China – gold
Noe Roth, Switzerland – silver
Tianma Li, China – bronze
MEN’S HALFPIPE
Alex Ferreira, United States – gold
Henry Sildaru, Estonia – silver
Brendan Mackay, Canada – bronze
WOMEN’S SKI CROSS
Daniela Maier, Germany – gold
Fanny Smith, Switzerland – silver
Sandra Naeslund, Sweden – bronze
___
SHORT TRACK SPEED SKATING
MEN’S 5000M RELAY
Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout, and Melle van ’t Wout, Netherlands – gold
Jongun Rim, Daeheon Hwang, Dong Min Shin, Jeongmin Lee, and Juneseo Lee, South Korea – silver
Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, and Andrea Cassinelli, Italy – bronze
WOMEN’S 1500 M
Gilli Kim, South Korea – gold
Minjeong Choi, South Korea – silver
Corinne Stoddard, United States – bronze
___
SPEEDSKATING
WOMEN’S 1500M
Antoinette Rijpma-de Jong, Netherlands – gold
Ragne Wiklund, Norway – silver
Valerie Maltais, Canada – bronze
___
