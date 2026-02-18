Winter Olympics Daily Medals List

Wednesday, Feb. 18
ALPINE SKIING
WOMEN’S SLALOM
Mikaela Shiffrin, United States – gold
Camille Rast, Switzerland – silver
Anna Swenn Larsson, Sweden – bronze
___
BIATHLON
WOMEN’S 4 X 6KM RELAY
Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, and Julia Simon, France – gold
Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira Oeberg, and Hanna Oeberg, Sweden – silver
Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad, and Maren Kirkeeide, Norway – bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
MEN’S TEAM SPRINT FREE
Norway – gold
United States – silver
Italy – bronze
WOMEN’S TEAM SPRINT FREE
Sweden – gold
Switzerland – silver
Germany – bronze
___
FREESTYLE SKIING
WOMEN’S AERIALS
Mengtao Xu, China – gold
Danielle Scott, Australia – silver
Qi Shao, China – bronze
___
SHORT TRACK SPEED SKATING
MEN’S 500M
Steven Dubois, Canada – gold
Melle van ’t Wout, Netherlands – silver
Jens van ’t Wout, Netherlands – bronze
WOMEN’S 3000M RELAY
Minjeong Choi, Gilli Kim, Dohee Noh, Soyeon Lee, and Sukhee Shim, South Korea – gold
Arianna Sighel, Gloria Ioriatti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, and Chiara Betti, Italy – silver
Danae Blais, Kim Boutin, Florence Brunelle, Rikki Doak, and Courtney Sarault, Canada – bronze
___
SNOWBOARDING
MEN’S SLOPESTYLE
Yiming Su, China – gold
Taiga Hasegawa, Japan – silver
Jake Canter, United States – bronze
WOMEN’S SLOPESTYLE
Mari Fukada, Japan – gold
Zoi Sadowski-Synnott, New Zealand – silver
Kokomo Murase, Japan – bronze
___
