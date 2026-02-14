United States 6, Denmark 3
First Period_1. Denmark, Nick Olesen (Oscar Moelgaard), 1:40. 2. United States, Matt Boldy (Quinn Hughes and Jaccob Slavin), 3:35. 3. Denmark, Nicholas B Jensen (Malte Setkov), 11:16. Penalties_Dylan Larkin, United States (holding), 4:37.
Second Period_4. United States, Brady Tkachuk (Jack Eichel), 29:26. 5. United States, Jack Eichel (Matthew Tkachuk), 30:23. 6. United States, Noah Hanifin (Vincent Trocheck and Brock Faber), 37:23. 7. Denmark, Phillip Bruggisser (Nikolaj Ehlers and Alexander True), 39:57. Penalties_Patrick Russell, Denmark (slashing), 23:08.
Third Period_8. United States, Jake Guentzel (Auston Matthews), 47:24. 9. United States, Jack Hughes (Brock Nelson), 54:27. Penalties_Auston Matthews, United States (cross-checking), 48:31. Christian Wejse, Denmark (hooking), 55:16. Matt Boldy, United States (delaying the game), 58:46.
Shots on Goal_United States 13-15-19_47. Denmark 7-4-10_21.
Goalies_United States, Jeremy Swayman, Connor Hellebuyck. Denmark, Mads Sogaard, Frederik Dichow.
Referees_Mikael Holm, Sweden, Dan O’Rourke, Canada, Ryan Daisy, United States, Tarrington Wyonzek, Canada.
_____
