Winter Olympic Multi-Medalists

At Milan-Cortina
MEN
Six
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 6 gold
Five
Sturla Holm Laegreid, Norway, Biathlon, 3 silver, 2 bronze
Four
Jens van ’t Wout, Netherlands, Short Track Speed Skating, 3 gold, 1 bronze
Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 3 gold, 1 bronze
Three
Einar Hedegart, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 bronze
Eric Perrot, France, Biathlon, 2 gold, 1 silver
Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold
Jens Luraas Oftebro, Norway, Nordic Combined, 3 gold
Johannes Lamparter, Austria, Nordic Combined, 2 silver, 1 silver
Jordan Stolz, United States, Speed Skating, 2 gold, 1 silver
Kacper Tomasiak, Poland, Ski Jumping, 2 silver, 1 bronze
Loic Meillard, Switzerland, Alpine Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 2 silver, 1 bronze
Martin Loewstroem Nyenget, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Mathis Desloges, France, Cross-Country Skiing, 3 silver
Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 1 silver, 2 bronze
Zhongyan Ning, China, Speed Skating, 1 gold, 2 bronze
Two
Andrea Giovannini, Italy, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Axel Jungk, Germany, Skeleton, 2 silver
Ben Ogden, United States, Cross-Country Skiing, 2 silver
Christopher Grotheer, Germany, Skeleton, 2 bronze
Daeheon Hwang, South Korea, Short Track Speed Skating, 2 silver
Domen Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold
Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze
Eero Hirvonen, Finland, Nordic Combined, 1 silver, 1 bronze
Elia Barp, Italy, Cross-Country Skiing, 2 bronze
Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Emil Iversen, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Emilien Jacquelin, France, Biathlon, 1 gold, 1 bronze
Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Federico Pellegrino, Italy, Cross-Country Skiing, 2 bronze
Ikuma Horishima, Japan, Freestyle Skiing, 1 silver, 1 bronze
Ilkka Herola, Finland, Nordic Combined, 1 silver, 1 bronze
Jenning de Boo, Netherlands, Speed Skating, 2 silver
Joe Roth, Switzerland, Freestyle Skiing, 2 silver
Johan-Olav Botn, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver
Jongun Rim, South Korea, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Jorrit Bergsma, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Kristoffer Eriksen Sundal, Norway, Ski Jumping, 1 silver, 1 bronze
Luca Spechenhauser, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Martin Ponsiluoma, Sweden, 1 gold, 1 bronze
Matt Weston, Great Britain, Skeleton, 2 gold
Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold
Melle van ’t Wout, Netherlands, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Metodej Jilek, Czech Republic, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Mikael Kingsbury, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver
Noe Roth, Switzerland, Freestyle Skiing, 2 silver
Oriol Cardona Coll, Spain, Ski Mountaineering, 1 gold, 1 bronze
Pietro Sighel, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Ryuichi Kihara, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Shun Sato, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze
Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Steven Dubois, Canada, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Thibault Anselmet, France, Ski Mountaineering, 1 gold, 1 bronze
Thomas Nadalini, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver
Tianma Li, China, Freestyle Skiing, 2 bronze
Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Vetle Sjaastad Christiansen, Norway, Biathlon, 2 silver
Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver
Xindi Wang, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Yiming Su, China, Snowboard, 1 gold, 1 bronze
Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 2 silver
___
WOMEN
Four
Courtney Sarault, Canada, Speed Skating, 2 silver, 2 bronze
Julia Simon, France, Biathlon, 3 gold, 1 silver
Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 2 gold, 1 silver, 1 bronze
Three
Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 2 gold, 1 silver
Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 silver
Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 3 silver
Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver
Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 2 silver
Kim Gil-li, South Korea, Short Track Speed Skating, 2 gold, 1 bronze
Maren Kirkeeide, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Miho Takagi, Japan, Speed Skating, 3 bronze
Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Oceane Michelon, France, Biathlon, 2 gold, 1 silver
Ragne Wiklund, Norway, Speed Skating, 2 silver, 1 bronze
Valerie Maltais, Canada, Speed Skating, 1 gold, 2 bronze
Two
Ailing Eileen Gu, China, Freestyle Skiing, 2 silver
Alysa Liu, United States, Figure Skating, 2 gold
Ana Alonso Rodriguez, Spain, Ski Mountaineering, 2 bronze
Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Antoinette Rijpma-de Jong, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Chiara Betti, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Choi Min-jeong, South Korea, Sort Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Eirin Maria Kvandal, Norway, Ski Jumping, 2 silver
Elisa Confortola, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Elizabeth Lemley, United States, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Emily Harrop, France Ski Mountaineering, 1 gold, 1 silver
Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver
Federica Brignone, Italy, Alpine Skiing, 2 gold
Femke Kok, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Florence Brunelle, Canada, 1 Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold
Heidi Weng, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Ivanie Blondin, Canada, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Jacqueline Pfeifer, Germany, Skeleton, 2 bronze
Jaelin Kauf, United States, Freestyle Skiing, 2 silver
Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold
Jutta Leerdam, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Kaillie Ambruster Humphries, United States, Bobsled, 2 bronze
Kaori Skamoto, Japan, 2 silver
Kim Boutin, Canada, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Kokomo Murase, Japan, Snowboard, 1 gold, 1 bronze
Lara Michaela Kipp, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Laura Nolte, Germany, Bobsled, 1 gold, 1 silver
Linn Svahn, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver
Lisa Vittozzi, Italy, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Maja Dahlqvist, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Marianne Fatton, Switzerland, Ski Mountaineering, 1 gold 1 silver
Marijke Groenewoud, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Megan Oldham, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Mengtao Xu, China, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Michela Moioli, Italy, Snowboard, 1 silver, 1 bronze
Nozomi Maruyama, Japan, Ski Jumping, 2 bronze
Riku Miura, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Susanne Kreher, Germany, Skeleton, 2 silver
Xandra Velzeboer, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold
Zoi Sadowski-Synnott, New Zealand, Snowboard, 2 silver
_____
