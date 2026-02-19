Winter Olympic Multi-Medalists

At Milan-Cortina
MEN
Five
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 5 gold
Four
Sturla Holm Laegreid, Norway, Biathlon, 2 silver, 2 bronze
Three
Einar Hedegart, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 bronze
Eric Perrot, France, Biathlon, 2 gold, 1 silver
Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold
Jens Luraas Oftebro, Norway, Nordic Combined, 3 gold
Jens van ’t Wout, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold, 1 bronze
Johannes Lamparter, Austria, Nordic Combined, 2 silver, 1 silver
Jordan Stolz, United States, Speed Skating, 2 gold, 1 silver
Kacper Tomasiak, Poland, Ski Jumping, 2 silver, 1 bronze
Loic Meillard, Switzerland, Alpine Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 2 silver, 1 bronze
Mathis Desloges, France, Cross-Country Skiing, 3 silver
Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 3 gold
Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 1 silver, 2 bronze
Zhongyan Ning, China, Speed Skating, 1 gold, 2 bronze
Two
Axel Jungk, Germany, Skeleton, 2 silver
Ben Ogden, United States, Cross-Country Skiing, 2 silver
Christopher Grotheer, Germany, Skeleton, 2 bronze
Domen Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold
Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze
Eero Hirvonen, Finland, Nordic Combined, 1 silver, 1 bronze
Elia Barp, Italy, Cross-Country Skiing, 2 bronze
Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Emilien Jacquelin, France, Biathlon, 1 gold, 1 bronze
Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Federico Pellegrino, Italy, Cross-Country Skiing, 2 bronze
Ikuma Horishima, Japan, Freestyle Skiing, 1 silver, 1 bronze
Jenning de Boo, Netherlands, Speed Skating, 2 silver
Johan-Olav Botn, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver
Ilkka Herola, Finland, Nordic Combined, 1 silver, 1 bronze
Kristoffer Eriksen Sundal, Norway, Ski Jumping, 1 silver, 1 bronze
Martin Loewstroem Nyenget, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Martin Ponsiluoma, Sweden, 1 gold, 1 bronze
Matt Weston, Great Britain, Skeleton, 2 gold
Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold
Metodej Jilek, Czech Republic, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Mikael Kingsbury, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver
Ryuichi Kihara, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Shun Sato, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze
Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Steven Dubois, Canada, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver
Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Vetle Sjaastad Christiansen, Norway, Biathlon, 2 silver
Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver
Yiming Su, China, Snowboard, 1 gold, 1 bronze
Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 2 silver
___
WOMEN
Four
Courtney Sarault, Canada, Speed Skating, 2 silver, 2 bronze
Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 2 gold, 1 silver, 1 bronze
Three
Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 2 gold, 1 silver
Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 silver
Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 3 silver
Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver
Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 2 silver
Julia Simon, France, Biathlon, 3 gold
Maren Kirkeeide, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Miho Takagi, Japan, Speed Skating, 3 bronze
Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Two
Ailing Eileen Gu, China, Freestyle Skiing, 2 silver
Alysa Liu, United States, Figure Skating, 2 gold
Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Chiara Betti, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Eirin Maria Kvandal, Norway, Ski Jumping, 2 silver
Elisa Confortola, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Elizabeth Lemley, United States, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver
Federica Brignone, Italy, Alpine Skiing, 2 gold
Femke Kok, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Florence Brunelle, Canada, 1 Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold
Gilli Kim, South Korea, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Heidi Weng, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Jacqueline Pfeifer, Germany, Skeleton, 2 bronze
Jaelin Kauf, United States, Freestyle Skiing, 2 silver
Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold
Jutta Leerdam, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Kaori Skamoto, Japan, 2 silver
Kim Boutin, Canada, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Kokomo Murase, Japan, Snowboard, 1 gold, 1 bronze
Lara Michaela Kipp, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Linn Svahn, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver
Lisa Vittozzi, Italy, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Maja Dahlqvist, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Megan Oldham, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Michela Moioli, Italy, Snowboard, 1 silver, 1 bronze
Nozomi Maruyama, Japan, Ski Jumping, 2 bronze
Oceane Michelon, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Ragne Wiklund, Norway, Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Riku Miura, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Susanne Kreher, Germany, Skeleton, 2 silver
Valerie Maltais, Canada, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze
Xandra Velzeboer, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold
Zoi Sadowski-Synnott, New Zealand, Snowboard, 2 silver
_____
