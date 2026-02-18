Live Radio
Home » Sports » Winter Olympics Daily Medals List

Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 18, 2026, 3:45 PM

Wednesday, Feb. 18

ALPINE SKIING

WOMEN’S SLALOM

Mikaela Shiffrin, United States – gold

Camille Rast, Switzerland – silver

Anna Swenn Larsson, Sweden – bronze

___

BIATHLON

WOMEN’S 4 X 6KM RELAY

Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, and Julia Simon, France – gold

Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, and Hanna Oeberg, Sweden – silver

Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad, and Maren Kirkeeide, Norway – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

MEN’S TEAM SPRINT FREE

Norway – gold

United States – silver

Italy – bronze

WOMEN’S TEAM SPRINT FREE

Sweden – gold

Switzerland – silver

Germany – bronze

___

FREESTYLE SKIING

WOMEN’S AERIALS

Mengtao Xu, China – gold

Danielle Scott, Australia – silver

Qi Shao, China – bronze

___

SHORT TRACK SPEED SKATING

MEN’S 500M

Steven Dubois, Canada – gold

Melle van ’t Wout, Netherlands – silver

Jens van ’t Wout, Netherlands – bronze

WOMEN’S 3000M RELAY

Minjeong Choi, Gilli Kim, Dohee Noh, Soyeon Lee, and Sukhee Shim, South Korea – gold

Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, and Chiara Betti, Italy – silver

Danae Blais, Kim Boutin, Florence Brunelle, Rikki Doak, and Courtney Sarault, Canada – bronze

___

SNOWBOARDING

MEN’S SLOPESTYLE

Yiming Su, China – gold

Taiga Hasegawa, Japan – silver

Jake Canter, United States – bronze

WOMEN’S SLOPESTYLE

Mari Fukada, Japan – gold

Zoi Sadowski-Synnott, New Zealand – silver

Kokomo Murase, Japan – bronze

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up