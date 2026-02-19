Live Radio
Winter Olympic Multi-Medalists

The Associated Press

February 19, 2026, 5:30 PM

At Milan-Cortina

MEN

Five

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 5 gold

Four

Sturla Holm Laegreid, Norway, Biathlon, 2 silver, 2 bronze

Three

Einar Hedegart, Norway, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 bronze

Eric Perrot, France, Biathlon, 2 gold, 1 silver

Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold

Jens Luraas Oftebro, Norway, Nordic Combined, 3 gold

Jens van ’t Wout, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold, 1 bronze

Johannes Lamparter, Austria, Nordic Combined, 2 silver, 1 silver

Jordan Stolz, United States, Speed Skating, 2 gold, 1 silver

Kacper Tomasiak, Poland, Ski Jumping, 2 silver, 1 bronze

Loic Meillard, Switzerland, Alpine Skiing, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 2 silver, 1 bronze

Mathis Desloges, France, Cross-Country Skiing, 3 silver

Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 3 gold

Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 1 silver, 2 bronze

Zhongyan Ning, China, Speed Skating, 1 gold, 2 bronze

Two

Axel Jungk, Germany, Skeleton, 2 silver

Ben Ogden, United States, Cross-Country Skiing, 2 silver

Christopher Grotheer, Germany, Skeleton, 2 bronze

Domen Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold

Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze

Eero Hirvonen, Finland, Nordic Combined, 1 silver, 1 bronze

Elia Barp, Italy, Cross-Country Skiing, 2 bronze

Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Emilien Jacquelin, France, Biathlon, 1 gold, 1 bronze

Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Federico Pellegrino, Italy, Cross-Country Skiing, 2 bronze

Ikuma Horishima, Japan, Freestyle Skiing, 1 silver, 1 bronze

Jenning de Boo, Netherlands, Speed Skating, 2 silver

Johan-Olav Botn, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 silver

Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver

Ilkka Herola, Finland, Nordic Combined, 1 silver, 1 bronze

Kristoffer Eriksen Sundal, Norway, Ski Jumping, 1 silver, 1 bronze

Martin Loewstroem Nyenget, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze

Martin Ponsiluoma, Sweden, 1 gold, 1 bronze

Matt Weston, Great Britain, Skeleton, 2 gold

Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold

Metodej Jilek, Czech Republic, Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Mikael Kingsbury, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 silver

Ryuichi Kihara, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Shun Sato, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze

Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Steven Dubois, Canada, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver

Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze

Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze

Vetle Sjaastad Christiansen, Norway, Biathlon, 2 silver

Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver

Yiming Su, China, Snowboard, 1 gold, 1 bronze

Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 2 silver

WOMEN

Four

Courtney Sarault, Canada, Speed Skating, 2 silver, 2 bronze

Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 2 gold, 1 silver, 1 bronze

Three

Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 2 gold, 1 silver

Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 2 silver

Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 3 silver

Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver

Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 2 silver

Julia Simon, France, Biathlon, 3 gold

Maren Kirkeeide, Norway, Biathlon, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Miho Takagi, Japan, Speed Skating, 3 bronze

Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver, 1 bronze

Two

Ailing Eileen Gu, China, Freestyle Skiing, 2 silver

Alysa Liu, United States, Figure Skating, 2 gold

Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Chiara Betti, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver

Eirin Maria Kvandal, Norway, Ski Jumping, 2 silver

Elisa Confortola, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Elizabeth Lemley, United States, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze

Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver

Federica Brignone, Italy, Alpine Skiing, 2 gold

Femke Kok, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Florence Brunelle, Canada, 1 Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze

Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold

Gilli Kim, South Korea, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 bronze

Heidi Weng, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze

Jacqueline Pfeifer, Germany, Skeleton, 2 bronze

Jaelin Kauf, United States, Freestyle Skiing, 2 silver

Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold

Jutta Leerdam, Netherlands, Speed Skating, 1 gold, 1 silver

Kaori Skamoto, Japan, 2 silver

Kim Boutin, Canada, Short Track Speed Skating, 1 silver, 1 bronze

Kokomo Murase, Japan, Snowboard, 1 gold, 1 bronze

Lara Michaela Kipp, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze

Linn Svahn, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver

Lisa Vittozzi, Italy, Biathlon, 1 gold, 1 silver

Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver

Maja Dahlqvist, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze

Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze

Megan Oldham, Canada, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze

Michela Moioli, Italy, Snowboard, 1 silver, 1 bronze

Nozomi Maruyama, Japan, Ski Jumping, 2 bronze

Oceane Michelon, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver

Ragne Wiklund, Norway, Speed Skating, 1 silver, 1 bronze

Riku Miura, Japan, Figure Skating, 1 gold, 1 silver

Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze

Susanne Kreher, Germany, Skeleton, 2 silver

Valerie Maltais, Canada, Speed Skating, 1 gold, 1 bronze

Xandra Velzeboer, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold

Zoi Sadowski-Synnott, New Zealand, Snowboard, 2 silver

