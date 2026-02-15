Winter Olympic Multi-Medalists

At Milan-Cortina
MEN
Four
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, Cross-Country Skiing, 4 gold
Three
Franjo von Allmen, Switzerland, Alpine Skiing, 3 gold
Mathis Desloges, France, Cross-Country Skiing, 3 silver
Marco Odermatt, Switzerland, Alpine Skiing, 2 silver, 1 bronze
Ren Nikaido, Japan, Ski Jumping, 1 silver, 2 bronze
Sturla Holm Laegreid, Norway, Biathlon, 1 silver, 2 bronze
Two
Quentin Fillon Maillet, France, Biathlon, 2 gold
Max Langenhan, Germany, Luge, 2 gold
Jens van ’t Wout, Netherlands, Short Track Speed Skating, 2 gold
Domen Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 2 gold
Jordan Stolz, United States, Speed Skating, 2 gold
Eric Perrot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver
Metodej Jilek, Czech Republic, Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Evan Bates, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Tobias Arlt, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Tobias Wendl, Germany, Luge, 1 gold, 1 bronze
Simon Kainzwaldner, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Emanuel Rieder, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Wolfgang Kindl, Austria, Luge, 2 silver
Jonas Mueller, Austria, Luge, 2 silver
Thomas Steu, Austria, Luge, 2 silver
Yuma Kagiyama, Japan, Figure Skating, 2 silver
Jenning de Boo, Netherlands, Speed Skating, 2 silver
Shun Sato, Japan, Figure Skating, 1 silver, 1 bronze
Loic Meillard, Switzerland, Alpine Skiing, 1 silver, 1 bronze
Kacper Tomasiak, Poland, Ski Jumping, 1 silver, 1 bronze
Dominik Fischnaller, Italy, Luge, 2 bronze
___
WOMEN
Three
Anna Odine Stroem, Norway, Ski Jumping, 2 gold, 1 silver
Frida Karlsson, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 gold, 1 silver
Lou Jeanmonnot, France, Biathlon, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Nika Prevc, Slovenia, Ski Jumping, 1 gold, 1 silver, 1 bronze
Ebba Andersson, Sweden, Cross-Country Skiing, 3 silver
Two
Julia Simon, France, Biathlon, 2 gold
Julia Taubitz, Germany, Luge, 2 gold
Francesca Lollobrigida, Italy, Speed Skating, 2 gold
Dajana Eitberger, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Magdalena Matschina, Germany, Luge, 1 gold, 1 silver
Arianna Fontana, Italy, Short Track Speed Skating, 1 gold, 1 silver
Linn Svahn, Sweden, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 silver
Madison Chock, United States, Figure Skating, 1 gold, 1 silver
Heidi Weng, Norway, Cross-Country Skiing, 1 gold, 1 bronze
Marion Oberhofer, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Andrea Voetter, Italy, Luge, 1 gold, 1 bronze
Elizabeth Lemley, United States, Freestyle Skiing, 1 gold, 1 bronze
Emma Aicher, Germany, Alpine Skiing, 2 silver
Jonna Sundling, Sweden, Cross-Country Skiing, 2 silver
Jaelin Kauf, United States, Freestyle Skiing, 2 silver
Selina Egle, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Lara Michaela Kipp, Austria, Luge, 1 silver, 1 bronze
Courtney Sarault, Canada, Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Ragne Wiklund, Norway, Speed Skating, 1 silver, 1 bronze
Nozomi Maruyama, Japan, Ski Jumping, 2 bronze
_____
